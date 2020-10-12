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    Мозес может дебютировать за «Спартак» в матче с «Краснодаром»

    Стала известна возможная дата дебюта Виктора Мозеса за «Спартак».

    Как сообщает Metaratings, нигериец вряд ли сыграет за новую команду в матчах с «Химками» (17 октября, РПЛ) и «Енисеем» (21 октября, Кубок России), поскольку не успеет оформить рабочую визу.

    Вероятно, 29-летний футболист попадет в заявку «Спартака» на игру с «Краснодаром», запланированную на 24 октября.

    Мозес в воскресенье прошел медицинское обследование, его результаты станут известны в среду. Если проблем со здоровьем у игрока не будет выявлено, то «Спартак» объявит о его переходе на правах аренды.

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    Источник: Metaratings

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    12.10.2020 22:40
    Комментарии2
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      Рейтинг: +9071

      alarm 2 часа назад

      чёрный дезеув уже знает, как сильно опозорится его новый клуб в первой же его игре?

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +7728

      JTherry 2 часа назад

      собственно, аренда и предполагалась, поскольку ФФП надо выдерживать... к игре с краснодаром - отличное усиление!

      2
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