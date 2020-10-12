Мозес может дебютировать за «Спартак» в матче с «Краснодаром»

Стала известна возможная дата дебюта Виктора Мозеса за «Спартак».

Как сообщает Metaratings, нигериец вряд ли сыграет за новую команду в матчах с «Химками» (17 октября, РПЛ) и «Енисеем» (21 октября, Кубок России), поскольку не успеет оформить рабочую визу.

Вероятно, 29-летний футболист попадет в заявку «Спартака» на игру с «Краснодаром», запланированную на 24 октября.

Мозес в воскресенье прошел медицинское обследование, его результаты станут известны в среду. Если проблем со здоровьем у игрока не будет выявлено, то «Спартак» объявит о его переходе на правах аренды.