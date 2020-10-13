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    У Гилерме коронавирус не подтвердился, Рыбус и Камано ждут результатов контрольных тестов

    Вратарь сборной России Гилерме не сдал ни одного положительного теста на коронавирус вопреки подозрениям. Близок к официальному выздоровлению его партнер по «Локомотиву» Мацей Рыбус.

    «У Мацея Рыбуса последний тест отрицательный. Сегодня Мацей сдал еще один тест, результаты завтра. Если он также будет отрицательный, Рыбус сможет прибыть в расположение клуба. Такая же процедура и у Франсуа Камано. У Гилерме тесты отрицательные», – сообщил директор «Локомотива» по связям с общественностью Кирилл Брейдо.

    • «Локомотив» на следующей неделе стартует в Лиге чемпионов.
    • В РПЛ команда идет пятой.
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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Кирилла Брейдо

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    13.10.2020 21:58
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