У Гилерме коронавирус не подтвердился, Рыбус и Камано ждут результатов контрольных тестов

Вратарь сборной России Гилерме не сдал ни одного положительного теста на коронавирус вопреки подозрениям. Близок к официальному выздоровлению его партнер по «Локомотиву» Мацей Рыбус.
«У Мацея Рыбуса последний тест отрицательный. Сегодня Мацей сдал еще один тест, результаты завтра. Если он также будет отрицательный, Рыбус сможет прибыть в расположение клуба. Такая же процедура и у Франсуа Камано. У Гилерме тесты отрицательные», – сообщил директор «Локомотива» по связям с общественностью Кирилл Брейдо.
- «Локомотив» на следующей неделе стартует в Лиге чемпионов.
- В РПЛ команда идет пятой.
- 17 октября «Локомотив» примет «Уфу» своего бывшего тренера Рашида Рахимова.
Источник: твиттер Кирилла Брейдо