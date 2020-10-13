У Гилерме коронавирус не подтвердился, Рыбус и Камано ждут результатов контрольных тестов

Вратарь сборной России Гилерме не сдал ни одного положительного теста на коронавирус вопреки подозрениям. Близок к официальному выздоровлению его партнер по «Локомотиву» Мацей Рыбус.

«У Мацея Рыбуса последний тест отрицательный. Сегодня Мацей сдал еще один тест, результаты завтра. Если он также будет отрицательный, Рыбус сможет прибыть в расположение клуба. Такая же процедура и у Франсуа Камано. У Гилерме тесты отрицательные», – сообщил директор «Локомотива» по связям с общественностью Кирилл Брейдо.