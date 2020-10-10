«Чертаново» выразило соболезнования в связи со смертью Кулькова. Там он начинал карьеру

Умер бывший игрок сборной России Василий Кульков. Соболезнования выразила футбольная школа «Чертаново».
«Ушел из жизни Василий Сергеевич Кульков, футболист сборных СССР, СНГ и России, чемпион СССР, двукратный чемпион Португалии, начинавший свою карьеру в ДЮСШ №1 Советского района (ныне – академия «Чертаново»). Искренние соболезнования родным и близким», – написала организация.
- Кульков выступал за «Спартак» с 1989 по 1991 год, а также с 1995 по 1997 год.
- Также защитник играл в Португалии – за «Бенфику» и «Порту».
- В 2013 году он возглавлял молодежную команду «Спартака».
Источник: твиттер «Чертаново»