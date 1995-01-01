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    «Чертаново» выразило соболезнования в связи со смертью Кулькова. Там он начинал карьеру

    Умер бывший игрок сборной России Василий Кульков. Соболезнования выразила футбольная школа «Чертаново».

    «Ушел из жизни Василий Сергеевич Кульков, футболист сборных СССР, СНГ и России, чемпион СССР, двукратный чемпион Португалии, начинавший свою карьеру в ДЮСШ №1 Советского района (ныне – академия «Чертаново»). Искренние соболезнования родным и близким», – написала организация.

    • Кульков выступал за «Спартак» с 1989 по 1991 год, а также с 1995 по 1997 год.
    • Также защитник играл в Португалии – за «Бенфику» и «Порту».
    • В 2013 году он возглавлял молодежную команду «Спартака».

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    Источник: твиттер «Чертаново»

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