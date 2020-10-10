«Чертаново» выразило соболезнования в связи со смертью Кулькова. Там он начинал карьеру

Умер бывший игрок сборной России Василий Кульков. Соболезнования выразила футбольная школа «Чертаново».

«Ушел из жизни Василий Сергеевич Кульков, футболист сборных СССР, СНГ и России, чемпион СССР, двукратный чемпион Португалии, начинавший свою карьеру в ДЮСШ №1 Советского района (ныне – академия «Чертаново»). Искренние соболезнования родным и близким», – написала организация.