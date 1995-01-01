Журналист Романо: Мозес согласился на аренду в «Спартаке», чтобы стабильно играть

Около часа назад ИШШО появилось вот что:
"Сделка между московским «Спартаком» и лондонским «Челси» о переходе ***** полузащитника Виктора Мозеса в стан красно-белых может сорваться. Об этом сообщает российский журналист и инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале.
По информации источника, помешать трансферу может миланский «Интер», в составе которого Мозес провел на правах аренды вторую часть сезона-2019/20. Летнее трансферное окно в Европе закрыто, и «нерадзурри» заявить потенциального новичка сейчас не смогут. Однако, как утверждается, представители итальянского клуба намерены уговорить «Челси» не отпускать футболиста в «Спартак», чтобы арендовать его зимой. В этом заинтересован лично тренер «Интера» Антонио Конте."
Санта-Барбара!
Только не понял: "ОПЯТЬ" или "СНОВА"???
)))))))))))))))
Итальянский журналист Фабрицио Романо подтвердил, что игрок «Челси» Виктор Мозес продолжит карьеру в «Спартаке».
По его информации, нигериец решил сменить команду, чтобы получать стабильную игровую практику. Предложение московского клуба он принял после того, как «Интер» отказался от его услуг.
Ранее стало известно, что «Спартак» собирается арендовать Мозеса, который может сыграть справа в обороне, с правом выкупа за 10 миллионов евро.
- За «Челси» 29-летний футболист выступает с августа 2012 года, провел 128 матчей, забил 18 голов и сделал 13 ассистов.
- Сдавался в аренду «Ливерпулю», «Сток Сити», «Вест Хэму», «Фенербахче» и «Интеру».
Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - 2,1 миллиона человек.