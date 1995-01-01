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    Журналист Романо: Мозес согласился на аренду в «Спартаке», чтобы стабильно играть

    Итальянский журналист Фабрицио Романо подтвердил, что игрок «Челси» Виктор Мозес продолжит карьеру в «Спартаке».

    По его информации, нигериец решил сменить команду, чтобы получать стабильную игровую практику. Предложение московского клуба он принял после того, как «Интер» отказался от его услуг.

    Ранее стало известно, что «Спартак» собирается арендовать Мозеса, который может сыграть справа в обороне, с правом выкупа за 10 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Фабрицио Романо

    Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - 2,1 миллиона человек.

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    Сегодня, 16:33
    Комментарии10
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      Рейтинг: +11994

      derrik2000 10 секунд назад

      Около часа назад ИШШО появилось вот что:

      "Сделка между московским «Спартаком» и лондонским «Челси» о переходе ***** полузащитника Виктора Мозеса в стан красно-белых может сорваться. Об этом сообщает российский журналист и инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале.

      По информации источника, помешать трансферу может миланский «Интер», в составе которого Мозес провел на правах аренды вторую часть сезона-2019/20. Летнее трансферное окно в Европе закрыто, и «нерадзурри» заявить потенциального новичка сейчас не смогут. Однако, как утверждается, представители итальянского клуба намерены уговорить «Челси» не отпускать футболиста в «Спартак», чтобы арендовать его зимой. В этом заинтересован лично тренер «Интера» Антонио Конте."

      Санта-Барбара!
      Только не понял: "ОПЯТЬ" или "СНОВА"???
      )))))))))))))))

      0
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      Рейтинг: +5264

      серега кашин 7 минут назад

      чтоб стабильноиграть нужно заслужить место в старте

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      Рейтинг: +14609

      slavutiq70 15 минут назад

      Настораживает одно,29 лет в топ чемпионате не прижился ,рвать когти чтоб опять попасть в топ чемпионат наверное уже и поздно,,,может просто приехать подзаработать перед пенсией,,всё от человека зависит,посмотрим,,,а то что аренда однозначно плюс в этом случае,,,,,,

      4
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      Рейтинг: -134

      Спартач80 42 минуты назад

      Аренда....с Шюрле она очень даже нас спасла...Мудрый ход.

      2
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      Рейтинг: +42253

      portero 46 минут назад

      еще один нападающий? кто-то лишний будет ....

      1
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      Рейтинг: +7575

      JTherry > portero 16 минут назад

      у Бомбардира - все "нападающие")) Мозес больше правый защитник, может и в полузащите сыграть... очень хороший удар с обеих ног, вынослив, атлетичен... затрудняюсь сказать, где он будет играть у Тедеско...

      3
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      Рейтинг: +3698

      NewLife 1 час назад

      Go down Moses. Let my people go!

      1
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      Рейтинг: +9024

      alarm 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      позор! очередной зулус в спартаке!

      -6
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      Рейтинг: +2443

      ziborock > alarm 47 минут назад

      Не одному же зениту угольков брать!)))
      Cмотрю вот на состав зенита в игре со Спартаком - лишь четверо "белых" парней + хохол Ракицкий и полубашкир-полухохол Дзюба, остальные угольки и мусульмане! Впрочем я ни против темнокожих ни против мусульман ничего не имею, просто мне нравится тыкать носом в кучу дерьма тех кто эту кучу и наклал!)))

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      Рейтинг: +7575

      JTherry > alarm 8 минут назад

      Спартак, в отличие от зенита, никогда не декларировал "СБГ - без черных", у нас даже в ромбике мяч черно-белый есть))) не лопни там от своих "позоров", приложи лед ко всем подгоревшим местам и расцелуйся со всеми своими четырьмя зулусами-бомжами, авось, блоха тебя укусит)))

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