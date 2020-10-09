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  • Журналист Романо: Мозес согласился на аренду в «Спартаке», чтобы стабильно играть

Журналист Романо: Мозес согласился на аренду в «Спартаке», чтобы стабильно играть

9 октября 2020, 16:33
25

Итальянский журналист Фабрицио Романо подтвердил, что игрок «Челси» Виктор Мозес продолжит карьеру в «Спартаке».

По его информации, нигериец решил сменить команду, чтобы получать стабильную игровую практику. Предложение московского клуба он принял после того, как «Интер» отказался от его услуг.

Ранее стало известно, что «Спартак» собирается арендовать Мозеса, который может сыграть справа в обороне, с правом выкупа за 10 миллионов евро.

Источник: Твиттер Фабрицио Романо

Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - 2,1 миллиона человек.

Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Челси Спартак Интер Мозес Виктор
Комментарии (25)
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NewLife
1602252262
Go down Moses. Let my people go!
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portero
1602253677
еще один нападающий? кто-то лишний будет ....
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slavа0508
1602255551
Настораживает одно,29 лет в топ чемпионате не прижился ,рвать когти чтоб опять попасть в топ чемпионат наверное уже и поздно,,,может просто приехать подзаработать перед пенсией,,всё от человека зависит,посмотрим,,,а то что аренда однозначно плюс в этом случае,,,,,,
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серега кашин
1602256017
чтоб стабильноиграть нужно заслужить место в старте
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derrik2000
1602256815
Около часа назад ИШШО появилось вот что: "Сделка между московским «Спартаком» и лондонским «Челси» о переходе ***** полузащитника Виктора Мозеса в стан красно-белых может сорваться. Об этом сообщает российский журналист и инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале. По информации источника, помешать трансферу может миланский «Интер», в составе которого Мозес провел на правах аренды вторую часть сезона-2019/20. Летнее трансферное окно в Европе закрыто, и «нерадзурри» заявить потенциального новичка сейчас не смогут. Однако, как утверждается, представители итальянского клуба намерены уговорить «Челси» не отпускать футболиста в «Спартак», чтобы арендовать его зимой. В этом заинтересован лично тренер «Интера» Антонио Конте." Санта-Барбара! Только не понял: "ОПЯТЬ" или "СНОВА"??? ))))))))))))))) P.S. А чё, у нас уже слово "*****" модеры тоже "запикивают"??? Так пусть карту или глобус купят: в Африке есть такая страна - *****! Или не знают о такой??? ))))))))))))))
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Горкин Блеванов
1602263226
Народный клуб продолжает тратить народные деньги, а могли бы помочь бабушкам , но совести нет , вряд ли ...эх ресурсы, ресурсы, нефть, судьи , сколько можно грабить народ ??????
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egrrr
1602264522
в Спартаке-2, чтобы быть на первом месте в фнл
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oyabun
1602267134
Сомнительный трансфер, если состоится. Основное что смущает в этом трансфере это травматичность 30 летнего (в декабре стукнет) футболиста. У него регулярно травма мышц бедра. С возрастом его мышцы бедра крепче не станут, а с медициной в Спартаке не так чтобы очень, Селихов не даст соврать. Мозес пропустил за два последних сезона аж 54 игры (я посчитал все матчи где он не играл, в том числе был в заявке, но не выходил на поле), а в основе за эти же два сезона во всех турнирах он вышел только 24 раза. Вот и считайте.
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zigbert
1602267651
Газизову конечно видней но не сделать бы ошибки. Время то подпирает.
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inzek
1602278069
Шах и мат всем недоброжелателям!!!
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