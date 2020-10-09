Журналист Романо: Мозес согласился на аренду в «Спартаке», чтобы стабильно играть

Итальянский журналист Фабрицио Романо подтвердил, что игрок «Челси» Виктор Мозес продолжит карьеру в «Спартаке».

По его информации, нигериец решил сменить команду, чтобы получать стабильную игровую практику. Предложение московского клуба он принял после того, как «Интер» отказался от его услуг.

Ранее стало известно, что «Спартак» собирается арендовать Мозеса, который может сыграть справа в обороне, с правом выкупа за 10 миллионов евро.