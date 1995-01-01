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    «Спартак» может арендовать Мозеса с правом выкупа за 10 миллионов

    Журналист Вячеслав Короткин раскрыл подробности возможного перехода Виктора Мозеса из «Челси» в «Спартак».

    «Виктор Мозес – это действительно один из вариантов для «красно-белых», которые бросили все силы, чтобы в первую очередь закрыть позицию на правом фланге (опорник после). Немного смущает возраст – 29, но уж больно мощный бэк у человека: «Челси», «Интер», «Ливерпуль»...

    Как мне говорят, речь может идти об аренде до конца сезона-2020/21 с правом выкупа за 10 миллионов евро», – написал Короткин в своем телеграм-канале.

    • Нигериец выступает на правом фланге, может сыграть как в защите, так и в атаке.
    • Рыночная стоимость Мозеса – 6 миллионов евро.
    • Вторую половину прошлого сезона 29-летний футболист провел в аренде в «Интере».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм-канал Вячеслава Короткина

    Журналист Короткин специализируется на инсайдах про «Спартак». В частности, корреспондент анонсировал «большие перемены» в составе команды летом 2019 года. Аудитория в его телеграм-канале - почти 6 тысяч подписчиков.

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2863

      mutabor0992 35 минут назад

      Вот Абгаша хитрый жук...И тут наварился.

      0
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      Рейтинг: +2863

      mutabor0992 > mutabor0992 34 минуты назад

      Рыночная стоимость 6 а выкуп за 10...

      0
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      Рейтинг: +4025

      житель СПб 43 минуты назад

      Хорошая активная трансферная политика Спартака.

      0
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      Рейтинг: +1816

      FENIX-SL 1 час назад

      да это был бы хороший трансфер
      но учитывая что за клуб на него претендует
      соболезную, Виктору

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