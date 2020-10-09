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  • «Спартак» может арендовать Мозеса с правом выкупа за 10 миллионов

«Спартак» может арендовать Мозеса с правом выкупа за 10 миллионов

9 октября 2020, 00:13
17

Журналист Вячеслав Короткин раскрыл подробности возможного перехода Виктора Мозеса из «Челси» в «Спартак».

«Виктор Мозес – это действительно один из вариантов для «красно-белых», которые бросили все силы, чтобы в первую очередь закрыть позицию на правом фланге (опорник после). Немного смущает возраст – 29, но уж больно мощный бэк у человека: «Челси», «Интер», «Ливерпуль»...

Как мне говорят, речь может идти об аренде до конца сезона-2020/21 с правом выкупа за 10 миллионов евро», – написал Короткин в своем телеграм-канале.

  • Нигериец выступает на правом фланге, может сыграть как в защите, так и в атаке.
  • Рыночная стоимость Мозеса – 6 миллионов евро.
  • Вторую половину прошлого сезона 29-летний футболист провел в аренде в «Интере».

Источник: Телеграм-канал Вячеслава Короткина

Журналист Короткин специализируется на инсайдах про «Спартак». В частности, корреспондент анонсировал «большие перемены» в составе команды летом 2019 года. Аудитория в его телеграм-канале - почти 6 тысяч подписчиков.

Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Спартак Челси Мозес Виктор
Комментарии (17)
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житель СПб
1602194469
Хорошая активная трансферная политика Спартака.
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mutabor0992
1602194937
Вот Абгаша хитрый жук...И тут наварился.
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saitkulov71
1602216718
А нафига он нужен?
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Кинстифа
1602217696
как обычно у нас... кого хотели купить не смогли. а сейчас лишь бы кого... + 29 лет.. какой смысл брать не топ игрока в таком возрасте((( Очередная беда печаль((((
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Alex Flash
1602229894
Очко тоже может треснуть
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derrik2000
1602230484
Неоднозначное впечатление после просмотра видеороликов с его участием у меня оставил... С начала 2019 года всё по арендам, по арендам... В Фенербахче год попылил и, видимо, чем-то не устроил, потом Интер на 8 месяцев, там тоже не глянулся. И цена сразу на него упала аж до 6 миллионов евро. То есть в 2021 году будет стоить все 4 миллиона, а то и 3? А в Россию. значит, за 10??? Почему же такое "счастье" в АПЛ никто к себе не взял? "Из САМОГО ЧЕЛСИ", ведь!!! )))) Думаю, что просто никому не нужен. И Спартаку, естественно, тоже не нужен. Не стоит рисковать, а потом плеваться от его "игры" и ещё чего-то, почему нигде не нужен.
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filosof sparty
1602240242
Ну в аренду кстати можно, а вот сразу же купить-рискованно.
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