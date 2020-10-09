«Спартак» может арендовать Мозеса с правом выкупа за 10 миллионов

Журналист Вячеслав Короткин раскрыл подробности возможного перехода Виктора Мозеса из «Челси» в «Спартак».

«Виктор Мозес – это действительно один из вариантов для «красно-белых», которые бросили все силы, чтобы в первую очередь закрыть позицию на правом фланге (опорник после). Немного смущает возраст – 29, но уж больно мощный бэк у человека: «Челси», «Интер», «Ливерпуль»...

Как мне говорят, речь может идти об аренде до конца сезона-2020/21 с правом выкупа за 10 миллионов евро», – написал Короткин в своем телеграм-канале.