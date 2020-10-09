«Спартак» может арендовать Мозеса с правом выкупа за 10 миллионов

Журналист Вячеслав Короткин раскрыл подробности возможного перехода Виктора Мозеса из «Челси» в «Спартак».
«Виктор Мозес – это действительно один из вариантов для «красно-белых», которые бросили все силы, чтобы в первую очередь закрыть позицию на правом фланге (опорник после). Немного смущает возраст – 29, но уж больно мощный бэк у человека: «Челси», «Интер», «Ливерпуль»...
Как мне говорят, речь может идти об аренде до конца сезона-2020/21 с правом выкупа за 10 миллионов евро», – написал Короткин в своем телеграм-канале.
- Нигериец выступает на правом фланге, может сыграть как в защите, так и в атаке.
- Рыночная стоимость Мозеса – 6 миллионов евро.
- Вторую половину прошлого сезона 29-летний футболист провел в аренде в «Интере».
Источник: Телеграм-канал Вячеслава Короткина
Журналист Короткин специализируется на инсайдах про «Спартак». В частности, корреспондент анонсировал «большие перемены» в составе команды летом 2019 года. Аудитория в его телеграм-канале - почти 6 тысяч подписчиков.