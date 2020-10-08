Геркус: «Спартак» оформляет трансфер Мозеса из «Челси»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что «Спартак» работает над подписанием игрока «Челси» Виктора Мозеса.
«Спартак» сейчас делает интересный трансфер. Виктор Мозес. Оформляют контракт», – написал Геркус в своем телеграм-канале.
- Нигериец выступает на правом фланге, может сыграть как в защите, так и в атаке.
- Рыночная стоимость Мозеса – 6 миллионов евро.
- Вторую половину прошлого сезона 29-летний футболист провел в аренде в «Интере».
Источник: Телеграм-канал Ильи Геркуса