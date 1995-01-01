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    Геркус: «Спартак» оформляет трансфер Мозеса из «Челси»

    Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что «Спартак» работает над подписанием игрока «Челси» Виктора Мозеса.

    «Спартак» сейчас делает интересный трансфер. Виктор Мозес. Оформляют контракт», – написал Геркус в своем телеграм-канале.

    • Нигериец выступает на правом фланге, может сыграть как в защите, так и в атаке.
    • Рыночная стоимость Мозеса – 6 миллионов евро.
    • Вторую половину прошлого сезона 29-летний футболист провел в аренде в «Интере».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм-канал Ильи Геркуса

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    Сегодня, 23:15
    Комментарии4
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      Рейтинг: +17073

      bset 4 минуты назад

      А успеют заявить игрока в еврокубки?

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      Рейтинг: +2125

      Челнинец 12 минут назад

      этот Мозес уже интереснее, чем Кико какой то!

      0
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      Рейтинг: +11975

      derrik2000 > Челнинец 7 минут назад

      А какое может быть сравнение между НАПАДАЮЩИМ Мозесом и ЗАЩИТНИКОМ Кико???

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      Рейтинг: -537

      Spartak Piter 15 минут назад

      Только Спартак, только Победа!!!!

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