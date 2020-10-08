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Геркус: «Спартак» оформляет трансфер Мозеса из «Челси»

8 октября 2020, 23:15
18

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что «Спартак» работает над подписанием игрока «Челси» Виктора Мозеса.

«Спартак» сейчас делает интересный трансфер. Виктор Мозес. Оформляют контракт», – написал Геркус в своем телеграм-канале.

  • Нигериец выступает на правом фланге, может сыграть как в защите, так и в атаке.
  • Рыночная стоимость Мозеса – 6 миллионов евро.
  • Вторую половину прошлого сезона 29-летний футболист провел в аренде в «Интере».

Источник: Телеграм-канал Ильи Геркуса
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Спартак Челси Мозес Виктор Геркус Илья
Комментарии (18)
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Spartak Piter
1602188600
Только Спартак, только Победа!!!!
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Челнинец
1602188807
этот Мозес уже интереснее, чем Кико какой то!
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серега кашин
1602189948
откуда он то знает если к спартаку не имеет никакого отношения
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maygli
1602189962
А Геркусу то, что до этого?
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GermanVo
1602190372
Этот Мозес, если будет на уровне, станет лучшим правым защитником нашей лиги дна.
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партизан84
1602190564
Геркус, найди себе работу, надоел уже
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Romio-xxx
1602199634
Не припомню что то я его в Челси номинальным защитником.Полузащита-вингер точно был.
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slavа0508
1602206469
Да уж в это трансферное окно мы явные чемпионы по трансферным слухам,,,,,а в итоге пока пшик,,,,,ждём дальше новостей,,,от Геркусов,Егоровых,Сидоровых,могу и я новость придумать явно будет не хуже,,,,,
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CSKA471
1602219406
Уважаемый господин Геркус уже сообщал нам, что Локо не сможет заявить на ЛЧ Зе Луиша
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