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    Baza: Кокорин купил у жены Мамаева «Оку»

    Форвард «Спартака» Александр Кокорин в июне 2020 года купил автомобиль «Ока» 2003 года выпуска, сообщает телеграм-канал Baza.

    После покупки Кокорин получил номера О009РР, которые поставил на свой новый «Роллс-Ройс». Ездить на «Оке» футболист не стал.

    До Кокорина «Окой» владела жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева Алана. Также в списке экс-владельцев малолитражного автомобиля значатся мама вратаря «Зенита» Андрея Лунева и форвард питерцев Артем Дзюба, который получил номера Т022ОР.

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    Источник: телеграм-канал Baza

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    Комментарии13
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      Рейтинг: +13917

      silver29 1 час назад

      Во он лоханулся, сейчас в тренде электросамокаты.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3361

      Cleaner 1 час назад

      Вот это новость про нападающего СПАРТАКА Кокорина! Купили!!!...)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1578

      FRZZ 1 час назад

      На хера ему Ока сдалась?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -682

      Синитсосит 1 час назад

      чё то не понял, это что про футбол)))

      1
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      Рейтинг: +11893

      derrik2000 2 часа назад

      Видать, скоро процесс о взыскании с него алиментов на сына по иску Велитовой (певичка Амели) будет, и он на этой "Оке" в суд приедет. )))))))))))))))))))

      1
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      Рейтинг: +775

      Граф2019 2 часа назад

      а зачем ему столько воды...

      0
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      Рейтинг: +42220

      portero 2 часа назад

      Новости про Кокорина, но не про футбол...

      3
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      Рейтинг: +593

      MEHROJ ЗЕНИТ 3 часа назад

      Новость который мы заслужили

      2
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      Рейтинг: +1507

      altezzik 3 часа назад

      Купил номер. Тоже мне новость.

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      Рейтинг: +3016

      serhio80 3 часа назад

      номера он купил, ока давно гниет где нибудь)

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