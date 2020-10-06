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Baza: Кокорин купил у жены Мамаева «Оку»

6 октября 2020, 14:25
15

Форвард «Спартака» Александр Кокорин в июне 2020 года купил автомобиль «Ока» 2003 года выпуска, сообщает телеграм-канал Baza.

После покупки Кокорин получил номера О009РР, которые поставил на свой новый «Роллс-Ройс». Ездить на «Оке» футболист не стал.

До Кокорина «Окой» владела жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева Алана. Также в списке экс-владельцев малолитражного автомобиля значатся мама вратаря «Зенита» Андрея Лунева и форвард питерцев Артем Дзюба, который получил номера Т022ОР.

Источник: телеграм-канал Baza
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов Спартак Дзюба Артем Мамаев Павел Кокорин Александр Лунев Андрей
Комментарии (15)
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serhio80
1601983774
номера он купил, ока давно гниет где нибудь)
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altezzik
1601983801
Купил номер. Тоже мне новость.
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MEHROJ ЗЕНИТ
1601984172
Новость который мы заслужили
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portero
1601985226
Новости про Кокорина, но не про футбол...
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Граф2019
1601986717
а зачем ему столько воды...
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derrik2000
1601987398
Видать, скоро процесс о взыскании с него алиментов на сына по иску Велитовой (певичка Амели) будет, и он на этой "Оке" в суд приедет. )))))))))))))))))))
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Синитсосит
1601988446
чё то не понял, это что про футбол)))
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slavikpawlyuk
1601999418
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dimag
1602006311
Видит Кока, а Дзюб неймет
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Retiremen_VMF
1602014278
Вот вы о чем сейчас? Ока где то в канаве гниет...Посмотрите список владельцев. Эта Ока через пару тройку известных покупателей будет стоить бешеных денег. Да и выглядит она я думаю как новая. Это про Оку. Про футбол. Новость сегодня пролетела, что Челси закупился перед сезоном на 250 млн. А Краснодар Челси не так боится и поэтому купил Маркова и Чернова и еще с первой лиги Зинченко тоже там в процессе. Вот это про футбол. Всем здоровья!
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