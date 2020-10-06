Baza: Кокорин купил у жены Мамаева «Оку»

Форвард «Спартака» Александр Кокорин в июне 2020 года купил автомобиль «Ока» 2003 года выпуска, сообщает телеграм-канал Baza.

После покупки Кокорин получил номера О009РР, которые поставил на свой новый «Роллс-Ройс». Ездить на «Оке» футболист не стал.

До Кокорина «Окой» владела жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева Алана. Также в списке экс-владельцев малолитражного автомобиля значатся мама вратаря «Зенита» Андрея Лунева и форвард питерцев Артем Дзюба, который получил номера Т022ОР.