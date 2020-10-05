В «Шахтере» четыре случая заражения коронавирусом

В донецком «Шахтере» произошла вспышка коронавируса, сообщается на официальном сайте украинского клуба.

«После матча «Десна» – «Шахтер» медслужба клуба получила результаты ПЦР-тестов на COVID-19 игроков сборной Украины, которые были сданы накануне их отъезда в расположение национальной команды.

Тесты Андрея Пятова и Тараса Степаненко, а также двоих сотрудников персонала «оранжево-черных» оказались положительными.

Клубом предприняты все необходимые меры. «Шахтер» в полном составе уходит на самоизоляцию по предписанию курирующего клуб санитарного врача. В понедельник и четверг все футболисты, тренеры и сотрудники первой команды пройдут дополнительное тестирование, после которого будут определены дальнейшие действия», – сообщает пресс-служба клуба.