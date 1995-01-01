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    В «Шахтере» четыре случая заражения коронавирусом

    В донецком «Шахтере» произошла вспышка коронавируса, сообщается на официальном сайте украинского клуба.

    «После матча «Десна» – «Шахтер» медслужба клуба получила результаты ПЦР-тестов на COVID-19 игроков сборной Украины, которые были сданы накануне их отъезда в расположение национальной команды.

    Тесты Андрея Пятова и Тараса Степаненко, а также двоих сотрудников персонала «оранжево-черных» оказались положительными.

    Клубом предприняты все необходимые меры. «Шахтер» в полном составе уходит на самоизоляцию по предписанию курирующего клуб санитарного врача. В понедельник и четверг все футболисты, тренеры и сотрудники первой команды пройдут дополнительное тестирование, после которого будут определены дальнейшие действия», – сообщает пресс-служба клуба.

    • «Шахтер» идет на четвертом месте в чемпионате Украины. После пяти туров в активе клуба девять очков.

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    Источник: официальный сайт «Шахтера»

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