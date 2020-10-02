Ломбертс: «Зенит» готов обыграть в Петербурге любого из трех соперников»

Бывший защитник «Зенита» и воспитанник «Брюгге» Николас Ломбертс оценил итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов для клуба из Санкт-Петербурга.

«Зениту» будет непросто в матче с «Брюгге» на выезде, в бельгийском клубе сейчас подобрана действительно качественная команда. Обычно на матчах «Брюгге» царит великолепная по-настоящему футбольная атмосфера, но сейчас из-за коронавируса «Брюгге» будет ее лишен.

Я считаю, что у «Зенита» есть все шанс выйти из группы, но сделать это будет не так просто. «Зенит» готов обыграть любого из трех соперников в Петербурге. Если удастся зацепить хоть какие-то очки на выезде, то «Зенит» выйдет из группы», – сказал Ломбертс в разговоре с «Р-Спорт».

По итогам жеребьевки «Зенит» сыграет в одной группе с дортмундской «Боруссией», римским «Лацио» и бельгийским «Брюгге».

Домашние матчи «Зенита» в ЛЧ смогут посетить до 20 тысяч болельщиков.

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