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    Ломбертс: «Зенит» готов обыграть в Петербурге любого из трех соперников»

    Бывший защитник «Зенита» и воспитанник «Брюгге» Николас Ломбертс оценил итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов для клуба из Санкт-Петербурга.

    «Зениту» будет непросто в матче с «Брюгге» на выезде, в бельгийском клубе сейчас подобрана действительно качественная команда. Обычно на матчах «Брюгге» царит великолепная по-настоящему футбольная атмосфера, но сейчас из-за коронавируса «Брюгге» будет ее лишен.

    Я считаю, что у «Зенита» есть все шанс выйти из группы, но сделать это будет не так просто. «Зенит» готов обыграть любого из трех соперников в Петербурге. Если удастся зацепить хоть какие-то очки на выезде, то «Зенит» выйдет из группы», – сказал Ломбертс в разговоре с «Р-Спорт».

    • По итогам жеребьевки «Зенит» сыграет в одной группе с дортмундской «Боруссией», римским «Лацио» и бельгийским «Брюгге».
    • Домашние матчи «Зенита» в ЛЧ смогут посетить до 20 тысяч болельщиков.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 11:43
    Комментарии8
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      Рейтинг: +686

      Spartak Piter 2 часа назад

      СБГТ они же ЛГБТ только в футболе)))

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +7067

      piligrim1986 2 часа назад

      любой из трех соперников готов сделать тоже самое там же

      0
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      Рейтинг: +11545

      Garrincha58 2 часа назад

      Ломбертс так говорит потому что всё ещё ждёт вызова на работу в Зенит

      0
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      Рейтинг: +3269

      алдан2014 3 часа назад

      Ломбертс забыл,что евросудьи "не любят зенит".это вам не в россии

      0
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      Рейтинг: +3357

      Cleaner 3 часа назад

      Готов ли? И готов ли Зенит взять хоть одно очко на выезде?

      0
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      Рейтинг: +686

      Spartak Piter 3 часа назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Как же стыдно читать это. Люди потеряли связь с реальностью вообще.
      Или просто врут всем. Точнее слова для быдла с пивком и сижкой. Которым плевать на честность. И радуются победам со вкусом *овна (с помощью подкупов, переносов, кабинетов) Никогда СБГТ не будет нормальной командой, её руководство это та шайка которая грабит страну и быдло болеющих за немытых в частности.

      Я пишу для тебя мой еще не тупой друг. А представителям СБГТ уже не помочь. ради победы клуба, нечестными методами, они схавают тарелку фикалий и родных предадут!!!!

      -5
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      Рейтинг: +1761

      FENIX-SL 3 часа назад

      "Обычно на матчах «Брюгге» царит великолепная по-настоящему футбольная атмосфера, но сейчас из-за коронавируса «Брюгге» будет ее лишен."

      а эта фраза говорит на самом деле о том что в россии нет футбольной атмосферы в принципе..а в бельгии ее нет из-за короновируса всего то)

      1
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      Рейтинг: +1761

      FENIX-SL 3 часа назад

      ахахахахахаха
      ну ну
      итоге уже известен

      ну конечно болелы не согласны с тем что их клуб ущербный и опять провалится

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