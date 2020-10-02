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  • Ломбертс: «Зенит» готов обыграть в Петербурге любого из трех соперников»

Ломбертс: «Зенит» готов обыграть в Петербурге любого из трех соперников»

2 октября 2020, 11:43
8

Бывший защитник «Зенита» и воспитанник «Брюгге» Николас Ломбертс оценил итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов для клуба из Санкт-Петербурга.

«Зениту» будет непросто в матче с «Брюгге» на выезде, в бельгийском клубе сейчас подобрана действительно качественная команда. Обычно на матчах «Брюгге» царит великолепная по-настоящему футбольная атмосфера, но сейчас из-за коронавируса «Брюгге» будет ее лишен.

Я считаю, что у «Зенита» есть все шанс выйти из группы, но сделать это будет не так просто. «Зенит» готов обыграть любого из трех соперников в Петербурге. Если удастся зацепить хоть какие-то очки на выезде, то «Зенит» выйдет из группы», – сказал Ломбертс в разговоре с «Р-Спорт».

  • По итогам жеребьевки «Зенит» сыграет в одной группе с дортмундской «Боруссией», римским «Лацио» и бельгийским «Брюгге».
  • Домашние матчи «Зенита» в ЛЧ смогут посетить до 20 тысяч болельщиков.

Наши соперники в ЛЧ: чемпионы еврокубков, лучший бомбардир Европы, Холанд и Суарес

Источник: «Р-Спорт»
Лига чемпионов Зенит Брюгге Боруссия Д Лацио Ломбертс Николас
Комментарии (8)
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Spartak Piter
1601629646
Как же стыдно читать это. Люди потеряли связь с реальностью вообще. Или просто врут всем. Точнее слова для быдла с пивком и сижкой. Которым плевать на честность. И радуются победам со вкусом *овна (с помощью подкупов, переносов, кабинетов) Никогда СБГТ не будет нормальной командой, её руководство это та шайка которая грабит страну и быдло болеющих за немытых в частности. Я пишу для тебя мой еще не тупой друг. А представителям СБГТ уже не помочь. ради победы клуба, нечестными методами, они схавают тарелку фикалий и родных предадут!!!!
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алдан2014
1601630707
Ломбертс забыл,что евросудьи "не любят зенит".это вам не в россии
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Garrincha58
1601631754
Ломбертс так говорит потому что всё ещё ждёт вызова на работу в Зенит
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piligrim1986
1601632225
любой из трех соперников готов сделать тоже самое там же
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Spartak Piter
1601632400
СБГТ они же ЛГБТ только в футболе)))
Ответить
paracetamol
1601642180
Коля знает, что говорит.
Ответить
Hektor 84
1601727350
Вот как раз Брюгге главный конкурент на третье место
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Алекс636363
1602506823
он-то готов, но приготовят фарш из него все три соперника - что дома, что в гостях
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