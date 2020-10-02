Габулов: «Зениту» необходимо усиление. Выйти из группы будет очень сложно»

Бывший вратарь «Брюгге» Владимир Габулов прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов для «Зенита».

«Группа у «Зенита» сложная, но проходных в Лиге чемпионов не может быть в принципе. «Боруссия» – явный фаворит. Конкурировать за вторую строчку питерцы будут, скорее, с «Лацио» и «Брюгге».

Именно с бельгийцами можно играть в футбол: они размашисто атакуют и никогда не закрываются, часто оголяя оборону. Но недооценки со стороны «Зенита» быть не должно: «Брюгге» – точно не проходной соперник, с которым будет легко. Это показал и предыдущий розыгрыш Лиги чемпионов. «Брюгге» – не чужой мне клуб, будет интересно посмотреть на него в противостоянии с чемпионом России.

На мой взгляд, чтобы быть конкурентоспособным в Лиге чемпионов, «Зениту» необходимо усиление. В нынешней ситуации бороться за первое-второе место будет очень сложно. Но, насколько знаю, питерцы сейчас собираются купить двух-трех футболистов специально под Лигу чемпионов», – сказал Габулов в интервью «Чемпионату».

Соперники «Зенита» по группе ЛЧ – дортмундская «Боруссия», «Лацио» и «Брюгге».

Домашние матчи «Зенита» в ЛЧ смогут посетить до 20 тысяч болельщиков.

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