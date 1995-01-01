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    Габулов: «Зениту» необходимо усиление. Выйти из группы будет очень сложно»

    Бывший вратарь «Брюгге» Владимир Габулов прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов для «Зенита».

    «Группа у «Зенита» сложная, но проходных в Лиге чемпионов не может быть в принципе. «Боруссия» – явный фаворит. Конкурировать за вторую строчку питерцы будут, скорее, с «Лацио» и «Брюгге».

    Именно с бельгийцами можно играть в футбол: они размашисто атакуют и никогда не закрываются, часто оголяя оборону. Но недооценки со стороны «Зенита» быть не должно: «Брюгге» – точно не проходной соперник, с которым будет легко. Это показал и предыдущий розыгрыш Лиги чемпионов. «Брюгге» – не чужой мне клуб, будет интересно посмотреть на него в противостоянии с чемпионом России.

    На мой взгляд, чтобы быть конкурентоспособным в Лиге чемпионов, «Зениту» необходимо усиление. В нынешней ситуации бороться за первое-второе место будет очень сложно. Но, насколько знаю, питерцы сейчас собираются купить двух-трех футболистов специально под Лигу чемпионов», – сказал Габулов в интервью «Чемпионату».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 08:39
    Комментарии6
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      Рейтинг: -1113

      Вонючая столица 32 минуты назад

      Всю РПЛ раззорили, упаковались сами, упаковали свой ублюдочный фарм - Сучи и всё мало ? Опять играть некому ? Утырки, мля, сероводородные

      1
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      Рейтинг: +8515

      paracetamol 1 час назад

      Нахр Иваныча отпустили! Сейчас классного защитника не хватает.

      0
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      Рейтинг: +1255

      Джой > paracetamol 25 минут назад

      Лимит

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      Рейтинг: +1431

      acor94 1 час назад

      Саламыча тренером зенита, габулова в ворота! Вот и усиление!

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      Рейтинг: -827

      Аденн 2 часа назад

      да-а, бЗениту действительно будет не просто, а уж выйти из группы тем паче, ведь прикормленных ими судеек как в РПЛ у бомжей то не будет.

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      Рейтинг: +8515

      paracetamol > Аденн 1 час назад

      В зеркало посмотрись со своим свинарником!

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