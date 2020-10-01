Журналист Анджеле: «Лаксальт интересен «Спартаку», «Милан» оценивает игрока в 10 миллионов»

«Милан» продолжает искать варианты продажи защитника Диего Лаксальта. Интерес к игроку проявляет «Спартак», пишет журналист Вито Анджеле.

«На уругвайца есть несколько претендентов, включая «Олимпиакос» и «Спартак». «Милан» оценивает его примерно в 10 миллионов евро», – сообщил журналист.

Летом Лаксальтом интересовался «Локомотив». Защитник мог стать частью сделки по переходу в «Милан» Алексея Миранчука.