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    Журналист Анджеле: «Лаксальт интересен «Спартаку», «Милан» оценивает игрока в 10 миллионов»

    «Милан» продолжает искать варианты продажи защитника Диего Лаксальта. Интерес к игроку проявляет «Спартак», пишет журналист Вито Анджеле.

    «На уругвайца есть несколько претендентов, включая «Олимпиакос» и «Спартак». «Милан» оценивает его примерно в 10 миллионов евро», – сообщил журналист.

    Летом Лаксальтом интересовался «Локомотив». Защитник мог стать частью сделки по переходу в «Милан» Алексея Миранчука.

    • Большую часть прошлого сезона игрок провел в аренде в «Торино». Он сыграл в Серии А 20 матчей, сделав один ассист.
    • Рыночная стоимость футболиста – 5 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Вито Анджеле

    Журналист портала MilanNews. Аудитория в твиттере - более 17 тысяч подписчиков.

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    Сегодня, 14:32
    Комментарии5
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      Рейтинг: -632

      Синитсосит 8 минут назад

      хватит интересоваться, пора уж приобретать, или таким составом чемпионами решили стать, сомнительно, травмируйся зобнин и всё, в защиту поставить некого, в центре дыра, приплыли, а им всё интересны кто то

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      Рейтинг: +11554

      derrik2000 2 часа назад

      А зачем он Спартаку???

      Во-первых, не хрен-то игрок, судя даже по тем нарезкам, которые есть в общем доступе и где стараются наиболее ярко показать сильные стороны того или иного футболиста.

      Во-вторых, он - ЛЕВЫЙ защитник и на правом фланге не играл.
      А Спартак, судя по тем телодвижениям, что сейчас предпринимаются клубом на трансферном рынке, ищет ПРАВОГО защитника.

      В-третьих, его уже просматривал Зенит, даже разговор шёл о какой-то конкретике, но в итоге решили отказаться от покупки, резонно рассудив, что он никак не усилит команду с берегов Невы.

      И я с ними, но только в отношении Спартака, согласен.

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      Рейтинг: +1677

      СвинкаСправедливости > derrik2000 1 час назад

      Помню, как Смольников в двух эпизодах за три минуты удалился в борьбе с Лаксальтом.
      Смольников! Типа норм фланговый для нашего чемпа.
      За десять дорого, конечно.
      А на Зенит равняться не стал бы.

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      Рейтинг: +12

      TimTimTim > derrik2000 1 час назад

      А левый нам типа не нужен? Айртон не железный, если сломается или удалится - менять его не кем. Нам в одинаковой степени и левый и правый нужны.

      Типично русская идея брать только то, что прямо сейчас надо и не думать о перспективе.

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      Рейтинг: +11554

      derrik2000 > TimTimTim 1 час назад

      В этом сезоне в еврокубках не играем, да и денег у Федуна сейчас не столько, чтобы "думать о перспективах выступления Спартака в еврокубках в следующем сезоне".
      Да и с правилами "файер плей" сейчас в Спартаке, благодаря "стараниям" Цорна, не всё в порядке.
      А ПРАВЫЙ защитник, ох, как нужен!
      Это позволит Зобнину играть на его любимой позиции, в центральной оси.
      Что будет следующей осенью - об ЭТОМ можно и следующей весной подумать. )

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