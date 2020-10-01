Журналист Анджеле: «Лаксальт интересен «Спартаку», «Милан» оценивает игрока в 10 миллионов»

«Милан» продолжает искать варианты продажи защитника Диего Лаксальта. Интерес к игроку проявляет «Спартак», пишет журналист Вито Анджеле.
«На уругвайца есть несколько претендентов, включая «Олимпиакос» и «Спартак». «Милан» оценивает его примерно в 10 миллионов евро», – сообщил журналист.
Летом Лаксальтом интересовался «Локомотив». Защитник мог стать частью сделки по переходу в «Милан» Алексея Миранчука.
- Большую часть прошлого сезона игрок провел в аренде в «Торино». Он сыграл в Серии А 20 матчей, сделав один ассист.
- Рыночная стоимость футболиста – 5 миллионов евро.
Источник: Твиттер Вито Анджеле
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