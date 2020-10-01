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  • Журналист Анджеле: «Лаксальт интересен «Спартаку», «Милан» оценивает игрока в 10 миллионов»

Журналист Анджеле: «Лаксальт интересен «Спартаку», «Милан» оценивает игрока в 10 миллионов»

1 октября 2020, 14:32
8

«Милан» продолжает искать варианты продажи защитника Диего Лаксальта. Интерес к игроку проявляет «Спартак», пишет журналист Вито Анджеле.

«На уругвайца есть несколько претендентов, включая «Олимпиакос» и «Спартак». «Милан» оценивает его примерно в 10 миллионов евро», – сообщил журналист.

Летом Лаксальтом интересовался «Локомотив». Защитник мог стать частью сделки по переходу в «Милан» Алексея Миранчука.

  • Большую часть прошлого сезона игрок провел в аренде в «Торино». Он сыграл в Серии А 20 матчей, сделав один ассист.
  • Рыночная стоимость футболиста – 5 миллионов евро.

Источник: Твиттер Вито Анджеле

Журналист портала MilanNews. Аудитория в твиттере - более 17 тысяч подписчиков.

Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Милан Спартак Олимпиакос Лаксальт Диего
Комментарии (8)
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derrik2000
1601553165
А зачем он Спартаку??? Во-первых, не хрен-то игрок, судя даже по тем нарезкам, которые есть в общем доступе и где стараются наиболее ярко показать сильные стороны того или иного футболиста. Во-вторых, он - ЛЕВЫЙ защитник и на правом фланге не играл. А Спартак, судя по тем телодвижениям, что сейчас предпринимаются клубом на трансферном рынке, ищет ПРАВОГО защитника. В-третьих, его уже просматривал Зенит, даже разговор шёл о какой-то конкретике, но в итоге решили отказаться от покупки, резонно рассудив, что он никак не усилит команду с берегов Невы. И я с ними, но только в отношении Спартака, согласен.
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Синитсосит
1601561820
хватит интересоваться, пора уж приобретать, или таким составом чемпионами решили стать, сомнительно, травмируйся зобнин и всё, в защиту поставить некого, в центре дыра, приплыли, а им всё интересны кто то
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vka1970
1601568736
Ласкальт как мне думается из области слухов и желания агента продать своего подопечного подороже.Левый защ нам точно не нужен и тем более за такие деньги.
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JTherry
1601584338
зачем брать игрока за 10 млн., который пол-матча будет сидеть на скамейке, а остальные пол-матча неизвестно, заиграет ли? Лаксальт сегодня этих денег точно не стоит...
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