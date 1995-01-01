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    Metaratings: «Ростов» ждет предложений по Шомуродову в 10 миллионов от «Вероны» и «Фиорентины»

    Трансфер форварда «Ростова» Эльдора Шомуродова в «Дженоа» может не состояться.

    По информации Metaratings, на игрока появились новые претенденты – «Верона» и «Фиорентина», которые готовы заплатить за нападающего 10 миллионов евро. При этом флорентийцы могут перевести всю сумму сразу, в то время как «Верона» и «Дженоа» рассматривают рассрочку.

    «Ростов» ждет официальных предложений до конца четверга.

    Ранее источник сообщал, что «Дженоа» подтвердила трансфер Шомуродова. Сумма сделки оценивалась в 7,5 миллиона евро, условия личного контракта – три года с зарплатой 600-700 тысяч евро за сезон.

    • Нападающий провел за ростовчан 91 матч, забив 18 мячей и сделав 12 ассистов.
    • Он переехал в РПЛ в 2017 году.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Metaratings

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7274

      JTherry 40 минут назад

      а почему Ростов продает Шомуродова, если такой дорогущий, самим не пригодится? или пришла пора ЗП платить, а казна пуста... могут и "кинуть", итальянская мафия-с)

      0
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      Рейтинг: +1323

      geroin161 > JTherry 24 минуты назад

      Потому что он стал нулевым бревном. И пока он хоть какую то цену представляет из себя. Надо сплавлять его по-быстрому

      0
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      Рейтинг: +7274

      JTherry > geroin161 13 минут назад

      и за "нулевое бревно" макаронники готовы выложить 10 млн. евро?) или их скауты прокололись, или что-то другое... должна быть логика для этого "странного" трансфера

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      Рейтинг: +14380

      slavutiq70 1 час назад

      Да всё правильно,,надо ждать,что то Итальяшки прихерели,опустили до 7,5 так ещё и в рассрочку на три года,,,,

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      Рейтинг: +1323

      geroin161 1 час назад

      А от Реала или Барсы с Баварией не ждёте предложений?

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