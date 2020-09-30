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  • Metaratings: «Ростов» ждет предложений по Шомуродову в 10 миллионов от «Вероны» и «Фиорентины»

Metaratings: «Ростов» ждет предложений по Шомуродову в 10 миллионов от «Вероны» и «Фиорентины»

30 сентября 2020, 20:19
11

Трансфер форварда «Ростова» Эльдора Шомуродова в «Дженоа» может не состояться.

По информации Metaratings, на игрока появились новые претенденты – «Верона» и «Фиорентина», которые готовы заплатить за нападающего 10 миллионов евро. При этом флорентийцы могут перевести всю сумму сразу, в то время как «Верона» и «Дженоа» рассматривают рассрочку.

«Ростов» ждет официальных предложений до конца четверга.

Ранее источник сообщал, что «Дженоа» подтвердила трансфер Шомуродова. Сумма сделки оценивалась в 7,5 миллиона евро, условия личного контракта – три года с зарплатой 600-700 тысяч евро за сезон.

  • Нападающий провел за ростовчан 91 матч, забив 18 мячей и сделав 12 ассистов.
  • Он переехал в РПЛ в 2017 году.

Источник: Metaratings

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Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Ростов Дженоа Верона Фиорентина Шомуродов Эльдор
Комментарии (11)
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geroin161
1601486724
А от Реала или Барсы с Баварией не ждёте предложений?
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slavа0508
1601487044
Да всё правильно,,надо ждать,что то Итальяшки прихерели,опустили до 7,5 так ещё и в рассрочку на три года,,,,
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JTherry
1601490343
а почему Ростов продает Шомуродова, если такой дорогущий, самим не пригодится? или пришла пора ЗП платить, а казна пуста... могут и "кинуть", итальянская мафия-с)
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paracetamol
1601500853
10 лямов лучше, чем 7,5! Можно погасить потери от непопадания в группу ЛЕ.
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portero
1601531242
Сколько он в Ростове получает если в Италии 600т предлагают, а там налоги повыше чем у нас...
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zigbert
1601555499
Новые претенденты? Кто его знает как он проявит себя дальше в Ростове? Продать лучше сейчас пока что то еще предлагают.
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