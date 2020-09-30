Metaratings: «Ростов» ждет предложений по Шомуродову в 10 миллионов от «Вероны» и «Фиорентины»

Трансфер форварда «Ростова» Эльдора Шомуродова в «Дженоа» может не состояться.

По информации Metaratings, на игрока появились новые претенденты – «Верона» и «Фиорентина», которые готовы заплатить за нападающего 10 миллионов евро. При этом флорентийцы могут перевести всю сумму сразу, в то время как «Верона» и «Дженоа» рассматривают рассрочку.

«Ростов» ждет официальных предложений до конца четверга.

Ранее источник сообщал, что «Дженоа» подтвердила трансфер Шомуродова. Сумма сделки оценивалась в 7,5 миллиона евро, условия личного контракта – три года с зарплатой 600-700 тысяч евро за сезон.