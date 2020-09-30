Metaratings: «Ростов» ждет предложений по Шомуродову в 10 миллионов от «Вероны» и «Фиорентины»

Трансфер форварда «Ростова» Эльдора Шомуродова в «Дженоа» может не состояться.
По информации Metaratings, на игрока появились новые претенденты – «Верона» и «Фиорентина», которые готовы заплатить за нападающего 10 миллионов евро. При этом флорентийцы могут перевести всю сумму сразу, в то время как «Верона» и «Дженоа» рассматривают рассрочку.
«Ростов» ждет официальных предложений до конца четверга.
Ранее источник сообщал, что «Дженоа» подтвердила трансфер Шомуродова. Сумма сделки оценивалась в 7,5 миллиона евро, условия личного контракта – три года с зарплатой 600-700 тысяч евро за сезон.
- Нападающий провел за ростовчан 91 матч, забив 18 мячей и сделав 12 ассистов.
- Он переехал в РПЛ в 2017 году.
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