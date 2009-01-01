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    «Дженоа» подтвердил трансфер Шомуродова

    Форвард «Ростова» Эльдор Шомуродов в скором времени перейдет в «Дженоа». В итальянском клубе подтвердили сделку, сообщает Metaratings.

    «Мы согласовали условия сделки. Думаю, в ближайшее время Шомуродов прибудет в Италию. Надеюсь, что это произойдeт совсем скоро», – передает Metaratings слова спортивного директора «Дженоа» Даниэле Фаджиано.

    Ранее стало известно, что «Ростов» получит за трансфер форварда 7,5 миллиона евро в течение трех лет. Контракт с игроком будет подписан на три года, его зарплата составит 600-700 тысяч евро за сезон.

    • Нападающий провел за ростовчан 91 матч, забив 18 мячей и сделав 12 ассистов.
    • Он переехал в РПЛ в 2017 году.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 17:28
    Комментарии9
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      Рейтинг: +2579

      Гавроша 1 час назад

      Кем теперь пудель играть будет?

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      Рейтинг: +8476

      paracetamol 1 час назад

      Не жалко, хорошее бабло, плохо что в растяжку. Валере надо в Ташкент за новым ехать!

      0
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      Рейтинг: -2023

      Вот оно чё Михалыч > paracetamol 23 минуты назад

      . Валере надо в Ташкент за новым ехать!============По ходу надо ехать...Ну ежели в Расее нет таких талантов

      -1
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      Рейтинг: +29668

      ROSTOV SUPER > Вот оно чё Михалыч 17 минут назад

      Хорошо что в России нет таких ублюдков и идиотов как ты , такие уроды только в продажной хохляндии водятся !

      0
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      Рейтинг: +928

      vmonomah17 > Вот оно чё Михалыч 17 минут назад

      Есть, но они на улице во дворах играют. Просто у них денег нет стать профессиональными футболистами.

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      Рейтинг: +1499

      altezzik 1 час назад

      Metaratings что это?

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      Рейтинг: +2550

      raritet 1 час назад

      И как Карпину работать? Был один хороший форвард и уже нет его.

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      Рейтинг: +23

      Кандидов > raritet 1 час назад

      Если руководство захочет, то купит ещё с десяток Шомуродовых.

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      Рейтинг: +897

      elessar arnor 2 часа назад

      сказка

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