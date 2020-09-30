Мусаев: «При мне «Краснодар» никогда сознательно не играл от обороны. Будем искать шансы в атаке»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, как будет действовать его команда в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов с греческим ПАОКом.

«В Краснодаре был очень сложный матч, близкая игра, смогли добиться небольшого преимущества. Думаю, будет не менее сложный матч. Наверное, ПАОК будет больше идти в атаку, больше оказывать давление. Мы должны быть к этому готовы, должны показать ту же организацию, которая была в Краснодаре. Плюс убрать недочеты, которые доставляли нам неприятности.

Вандерсон не прилетел, он не успел восстановиться. Все остальные на месте. Есть вопросы по нескольким футболистам, ответы по которым мы получили после тренировки.

За два с половиной года моей работы мы никогда сознательно не играли от обороны. Когда соперник нас заставлял, например, «Байер», «Валенсия», мы вынужденно играли больше в обороне. Но сознательно мы не тренируем отдачу мяча. Будем искать шансы в атаке, но, конечно, должны быть более дисциплинированны, чем в Краснодаре», – сказал Мусаев на предматчевой пресс-конференции.