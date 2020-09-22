Лига чемпионов. Кабелья принес «Краснодару» волевую победу в первом матче с ПАОКом

С победой Краснодар! Но игра у клуба слишком мягкая,кружевная,какая-то "женская" что ли. Нет жёсткости,нет напора,нет гибкости тактики у Мусаева. Из-за этого тревожно за результат в Греции. Тем не менее, с победой и спасибо за первые очки в общую копилку.
«Краснодар» уступал в счете, но справился с ПАОКом в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов. Решающий гол забил Реми Кабелья.
На седьмой минуте Димитриос Пелкас не реализовал пенальти – сейв Матвея Сафонова.
Ответная встреча состоится на следующей неделе в Салониках.
Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Первый матч
Краснодар (Россия) – ПАОК (Греция) – 2:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Пелкас, 32; 1:1 – Классон, 39 (с пенальти); 2:1 – Кабелья, 70.
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Сорокин, Кайо, Рамирес, Кабелья (Уткин, 81), Олссон, Вилена, Вандерсон (Сулейманов, 86), Берг, Классон.
ПАОК: Ж. Живкович, Креспо, Варела, Ингасон, Михайлидис, А. Живкович, Эль-Каддури, Шваб, Яннулис, Цолис (Свидерски, 84), Пелкас (Бисевар, 79).
Предупреждения: Кайо, 6; Классон, 55; Берг, 88; Олссон, 90+1 – Шваб, 8; Креспо, 76; Ингасон, 90+1.