Лига чемпионов. Кабелья принес «Краснодару» волевую победу в первом матче с ПАОКом

«Краснодар» уступал в счете, но справился с ПАОКом в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов. Решающий гол забил Реми Кабелья.

На седьмой минуте Димитриос Пелкас не реализовал пенальти – сейв Матвея Сафонова.

Ответная встреча состоится на следующей неделе в Салониках.

Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Первый матч

Краснодар (Россия) – ПАОК (Греция) – 2:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Пелкас, 32; 1:1 – Классон, 39 (с пенальти); 2:1 – Кабелья, 70.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Сорокин, Кайо, Рамирес, Кабелья (Уткин, 81), Олссон, Вилена, Вандерсон (Сулейманов, 86), Берг, Классон.

ПАОК: Ж. Живкович, Креспо, Варела, Ингасон, Михайлидис, А. Живкович, Эль-Каддури, Шваб, Яннулис, Цолис (Свидерски, 84), Пелкас (Бисевар, 79).

Предупреждения: Кайо, 6; Классон, 55; Берг, 88; Олссон, 90+1 – Шваб, 8; Креспо, 76; Ингасон, 90+1.

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