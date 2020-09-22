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  • Лига чемпионов. Кабелья принес «Краснодару» волевую победу в первом матче с ПАОКом

Лига чемпионов. Кабелья принес «Краснодару» волевую победу в первом матче с ПАОКом

22 сентября 2020, 23:50
49

«Краснодар» уступал в счете, но справился с ПАОКом в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов. Решающий гол забил Реми Кабелья.

На седьмой минуте Димитриос Пелкас не реализовал пенальти – сейв Матвея Сафонова.

Ответная встреча состоится на следующей неделе в Салониках.

Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Первый матч

Краснодар (Россия) – ПАОК (Греция) – 2:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Пелкас, 32; 1:1 – Классон, 39 (с пенальти); 2:1 – Кабелья, 70.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Сорокин, Кайо, Рамирес, Кабелья (Уткин, 81), Олссон, Вилена, Вандерсон (Сулейманов, 86), Берг, Классон.

ПАОК: Ж. Живкович, Креспо, Варела, Ингасон, Михайлидис, А. Живкович, Эль-Каддури, Шваб, Яннулис, Цолис (Свидерски, 84), Пелкас (Бисевар, 79).

Предупреждения: Кайо, 6; Классон, 55; Берг, 88; Олссон, 90+1 – Шваб, 8; Креспо, 76; Ингасон, 90+1.

Календарь Лиги чемпионов

Результаты Лиги чемпионов

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Краснодар ПАОК Кабелла Реми
Комментарии (49)
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slavа0508
1600807853
С победой Краснодар!!! Хорошие шансы пройти дальше,Что ещё ,игра без зрителей конечно смотрится скучней,,,,ну и на ВАР хотелось обратить внимание,сравните как здесь чётко отработал ВАР и как у нас чудят,,,
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InterMilLano1908
1600807949
Кабелья оооочень хорош! Сорокин это видимо второй Карпов. Быкам нужно либо реанимировать Шапи, либо менять Берга на нормального напа
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nominum
1600808127
Кабелья да, но на мой взгляд Сафонов лучший игрок матча. Соседей с победой!
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maior-60
1600808141
Всех с победой! В Греции надо забивать и желательно первыми.
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Рубинище
1600808202
Бычки молоды с победой. Сафонова в сборную давно пора. Тяжелая игра конечно, молодцы что 2 й забили. Как же здорово отработал судья, 5 балов просто . Коментаторы-это писец, всякую ерунду несут.
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derrik2000
1600808277
Сразу о грустном. Что НЕ понравилось в игре Краснодара: 1. Отсутствие по-настоящему спортивной злости 2. Плохая физподготовка 3. Отвратительная игровая дисциплина. Что ПОНРАВИЛОСЬ: Матвей Сафонов. С такой игрой очень тревожно за результат матча в Салониках..
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vsespartak01
1600808701
не знаю кому как ,а я верю почему то,что краснодар пройдет паок!
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JTherry
1600809542
с победой! но за выезд тревожно... Сафонов был хорош в рамке
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Муруал
1600809965
С победой Краснодар! Но игра у клуба слишком мягкая,кружевная,какая-то "женская" что ли. Нет жёсткости,нет напора,нет гибкости тактики у Мусаева. Из-за этого тревожно за результат в Греции. Тем не менее, с победой и спасибо за первые очки в общую копилку.
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алдан2014
1600825895
С победой парни! Удачи в ответке
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