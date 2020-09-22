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    Лига чемпионов. Кабелья принес «Краснодару» волевую победу в первом матче с ПАОКом

    «Краснодар» уступал в счете, но справился с ПАОКом в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов. Решающий гол забил Реми Кабелья.

    На седьмой минуте Димитриос Пелкас не реализовал пенальти – сейв Матвея Сафонова.

    Ответная встреча состоится на следующей неделе в Салониках.

    Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Первый матч

    Краснодар (Россия) – ПАОК (Греция) – 2:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Пелкас, 32; 1:1 – Классон, 39 (с пенальти); 2:1 – Кабелья, 70.

    «Краснодар»: Сафонов, Петров, Сорокин, Кайо, Рамирес, Кабелья (Уткин, 81), Олссон, Вилена, Вандерсон (Сулейманов, 86), Берг, Классон.

    ПАОК: Ж. Живкович, Креспо, Варела, Ингасон, Михайлидис, А. Живкович, Эль-Каддури, Шваб, Яннулис, Цолис (Свидерски, 84), Пелкас (Бисевар, 79).

    Предупреждения: Кайо, 6; Классон, 55; Берг, 88; Олссон, 90+1 – Шваб, 8; Креспо, 76; Ингасон, 90+1.

    Календарь Лиги чемпионов

    Результаты Лиги чемпионов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.09.2020 23:50
    Комментарии30
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      Рейтинг: +1331

      Муруал 59 минут назад

      С победой Краснодар! Но игра у клуба слишком мягкая,кружевная,какая-то "женская" что ли. Нет жёсткости,нет напора,нет гибкости тактики у Мусаева. Из-за этого тревожно за результат в Греции. Тем не менее, с победой и спасибо за первые очки в общую копилку.

      3
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      Рейтинг: +344

      Вальдемар IV > Муруал 55 минут назад

      первый их матч видел только? это такая философия галицкого

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7118

      JTherry 1 час назад

      с победой! но за выезд тревожно... Сафонов был хорош в рамке

      5
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      Рейтинг: +14

      Баба Адаму 1 час назад

      В ответном матче - ПАОК 1-0 обыграет, к сожалению.

      -1
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      Рейтинг: +5135

      Владислав Vlad 1 час назад

      Выиграли - уже хорошо.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +344

      Вальдемар IV 1 час назад

      как обычно получили поджопник только тогда начали забивать, но поскольку не химки только 2 вышло, зато пяток отбавляй, мусаева честно говорят бы убрать независимо от исхода встречи

      1
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      Рейтинг: +16765

      bset 1 час назад

      Пора уже сделать этот шаг в футбол другого уровня

      4
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      Рейтинг: +2404

      vsespartak01 1 час назад

      не знаю кому как ,а я верю почему то,что краснодар пройдет паок!

      6
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      Рейтинг: +1600

      ААМ 1 час назад

      Есть первые очки в Еврокубках. Но выход в групповой этап - большой вопрос. Слишком везло "Краснодару". Надо прибавлять в скорости и выносливости.

      2
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      Рейтинг: +3893

      Yurok161 1 час назад

      С победой соседи! Удачи в ответке!

      3
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      Рейтинг: +50

      ШАХ 1 час назад

      Аааааа...))) Греки тянули время в конце матча, потому что дома раздавят Краснодар, Наши тянули время, потому что в глазах никого путного не наблюдалось..)) Игры тоже..) На вылет готовы.

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