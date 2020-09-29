Агент: «Единственное препятствие в переходе де Пауля – «Зенит» должен заплатить 35 миллионов»

Дэмиан Меркау, представитель агентства Star Makers, клиентом которого является полузащитник «Удинезе» Родриго де Пауль, прокомментировал ход переговоров по поводу перехода футболиста в «Зенит».
«На данный момент «Зенит» сделал предложение на 25 миллионов евро, но «Удинезе» хочет 35 миллионов. Есть ли желание у Родриго перейти в Россию? Он провел в «Удинезе» много лет. Я бы определенно перешел в команду, которая играет в Лиге чемпионов. Единственное препятствие в переходе заключается в том, что «Зенит» должен заплатить 35 миллионов евро», — сказал Меркау.
- Сообщалось, что переговоры между «Зенитом» и «Удинезе» о покупке полузащитника де Пауля прекратились, так как клубы не сошлись в цене.
- В прошлом сезоне Серии А де Пауль забил семь мячей и сделал шесть ассистов в 34 играх.
- Transfermarkt оценивает игрока в 30 миллионов евро.
- Контракт де Пауля с «Удинезе» действует до лета 2024 года.
Источник: Sport24