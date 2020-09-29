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  • Агент: «Единственное препятствие в переходе де Пауля – «Зенит» должен заплатить 35 миллионов»

Агент: «Единственное препятствие в переходе де Пауля – «Зенит» должен заплатить 35 миллионов»

29 сентября 2020, 15:50
19

Дэмиан Меркау, представитель агентства Star Makers, клиентом которого является полузащитник «Удинезе» Родриго де Пауль, прокомментировал ход переговоров по поводу перехода футболиста в «Зенит».

«На данный момент «Зенит» сделал предложение на 25 миллионов евро, но «Удинезе» хочет 35 миллионов. Есть ли желание у Родриго перейти в Россию? Он провел в «Удинезе» много лет. Я бы определенно перешел в команду, которая играет в Лиге чемпионов. Единственное препятствие в переходе заключается в том, что «Зенит» должен заплатить 35 миллионов евро», — сказал Меркау.

  • Сообщалось, что переговоры между «Зенитом» и «Удинезе» о покупке полузащитника де Пауля прекратились, так как клубы не сошлись в цене.
  • В прошлом сезоне Серии А де Пауль забил семь мячей и сделал шесть ассистов в 34 играх.
  • Transfermarkt оценивает игрока в 30 миллионов евро.
  • Контракт де Пауля с «Удинезе» действует до лета 2024 года.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Зенит Де Пауль Родриго
Комментарии (19)
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ilichkadr
1601385954
Если он провел в «Удинезе» много лет и никто его не попытался приобрести, то игрок видимо средненький. На фиг он нужен Зениту за 35 миллионов, если окромя "Удинезе" он никому не нужен.
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paracetamol
1601386635
Зенит никому не должен, особенно долбанному агенту, продающему устаревший хлам по двойной цене! Пусть в дырнамо обращается, или в свинарник!
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Ганнибал Лектор
1601389054
Пора уже научить западные клубы уважать Россию. Здесь вам не двойная корова. То, что стоит 30 нельзя покупать дороже - рынок встал, это скорее им надо продать, чем Зениту надо купить. Поэтому 25 лямов за де Пауля - более, чем адекватные деньги
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tushkanlz
1601391946
Да за такое бабло на "кой" нужны такие футболёры?! В РПЛ такого "добра" не найти?!...за такие деньги...
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DOCTOR PENALTY
1601392335
Тоже нашли препятствие! Не смешите Газпром!
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paracetamol
1601393605
Единственное препятствие - лимит заполнен!
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Fju-2
1601393932
Как говорил один пёс: "Не знаю футболиста по фамилии Плеймейкер", но потом узнал Карвальо. Может и Семак для себя плеймейкера откроет?
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кран
1601394160
Нахрен он нужен за такие деньги...за наши с вами деньги....
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vmonomah17
1601397490
Пусть 70 просят, фк газпром заплатит
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ААМ
1601438585
Единственное, но непреодолимое препятствие, - несоответствие цены и качества игрока.
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