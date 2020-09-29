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    Агент: «Единственное препятствие в переходе де Пауля – «Зенит» должен заплатить 35 миллионов»

    Дэмиан Меркау, представитель агентства Star Makers, клиентом которого является полузащитник «Удинезе» Родриго де Пауль, прокомментировал ход переговоров по поводу перехода футболиста в «Зенит».

    «На данный момент «Зенит» сделал предложение на 25 миллионов евро, но «Удинезе» хочет 35 миллионов. Есть ли желание у Родриго перейти в Россию? Он провел в «Удинезе» много лет. Я бы определенно перешел в команду, которая играет в Лиге чемпионов. Единственное препятствие в переходе заключается в том, что «Зенит» должен заплатить 35 миллионов евро», — сказал Меркау.

    • Сообщалось, что переговоры между «Зенитом» и «Удинезе» о покупке полузащитника де Пауля прекратились, так как клубы не сошлись в цене.
    • В прошлом сезоне Серии А де Пауль забил семь мячей и сделал шесть ассистов в 34 играх.
    • Transfermarkt оценивает игрока в 30 миллионов евро.
    • Контракт де Пауля с «Удинезе» действует до лета 2024 года.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии20
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      Рейтинг: +443

      кран 15 минут назад

      Нахрен он нужен за такие деньги...за наши с вами деньги....

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      Рейтинг: +491

      Fju-2 19 минут назад

      Как говорил один пёс: "Не знаю футболиста по фамилии Плеймейкер", но потом узнал Карвальо.
      Может и Семак для себя плеймейкера откроет?

      0
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      Рейтинг: +8462

      paracetamol 24 минуты назад

      Единственное препятствие - лимит заполнен!

      0
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      Рейтинг: +11144

      KLIM777 33 минуты назад

      За 35 пусть играет в супер-клубе Удинезе

      0
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      Рейтинг: +18322

      DOCTOR PENALTY 45 минут назад

      Тоже нашли препятствие! Не смешите Газпром!

      0
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      Рейтинг: +582

      tushkanlz 52 минуты назад

      Да за такое бабло на "кой" нужны такие футболёры?! В РПЛ такого "добра" не найти?!...за такие деньги...

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      Рейтинг: +4785

      Рубинище 1 час назад

      за 30 значит договорятся. Ростов вон смог.

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      Рейтинг: +361

      Portoz 1 час назад

      бомжи пора понять ,что наступают темные времена,газпром в очке.успокойтесь,это новая реальность,точнее старая,просто немного забытая из-за 150$ за баррель

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      Рейтинг: +2505

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Пора уже научить западные клубы уважать Россию. Здесь вам не двойная корова. То, что стоит 30 нельзя покупать дороже - рынок встал, это скорее им надо продать, чем Зениту надо купить. Поэтому 25 лямов за де Пауля - более, чем адекватные деньги

      0
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      Рейтинг: +2349

      Semenycch > Ганнибал Лектор 1 час назад

      Да, на рынке денег меньше, уже пошла вторая волна, так что переплачивать за хорошего игрока не стоит. И сейчас самое время покапать, следующим летом рынок может восстановиться.

      0
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      Рейтинг: +6660

      alp 2 часа назад

      Не зря его Ювентус хотел.. Этот парень намотает на ногу всю рпл.... важно теперь договорится с жадным удинезе

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      Рейтинг: +1251

      Джой > alp 1 час назад

      Он ничем не лучше условного Ригони.
      Его приобретение будет ошибочным.

      0
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      Рейтинг: +2349

      Semenycch > Джой 1 час назад

      Игрок, оцениваемый в Италии в 30 миллионов не лучше Ригони? Долго думал, чтобы этот бред написать?

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      Рейтинг: +1251

      Джой > Semenycch 1 час назад

      Так ты сам посмотри пару игр Удинезе

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