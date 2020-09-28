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    АПЛ. «Ливерпуль» одержал домашнюю волевую победу над «Арсеналом», у Жоты дебютный гол

    В матче третьего тура АПЛ «Ливерпуль» на своем поле переиграл «Арсенал» со счетом 3:1.

    Команда Юргена Клоппа победила благодаря голам Садио Мане, Эндрю Робертсона и Диогу Жоты, для которого забитый мяч стал дебютным. В составе гостей отличился Александр Ляказетт.

    До очной игры и у «Ливерпуля», и у «Арсенала» было по шесть очков в двух турах – теперь же стопроцентный результат только у мерсисайдцев.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 3-й тур

    Ливерпуль – Арсенал – 3:1 (2:1)

    Голы: 0:1 – Ляказетт, 25; 1:1 – Мане, 28; 2:1 – Робертсон, 34; 3:1 – Жота, 88.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    28.09.2020 23:54
    Комментарии6
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      Рейтинг: +9935

      DeStar 48 минут назад

      что значит 100%-ный результат только у ливерпуля?) а лестер и эвертон с победами в 3 из 3 матчей?

      0
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      Рейтинг: +1240

      Marley Bob 1 час назад

      Алиссон.как ни странно,но именно его я бы обозначил героем матча.

      0
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      Рейтинг: +1161

      21082014 1 час назад

      первый тайм прошел в позиционной борьбе с минимумом голевых моментов.гол Арсенала-подарок Робинсона,правда,вскоре он искупил свой косяк в полной мере.во втором гости не используют два выхода один на один и более шансов у них в этой игре не будет.Жоту с почином!

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      Рейтинг: +411

      LMI 1 час назад

      Мы вернулись на тропу лузерства. Да уж - мы даже далеко не Лидс. Что тут сказать

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      Рейтинг: +889

      elessar arnor > LMI 1 час назад

      проиграли чемпионам, але

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      Рейтинг: +539

      JI e x a > elessar arnor 7 минут назад

      Вопрос в том, как проиграли. Такое ощущение было, что Ливерпуль играет с командой, которая уже вылетела в чемпионшип, и у них ни желания, ни мастерства, чтобы хоть что-то противопоставить Ливерпулю. Тотальное унижение и беспомощность в игре Арсенала.

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