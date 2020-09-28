АПЛ. «Ливерпуль» одержал домашнюю волевую победу над «Арсеналом», у Жоты дебютный гол

В матче третьего тура АПЛ «Ливерпуль» на своем поле переиграл «Арсенал» со счетом 3:1.

Команда Юргена Клоппа победила благодаря голам Садио Мане, Эндрю Робертсона и Диогу Жоты, для которого забитый мяч стал дебютным. В составе гостей отличился Александр Ляказетт.

До очной игры и у «Ливерпуля», и у «Арсенала» было по шесть очков в двух турах – теперь же стопроцентный результат только у мерсисайдцев.

Чемпионат Англии. АПЛ. 3-й тур

Ливерпуль – Арсенал – 3:1 (2:1)

Голы: 0:1 – Ляказетт, 25; 1:1 – Мане, 28; 2:1 – Робертсон, 34; 3:1 – Жота, 88.

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