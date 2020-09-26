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  • Председатель совета директоров «Уфы»: «К Евсееву вопросов нет. На себя возьму вину. Ситуацию выправим»

Председатель совета директоров «Уфы»: «К Евсееву вопросов нет. На себя возьму вину. Ситуацию выправим»

26 сентября 2020, 19:18
2

Ростислав Мурзагулов, председатель совета директоров «Уфы», дал комментарий после поражения в матче девятого тура РПЛ против «Зенита» (0:6). Вопрос об отставке главного тренера Вадима Евсеева не стоит.

«Команда тяжело проживает отрезок. Когда ты продаeшь игроков, это тяжело. Особенно, когда нет межсезонья и пришедшие игроки пока не могут адаптироваться и влиться в команду. Это расстояние между маленькими и большими клубами будет расти, к сожалению. Что не очень хорошо для спортивной составляющей, хотя хотелось бы, чтобы было много неожиданных результатов, что хорошо для зрителя.

Нам нужно пройти эту болтанку, финансирование придeт, игроков нормальных найдeм, игровые связи наладим. Голову пеплом не посыпаем, виноватых не ищем. У меня есть вопросы к определeнным аспектам в команде, но не буду их выносить. Это маленькие проблемы, которые мы решим.

Работаем, всe выправим, с 14 места уйдeм и будем дальше играть в РПЛ. По Евсееву никаких резких движений не планируем, он свою компетентность доказал в прошлом сезоне. То, что сейчас происходит, не его вина. Скорее, я здесь на себя возьму вину. Проблемы с финансированием возникают. Коронавирус — не коронавирус, но я должен был их решать. Если я не смог их решить и найти адекватную замену ушедшим, то надо спрашивать с меня, а не с Вадима. К нему вопросов нет, кредит доверия полный, ситуацию выправим», – сказал Мурзагулов.

  • «Уфа» за девять туров победила один раз и идет в зоне переходных матчей.
  • Следующий соперник – «Ротор» (3 октября).
  • Евсеев работает в Уфе с прошлого года.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Уфа Евсеев Вадим
Комментарии (2)
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опус 2
1601138797
Распродал Газизов команду и дёрнул в Спартак Теперь только полное обновление со сменой тренера . и то не факт что в лиге останемся ! Евсеев уже не вытянет .
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rammax fcsm
1601150294
ипаный донор....
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