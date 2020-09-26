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  • Слуцкий: «Матч с «Ротором» состоится. «Рубин» такого рода подарков не получает»

Слуцкий: «Матч с «Ротором» состоится. «Рубин» такого рода подарков не получает»

26 сентября 2020, 11:15
10

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал решение РПЛ разрешить провести матч девятого тура между казанской командой и «Ротором».

«Матч состоится. Мы такого рода подарков не получаем. И прекрасно помним матч с «Оренбургом» в прошлом году, который был одним из самых сложных в сезоне. Готовимся к сложной игре», – сказал Слуцкий.

  • Матч «Ротор» – «Рубин» состоится в воскресенье в 19:00 по московскому времени.
  • Ранее волгоградцам присудили три подряд технических поражения.

Источник: Ютуб-канал «Рубина»
Россия. Премьер-лига Ротор Рубин Слуцкий Леонид
Комментарии (10)
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LOKOfanatik19
1601109187
Лёня не Бузи, Зенит тоже играл с Ротором. Что ж поделаешь, не все же игры в сезоне тех поражения ставить.
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portero
1601117114
Вопрос сразу... хотелось на халяву?!!!
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portero
1601117384
Леонид ещё есть время, подсуетится нужным людям...
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johnny983
1601117561
Всё же надеюсь, что Викторыч хотел сказать "не принимаем".
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laryushkinarostis
1601122071
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моэм
1601122872
Хотел бы сказать , что просто констатация факта …. обе столицы до сих пор "трясёт" от гостевых матчей в Казани , где татары имели их как могли … и после второго титула Рубина , Зенит поставил своих чинуш , потом с их помощью выкупил у Рубина лидеров Семака и Бухарова , да и потом скупил и Ансальди и Домингеса и Рондона , скупал любого , кто хоть как то мог вернуть былую мощь Рубину … потом те же питерские казачки сплавили и главного кузнеца побед Рубина - БЕРДЫЕВА … сейчас Рубин пытается поднять голову , но помогать , как Краснодару или Динамо , а тем более СОЧИ им никто не будет...а вот яму копать будут...но я желаю Рубину вернуться и накостылять наконец ГРЯЗЬ ПРОМУ!!!...Москва похоже стала полным импотентом.
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ryzhic07
1601127242
Ротору удачи!!!!!!!!
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El_Chori
1601128322
Подарим очки Ротору, я уверен. А потом жаловаться будем. 1:1
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zigbert
1601218504
Что поделаешь играть придется.
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