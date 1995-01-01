Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: дороже фильм или футболист?
    Тест: дороже фильм или футболист?
    2 Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    3 Тест: угадай стадион по фото со спутника
    Тест: угадай стадион по фото со спутника

    Слуцкий: «Матч с «Ротором» состоится. «Рубин» такого рода подарков не получает»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал решение РПЛ разрешить провести матч девятого тура между казанской командой и «Ротором».

    «Матч состоится. Мы такого рода подарков не получаем. И прекрасно помним матч с «Оренбургом» в прошлом году, который был одним из самых сложных в сезоне. Готовимся к сложной игре», – сказал Слуцкий.

    • Матч «Ротор» – «Рубин» состоится в воскресенье в 19:00 по московскому времени.
    • Ранее волгоградцам присудили три подряд технических поражения.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Ютуб-канал «Рубина»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:15
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +16825

      bset 7 минут назад

      Ростов, Краснодар и ставропольское Динамо все купили))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1383

      LOKOfanatik19 19 минут назад

      Лёня не Бузи, Зенит тоже играл с Ротором. Что ж поделаешь, не все же игры в сезоне тех поражения ставить.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79346
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru