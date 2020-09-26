Слуцкий: «Матч с «Ротором» состоится. «Рубин» такого рода подарков не получает»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал решение РПЛ разрешить провести матч девятого тура между казанской командой и «Ротором».

«Матч состоится. Мы такого рода подарков не получаем. И прекрасно помним матч с «Оренбургом» в прошлом году, который был одним из самых сложных в сезоне. Готовимся к сложной игре», – сказал Слуцкий.