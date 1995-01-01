«Ротору» разрешили сыграть с «Рубином»

«Ротор» получил разрешение провести матч девятого тура РПЛ против «Рубина».

Как сообщила пресс-служба лиги, региональный Роспотребнадзор разрешил волгоградской команде сыграть на этих выходных.

«Ротор» уже предоставил список футболистов, которые сдали отрицательные тесты на коронавирус и смогут принять участие во встрече.