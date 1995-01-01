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    «Ротору» разрешили сыграть с «Рубином»

    «Ротор» получил разрешение провести матч девятого тура РПЛ против «Рубина».

    Как сообщила пресс-служба лиги, региональный Роспотребнадзор разрешил волгоградской команде сыграть на этих выходных.

    «Ротор» уже предоставил список футболистов, которые сдали отрицательные тесты на коронавирус и смогут принять участие во встрече.

    • Матч состоится в воскресенье в 19:00 по московскому времени.
    • Ранее «Ротору» присудили три подряд технических поражения.

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    Источник: Телеграм-канал РПЛ

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +375

      Фанат Рубина 5 минут назад

      А потом найдутся зараженные у Рубина.. Кто будет виноват скажут Рубин. а чинуши с роспотреба будут не причем.. Ставь + если считаешь роспортребнадзор и короновирус говном

      0
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      Рейтинг: +79347

      zigbert 1 час назад

      Хотелось бы знать сколько игроков основного состава Ротора выйдет на поле?

      0
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      Рейтинг: +24

      BlackMurderDeco > zigbert 23 минуты назад

      Кто сказал что выйдут, на нас наплевали за час до игры) с Краснодаром, сначало дали добро, а потом сказали игры не будет

      1
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      Рейтинг: +4170

      KPCCSPB 2 часа назад

      Ну, видимо Ротор и Химки не нужны РПЛ, вот их и давят.

      0
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      Рейтинг: +846

      alll-333 2 часа назад

      ах-ах...

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