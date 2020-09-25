Обляков: «Не поверите, но я не сын Гончаренко»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков высказался о критике в свой адрес и доверии со стороны главного тренера команды Виктора Гончаренко.

– Главный аргумент хейтеров – Обляков и другие молодые игроки ЦСКА, которые жгли в матчах с «Реалом», перестали прогрессировать...

– Слушайте – когда мы приходили в клуб – нас никто не знал. А мы хотели заявить о себе. Сейчас люди ждут еще одного большого скачка, понимаю. Но так просто не бывает. Нас критикуют, но люди не видят все те моменты, которые замечает тренер. Болельщик не может полностью понять футбольный мир. Да, бывают провалы, спады в игре. Но это не значит, что люди не прогрессируют или снизили требования к себе.

– Окей, но есть еще одна предъява фанатов: мол, ты любимчик Гончаренко – чуть ли не сын! Поэтому тебе все прощается – даже после плохих матчей коуч все равно выпускает тебя в старте в следующем...

– Не поверите, но я не сын Гончаренко, хаха! Серьезно, тренер же не враг себе. Он не будет ставить игрока в состав, если не доверяет ему. Поверьте, в ЦСКА у всех хорошие отношения с Гончаренко.

Просто когда люди видят какую-то мою ошибку – сразу говорят: «Все, Облякова надо посадить в запас». Но я всего лишь выполняю свою работу. Как и Гончаренко. Но я никакой не его любимчик.

– Хорошо, но после неудачных матчей Виктор Михайлович тебе хоть «пихает»?

– Слово неправильное, но когда появляются какие-то ошибки – конечно, он объясняет, как их исправить.

Даже Месси, Роналду или Рамос не могут сыграть все 90 минут идеально. Чьи-то ошибки заметнее, чьи-то нет. Играй все футболисты как роботы – были бы сплошные 0:0.