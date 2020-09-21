Новиков – о победе над «Ахматом»: «Гол получился вымученным, но заслуженным»

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков подвел итоги матча восьмого тура РПЛ против «Ахмата».

«Сложный первый тайм. Нервозность чувствовалась, игрокам нужно было втянуться после неудачи в Тбилиси. К сожалению, трибуны не поддерживали. Выглядели не так, как должны были.

В перерыве сделали корректировки, играли в обтекаемые передачи, и преимущество стало хорошим. В обороне играли до конца, страховали, выигрывали единоборства. Впереди было много подходов, но мяч летел куда угодно, но не в ворота. Гол получился вымученным, но заслуженным. Благодарим всех, в том числе и капитана (вратарь Антон Шунин – примечание «Бомбардира»), он сыграл как настоящий капитан.

Были общие разговоры, говорили и с каждым отдельно. После Тбилиси были все расстроены, тяжело себя вытащить после такого. Очень сложно объяснить, в таком нужно оказаться. Нервозный первый тайм, но, повторюсь, попросили усилить давление и во втором тайме полностью переиграли соперника.

Ситуация нас вынуждала перетасовать состав. Каборе отыграл четыре матча, Комличенко и Паршивлюк пропускали матч. Перестановки, которые были, необходимые. Был ли у нас в России более молодой состав, чем сегодня? Мы сознательно омолаживаемся.

Понятно, нужно время для постройки команды, поэтому не смотрим на возраст. По игровым качества смотрим, тренировкам и статистике. Нам совершенно легко даются такие решения. Дебют Слепова в старте. У него было волнение, но он справился. Другие ребята тоже хорошо играли.

Будем двигаться дальше. Разберем момент, который возник в концовке встречи. Это связано с состоянием, в котором команда находилась. Доволен каждым игроком из команды. Они сегодня молодцы», – сказал Новиков.

«Динамо» обыграло «Ахмат» благодаря голу в компенсированное ко второму тайму время.

С 80-й минуты грозненцы играли вдесятером после удаления Мирослава Богосаваца.

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