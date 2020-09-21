Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Новиков – о победе над «Ахматом»: «Гол получился вымученным, но заслуженным»

Новиков – о победе над «Ахматом»: «Гол получился вымученным, но заслуженным»

21 сентября 2020, 22:38
4

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков подвел итоги матча восьмого тура РПЛ против «Ахмата».

«Сложный первый тайм. Нервозность чувствовалась, игрокам нужно было втянуться после неудачи в Тбилиси. К сожалению, трибуны не поддерживали. Выглядели не так, как должны были.

В перерыве сделали корректировки, играли в обтекаемые передачи, и преимущество стало хорошим. В обороне играли до конца, страховали, выигрывали единоборства. Впереди было много подходов, но мяч летел куда угодно, но не в ворота. Гол получился вымученным, но заслуженным. Благодарим всех, в том числе и капитана (вратарь Антон Шунин – примечание «Бомбардира»), он сыграл как настоящий капитан.

Были общие разговоры, говорили и с каждым отдельно. После Тбилиси были все расстроены, тяжело себя вытащить после такого. Очень сложно объяснить, в таком нужно оказаться. Нервозный первый тайм, но, повторюсь, попросили усилить давление и во втором тайме полностью переиграли соперника.

Ситуация нас вынуждала перетасовать состав. Каборе отыграл четыре матча, Комличенко и Паршивлюк пропускали матч. Перестановки, которые были, необходимые. Был ли у нас в России более молодой состав, чем сегодня? Мы сознательно омолаживаемся.

Понятно, нужно время для постройки команды, поэтому не смотрим на возраст. По игровым качества смотрим, тренировкам и статистике. Нам совершенно легко даются такие решения. Дебют Слепова в старте. У него было волнение, но он справился. Другие ребята тоже хорошо играли.

Будем двигаться дальше. Разберем момент, который возник в концовке встречи. Это связано с состоянием, в котором команда находилась. Доволен каждым игроком из команды. Они сегодня молодцы», – сказал Новиков.

  • «Динамо» обыграло «Ахмат» благодаря голу в компенсированное ко второму тайму время.
  • С 80-й минуты грозненцы играли вдесятером после удаления Мирослава Богосаваца.

Талалаев: «Желаю «Динамо» побеждать без удалений и без пенальти»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Динамо Ахмат Новиков Кирилл
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
maygli
1600718612
Шунин молодец.
Ответить
vsespartak01
1600718620
У ДИНАМО ПРОСТО КРИЗИС!
Ответить
FanatSerj
1600759153
Этот матч показал что Новикову надо дать ещё поработать, в этом матче вообще играли 5 воспитанников Динамо, а средний возраст команды был 24 года, видно что сейчас ставка делается на более молодых игроков, которые при должном отесывании смогут дать результат и создать костяк уже не на один/два года. Больше всего не оправдывает себя Филипп, должен был стать лидером и примером этой молодежи, а на деле сам стал главным раззвиздяем и похренистом в команде. Даже Н'жи вчера за первый тайм его хотелось ногами отпинать, а во втором исправился и начал не выпадать на общем фоне команды, которая бьётся за результат - видно что с ним ещё можно работать, его скорость большой плюс. Ну и чистить дальше состав тоже надо раз ЛЕ уже нет, что там Рауш делает? он вообще играть будет или так для галочки отбывает, лучше уж ЦЗ взять пока можно.
Ответить
RJM555
1600765048
Поцелуй Шунина во все места иначе сегодня собирал бы чемодан, хотя это на чуть отодвинулось
Ответить
Главные новости
Жеребьевка ЛЧ, будущее Барко, жесткое наказание для Талалаева и другие новости
02:00
Червиченко – о тренере РПЛ: «Сваливается в какой‑то неадекват»
01:40
«Динамо» заплатит 12 миллионов за вингера, забивавшего на ЧМ-2026
01:01
Определились все участники общего этапа Лиги конференций-2026/27
00:47
Семин высказался о новой дисквалификации Талалаева
00:35
Тюкавин пропустит московское дерби
00:21
1
Примера. «Барселона» вернула лидерство, обыграв «Атлетик» – 2:0
00:03
Клуб Второй лиги лишили финансирования из областного бюджета
Вчера, 23:57
Определились все участники общего этапа Лиги Европы-2026/27
Вчера, 23:48
Реакция Губерниева на противостояние Сафонова и Батракова в Лиге чемпионов
Вчера, 23:41
Все новости
Все новости
«Факел» избавился от защитника с 23 матчами за «Спартак»
01:26
Тюкавин пропустит московское дерби
00:21
1
Стала известна позиция «Балтики» по новой дисквалификации Талалаева
Вчера, 23:23
1
Аршавин собирался на концерт Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 23:08
1
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
Вчера, 22:43
В Госдуме прокомментировали слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 22:31
1
Булыкин оценил новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 22:25
1
Слуцкий: «У меня были очень пьющие футболисты!»
Вчера, 21:35
1
«Спартак» наказали за оскорбления «Зенита» и Соболева
Вчера, 21:27
8
Агент сказал, может ли Монтес остаться в «Локомотиве»
Вчера, 21:18
Колосков отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 20:56
Слуцкий ответил, какая максимальная сумма денег приходила ему на карту
Вчера, 20:36
2
Генич прокомментировал новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 20:31
6
Экс-спартаковец Филипенко сравнил цены в Москве и Минске
Вчера, 19:59
1
Аршавин оценил слова Дивеева о «Спартаке»
Вчера, 19:38
4
Заявление «Краснодара» о сроках восстановления Кривцова
Вчера, 19:18
9
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
Вчера, 18:56
Реакция Губерниева на слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 18:48
10
Динамовец Александров перешел в другой клуб РПЛ
Вчера, 18:40
Филипенко раскрыл, сколько ему платили в «Спартаке»
Вчера, 18:09
Глава КДК РФС объяснил наказание для Талалаева
Вчера, 17:58
1
«Краснодар» продлил контракт с «русским Холандом»
Вчера, 17:49
2
Аршавин заявил, что Мостовой перестал играть за «Зенит» по двум причинам
Вчера, 17:40
9
ВидеоТалалаева жестко наказали за оскорбительный жест во время матча с «Рубином»
Вчера, 17:17
33
«Динамо» объявило о переносе домашнего матча на «РЖД Арену»: подробности
Вчера, 16:55
5
«Факел» собирается арендовать игрока «Зенита»
Вчера, 16:36
2
Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола
Вчера, 16:20
7
ФотоВендел ответил на критику Орлова
Вчера, 16:04
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+