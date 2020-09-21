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    Талалаев: «Желаю «Динамо» побеждать без удалений и без пенальти»

    Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев дал комментарии после матча восьмого тура РПЛ против «Динамо».

    «Великолепная игра, полностью переиграли «Динамо». Если не забиваешь голы, выиграть невозможно. Лучший игрок матча для меня – Шунин.

    Я поблагодарил команду, но пока мы маленькая командочка, которая не умеет терпеть, не умеет добиваться результата. В том сезоне она сохранила место в лиге по дополнительным показателям.

    А «Динамо» – великолепная команда, играющая в еврокубках. У «Динамо» отличный потенциал, если посмотрите на процент набранных очков. Желаю им побеждать без удалений и без пенальти», – сказал Талалаев.

    • «Динамо» обыграло «Ахмат» благодаря голу в компенсированное ко второму тайму время.
    • С 80-й минуты грозненцы играли вдесятером после удаления Мирослава Богосаваца.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.09.2020 22:20
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