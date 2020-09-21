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  • Талалаев: «Желаю «Динамо» побеждать без удалений и без пенальти»

Талалаев: «Желаю «Динамо» побеждать без удалений и без пенальти»

21 сентября 2020, 22:20
8

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев дал комментарии после матча восьмого тура РПЛ против «Динамо».

«Великолепная игра, полностью переиграли «Динамо». Если не забиваешь голы, выиграть невозможно. Лучший игрок матча для меня – Шунин.

Я поблагодарил команду, но пока мы маленькая командочка, которая не умеет терпеть, не умеет добиваться результата. В том сезоне она сохранила место в лиге по дополнительным показателям.

А «Динамо» – великолепная команда, играющая в еврокубках. У «Динамо» отличный потенциал, если посмотрите на процент набранных очков. Желаю им побеждать без удалений и без пенальти», – сказал Талалаев.

  • «Динамо» обыграло «Ахмат» благодаря голу в компенсированное ко второму тайму время.
  • С 80-й минуты грозненцы играли вдесятером после удаления Мирослава Богосаваца.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Ахмат Талалаев Андрей
Комментарии (8)
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SanInstructor
1600716784
тонко...
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СвинкаСправедливости
1600719311
Футбол нынче по понятиям у нас. Прямо как во дворе.
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житель СПб
1600738160
Без удалений.... Игрока Ахмата удалили - и только тогда смогли забить; а игроку Динамо дважды не стали давать вторую желтую... - при наличии явных оснований. На это он и намекает.
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FanatSerj
1600756864
ну да в прошлом туре двоих у Динамо удалили (уй пойми за что), сложно при этом как то выигрывать. Да и в этом туре пришлось без них играть. Причем в составе было 5 воспитанников Динамо и средний возраст команды 24 года, это конечно не Ростов с молодняком, но тоже явно не усиление на текущий момент.
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RJM555
1600757017
"маленькая командочка", ждем реакцию клуба.....так назвать команду, которая носит имя героя России, национального лидера чеченцев, - это по меньшей мере отставка!
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Hektor 84
1600772166
И у этого долбоящера лучший игрок вратарь соперника. И чего ты соплежуй полез тренировать? Тренируй и настраивай на игры тогда и твои будут лучшие! Счет на табло, а то чешет мы их полностью переиграли, вот только счет не в нашу пользу. Удаление по делу. Что еще надо? Владение мячом и количество ударов в пользу Динамо. А то возомнил из себя Нагельсмана. Я вообще не пойму во что играет Терек? Бегают по полю как стадо баранов. А он нам лапшу на уши вешает.
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