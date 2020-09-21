Мусаев: «Краснодар» сделал выводы из прошлогоднего вылета из ЛЧ от «Олимпиакоса». Постараемся не допустить ошибок»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев перед первым матчем раунда плей-офф Лиги чемпионов против ПАОКа выразил недовольство выступлением клуба в РПЛ. У команды 14 очков.

«Мы не переоцениваем себя. В чемпионате России мы не набрали то количество очков, которые планировали. Мы сыграли хорошо с «Химками» (7:2), забивали красивые мячи, но это одна встреча. Мы ее давно забыли. Все наши мысли связаны с ПАОКом. Целая группа лидеров возвращается в строй перед этой игрой после долгого отсутствия. Каждая игра улучшает утраченные взаимодействия.

Прошлогодний вылет от «Олимпиакоса»? Мы сделали выводы из поражения и постараемся не допустить ошибок из тех игр. Команда сильно обновилась», – цитирует Мусаева «Р-Спорт».