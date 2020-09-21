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    Мусаев: «Краснодар» сделал выводы из прошлогоднего вылета из ЛЧ от «Олимпиакоса». Постараемся не допустить ошибок»

    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев перед первым матчем раунда плей-офф Лиги чемпионов против ПАОКа выразил недовольство выступлением клуба в РПЛ. У команды 14 очков.

    «Мы не переоцениваем себя. В чемпионате России мы не набрали то количество очков, которые планировали. Мы сыграли хорошо с «Химками» (7:2), забивали красивые мячи, но это одна встреча. Мы ее давно забыли. Все наши мысли связаны с ПАОКом. Целая группа лидеров возвращается в строй перед этой игрой после долгого отсутствия. Каждая игра улучшает утраченные взаимодействия.

    Прошлогодний вылет от «Олимпиакоса»? Мы сделали выводы из поражения и постараемся не допустить ошибок из тех игр. Команда сильно обновилась», – цитирует Мусаева «Р-Спорт».

    • Игра с ПАОКом состоится завтра, 22 сентября.
    • С греками команда играла в 2015 году, набрала четыре очка в двух матчах.
    • В РПЛ «Краснодар» идет пятым.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +285

      Ужас Бората 45 минут назад

      Мужчина сказал - мужчина сделал.

      1
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      Рейтинг: +4107

      KPCCSPB 52 минуты назад

      Ну, ******, как только до матчей наши тренеры открывают рот, что сделали работу над ошибками, хорошего ждать не приходится. Краснодар отличный клуб, игрой симпатизируют, но тренер слабый, как и Семак.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4716

      Рубинище 1 час назад

      Матч сезона для Краснодара. Греков должны пройти, хоть раз то 3 клуба увидим в ЛЧ?

      3
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      Рейтинг: +4658

      maior-60 1 час назад

      Верю в Краснодар! Желаю пройти в групповой раунд!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +91

      ЗаЖиМ61 1 час назад

      Давайте, соседи! Удачи!!!!

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