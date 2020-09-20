Полузащитник «Рубина» Макаров: «С такой игрой, скорее, мы можем бороться с «Зенитом», чем «Спартак»

Полузащитник «Рубина» Денис Макаров прокомментировал игру своей команды в матче 8-го тура со «Спартаком».

«Сегодня было какое-то невезение. Мы создали много моментов. Где-то судья недосмотрел. Я считаю, что в эпизоде со мной был стопроцентный пенальти.

Наша вина, что мы не реализовали свои моменты. Мы не обсуждали со Слуцким игру на правом фланге – мы играем так каждую игру. Обыгрывали, поэтому было много моментов. Не обидно, что почти весь стадион болел за «Спартак» – наших болельщиков тоже было слышно, мы их поблагодарили. Это выбор людей, за кого им болеть.

С такой игрой, скорее, мы можем больше бороться с «Зенитом», чем «Спартак». Мы их переиграли, просто не повезло. «Рубин» спокойно может в этом сезоне бороться за чемпионство: у нас прекрасная линия атаки, центр поля и линия обороны. Я считаю, мы сильнее «Спартака» и еще это докажем.

После автогола не было никакой надломленности, в первом тайме у нас тоже были моменты. Это наша вина, что мы не реализовали, а не «Спартак» хорошая команда. Сегодня у нас сказалось именно невезение», – сказал Макаров.