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  • Полузащитник «Рубина» Макаров: «С такой игрой, скорее, мы можем бороться с «Зенитом», чем «Спартак»

Полузащитник «Рубина» Макаров: «С такой игрой, скорее, мы можем бороться с «Зенитом», чем «Спартак»

20 сентября 2020, 21:24
36

Полузащитник «Рубина» Денис Макаров прокомментировал игру своей команды в матче 8-го тура со «Спартаком».

«Сегодня было какое-то невезение. Мы создали много моментов. Где-то судья недосмотрел. Я считаю, что в эпизоде со мной был стопроцентный пенальти.

Наша вина, что мы не реализовали свои моменты. Мы не обсуждали со Слуцким игру на правом фланге – мы играем так каждую игру. Обыгрывали, поэтому было много моментов. Не обидно, что почти весь стадион болел за «Спартак» – наших болельщиков тоже было слышно, мы их поблагодарили. Это выбор людей, за кого им болеть.

С такой игрой, скорее, мы можем больше бороться с «Зенитом», чем «Спартак». Мы их переиграли, просто не повезло. «Рубин» спокойно может в этом сезоне бороться за чемпионство: у нас прекрасная линия атаки, центр поля и линия обороны. Я считаю, мы сильнее «Спартака» и еще это докажем.

После автогола не было никакой надломленности, в первом тайме у нас тоже были моменты. Это наша вина, что мы не реализовали, а не «Спартак» хорошая команда. Сегодня у нас сказалось именно невезение», – сказал Макаров.

  • «Спартак» обыграл «Рубин» со счетом 2:0.
  • Москвичи вернулись на второе место, казанцы идут восьмыми.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Рубин Спартак Зенит Макаров Денис
Комментарии (36)
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paracetamol
1600626547
С какой игрой? В пустые ворота попасть не могли, позорники!
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derrik2000
1600626735
Не спорю: Рубин Слуцкого в течении этих восьми туров - оставляет очень хорошее впечатление. Только, ведь, чемпионат не завтра заканчивается. Не занимайся самолюбованием. Это может сослужить очень плохую - и тебе, и всей команде - службу. Да и, возможно, скоро, совсем скоро клубную прописку сменишь, если будешь ТАК и дальше играть.
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Д Альбертини
1600627429
Паренёк 4 мяча забил в 8 играх, а стелит в интервью, как бутсу золотую уже получил)) посмотрим как вы с зенитом играть будете! А пока что можешь дальше интервью раздавать о везении и нивезении))
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СвинкаСправедливости
1600629801
Судья не досмотрел, когда все эпизоды во втором тайме трактовал в вашу пользу. Особенно, когда простил Хвичу на Маслове, а самого Маслова на Хвиче удалил через минуту. Что ещё надо? Против вас вышла команда без трёх профильных игроков в некоторых зонах.
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NewLife
1600630189
Против 10 больше получаса играли, и что ? Базар надо делом подкреплять.
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JTherry
1600633720
"Мы их переиграли, просто не повезло..." ...разуй глаза и посмотри на табло, когда играешь 11 на 10, надо не просто бить по воротам, а хотя бы иногда - забивать, бла-бла после игры похоже на - мы были сильнее, только нам морду набили)
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Павелий
1600637147
Макаров, ты - дурак. Зачем ты придумываешь на ходу и беспочвенно говоришь гадости о Спартаке. Футбольный Бог всё видит и накажет тебя в самый неподходящий момент. Примеров таких длинноязычных много: Давид Янчик, ЦСКА: за ЦСКА больше не забивал, имел проблемы с алкоголем и закончил карьеру в 29 лет в польском «пердиве», не пускают домой, разводится с женой. Заболотный, Тосно/Зенит - ходячий мем, забивает по большим праздникам, в сборную больше не зовут. Бикфалви, Урал - забивает нечасто, в таблице у Урала - стабильное 10-12 место. Баринов, Локомотив - получил не раз люлей, недавно сильно травмировался (хоть он и дурак, но здоровья). Неужели хочется пополнить собой этот список?
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rash1959
1600663765
А что же ты, Макар, молчишь о том, чо обязан был дубль забить , а молотил мимо ворот. С себя начни, типа какой я му--к.
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Кинстифа
1600667708
Вот дурень... теперь к тебе так и станут относится. Лучше бы промолчал, за умного сошел, это как раз тот самый случай.
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Spartak №1
1600687599
Со Спартаком сыграли хорошо ... со Спартаком все идут как на последний бой... А в следующей игре просрете уловному Ротору или Арсеналу
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