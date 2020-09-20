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    Полузащитник «Рубина» Макаров: «С такой игрой, скорее, мы можем бороться с «Зенитом», чем «Спартак»

    Полузащитник «Рубина» Денис Макаров прокомментировал игру своей команды в матче 8-го тура со «Спартаком».

    «Сегодня было какое-то невезение. Мы создали много моментов. Где-то судья недосмотрел. Я считаю, что в эпизоде со мной был стопроцентный пенальти.

    Наша вина, что мы не реализовали свои моменты. Мы не обсуждали со Слуцким игру на правом фланге – мы играем так каждую игру. Обыгрывали, поэтому было много моментов. Не обидно, что почти весь стадион болел за «Спартак» – наших болельщиков тоже было слышно, мы их поблагодарили. Это выбор людей, за кого им болеть.

    С такой игрой, скорее, мы можем больше бороться с «Зенитом», чем «Спартак». Мы их переиграли, просто не повезло. «Рубин» спокойно может в этом сезоне бороться за чемпионство: у нас прекрасная линия атаки, центр поля и линия обороны. Я считаю, мы сильнее «Спартака» и еще это докажем.

    После автогола не было никакой надломленности, в первом тайме у нас тоже были моменты. Это наша вина, что мы не реализовали, а не «Спартак» хорошая команда. Сегодня у нас сказалось именно невезение», – сказал Макаров.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.09.2020 21:24
    Комментарии27
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      Рейтинг: +990

      Спартак гуно знают все 22 минуты назад

      Сейчас, посмотрел видео. Настроение упало. Фильм "Война".
      Наверно, напился, =)
      Уроды есть, не только у одной нации, везде, как грязи.
      =(

      0
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      Рейтинг: +110

      -fant- 26 минут назад

      Ай яй яй ) Мы их переиграли ))) Ой хватит уже )))

      0
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      Рейтинг: +7088

      JTherry 38 минут назад

      "Мы их переиграли, просто не повезло..."
      ...разуй глаза и посмотри на табло, когда играешь 11 на 10, надо не просто бить по воротам, а хотя бы иногда - забивать, бла-бла после игры похоже на - мы были сильнее, только нам морду набили)

      3
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      Рейтинг: +18255

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Полезная инфа от инсайдера, жаль Тедеско не пасётся на Бомбардире, взглянул бы на себя со стороны. ""*

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3267

      NewLife 1 час назад

      Против 10 больше получаса играли, и что ? Базар надо делом подкреплять.

      7
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      ...
      Рейтинг: +4220

      "supermax" > NewLife 1 час назад

      молодость зелена

      2
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      Рейтинг: +1648

      СвинкаСправедливости 1 час назад

      Судья не досмотрел, когда все эпизоды во втором тайме трактовал в вашу пользу.
      Особенно, когда простил Хвичу на Маслове, а самого Маслова на Хвиче удалил через минуту. Что ещё надо? Против вас вышла команда без трёх профильных игроков в некоторых зонах.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +990

      Спартак гуно знают все 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Стыдно за свиней!
      =)))

      -4
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      Рейтинг: +8605

      alarm > Спартак гуно знают все 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      позор свиньям!

      -5
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      Рейтинг: +2452

      vsespartak01 > alarm 1 час назад

      вас двоих уже выпустили из сумашедшего дома?а зря!

      5
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      Рейтинг: +2452

      vsespartak01 > alarm 1 час назад

      остальные уже дрыхнут!а вы че приперлись?оплакивали бы лучше вчерашнюю купленную ничью!

      2
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      Рейтинг: +4220

      "supermax" > vsespartak01 1 час назад

      забей на этих потаскух))

      3
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      Рейтинг: +2452

      vsespartak01 > "supermax" 1 час назад

      да уже!просто под ногами мешаются!хочется сказать фразой из маугли:что то здесь пахнет падалью!и добавить:постоянно!

      3
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      Рейтинг: +4220

      "supermax" > vsespartak01 1 час назад

      да все все видят и понимают....пусть себе воняют)) на то они и вонючки))

      3
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      Рейтинг: +2452

      vsespartak01 > "supermax" 32 минуты назад

      знаешь !сейчас смотрел фильм государственная граница!помнишь там летчиков немецких взяли на нашу территорию перелетели !вот алармы их напоминают,так же вели себя по-хамски и нагло,как эти алармобораты на сайте!возомнили из себя питерских !а сами полные ноли!да и живут мож где то деревне протопоповке

      1
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    • ...
      Рейтинг: +811

      SaveAS 1 час назад

      Странное высказывания конечно, бороться нужно не только с Зенитом или со Спартаком, в чемпионате 30 матчей и нужно бороться со всеми командами, а то со Спартаком отыграли хорошо, а с условным Ротором матч будет совсем по-другому развиваться.

      1
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      Рейтинг: +1802

      Д Альбертини 2 часа назад

      Паренёк 4 мяча забил в 8 играх, а стелит в интервью, как бутсу золотую уже получил)) посмотрим как вы с зенитом играть будете! А пока что можешь дальше интервью раздавать о везении и нивезении))

      6
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      Рейтинг: +3746

      житель СПб 2 часа назад

      Не надо с Зенитом бороться, лучше переходи в Зенит играть!

      1
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      ...
      Рейтинг: +3877

      Каратель > житель СПб 2 часа назад

      и сгниёт на скамейке,одеревенеет как бухаров

      3
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      Рейтинг: +3746

      житель СПб > Каратель 2 часа назад

      ? От человека зависит... Сейчас другие времена. У Зенита самая короткая скамейка из всех ведущих команд Лиги.

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