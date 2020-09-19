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    Ловрен: «Зенит» не заслуживал победы над «Уралом». Мы должны как можно скорее проснуться»

    Защитник «Зенита» Деян Ловрен дал комментарий после матча восьмого тура РПЛ против «Урала» (1:1). Хорват не удовлетворен игрой чемпионов.

    «Знали, что это будет сложный матч. Чего мы не знали, так это что покажем сегодня такой футбол. Первые 20–25 минут нам отлично удались — забили гол, могли забить ещe. Но, к сожалению, этого не хватило. Если быть честным, сегодня мы не заслуживали победы. Все подборы были за футболистами «Урала». Мы были недостаточно хороши.

    Мы должны сесть и обсудить это все вместе. И, определeнно, должны улучшать свою игру, потому что в матчах с большими командами этого не хватит. Мы должны проснуться, и как можно скорее. Начало сезона. У нас хорошая команда, очень качественные футболисты, но, если не будем действовать на поле как единое целое, одних индивидуальных качеств будет недостаточно.

    Общались с главным тренером. У него свой взгляд на игру, и он абсолютно прав. Дальше уже наша задача — как следует работать, потому что мы не можем оставить это просто так. Должны стать лучше все вместе в каждом аспекте: в беге в первую очередь, в борьбе, командном духе — во всeм. У нас всe это есть, однако порой этого хватает на полчаса или час. Но матч длится 90 минут, так что нас должно хватать на 95», – сказал Ловрен пресс-службе «Зенита».

    • «Зенит» не победил в третьем гостевом матче подряд.
    • Команда лидирует в таблице.
    • «Урал» идет десятым.

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 21:18
    Комментарии5
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      Рейтинг: +3209

      NewLife 8 минут назад

      Открытое письмо зюбе и Семаку. Выводы правильные, и если бы у Урала не было столько обрезов, все могло бы кончиться совсем неприлично.

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      Рейтинг: +325

      Горкин Блеванов 26 минут назад

      Особенно защите нужно просыпаться , проходной двор в штрафной

      0
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      Рейтинг: +6530

      alp 33 минуты назад

      первый тайм норм.. Зенит начинает умирать во 2-м... и это пздц... про сегодняшние замены у меня вообще нет слов... одни буквы и те на х, п и б .... блеаадь

      0
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      Рейтинг: +3172

      afw13 57 минут назад

      Ловрен здраво рассуждает, надо просыпаться, иначе Зенит в еврокубках может постигнуть участь московского Динамо.

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      Рейтинг: -598

      Стыдно за зенит 1 час назад

      Вы и ничью не заслужили.

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