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  • Ловрен: «Зенит» не заслуживал победы над «Уралом». Мы должны как можно скорее проснуться»

Ловрен: «Зенит» не заслуживал победы над «Уралом». Мы должны как можно скорее проснуться»

19 сентября 2020, 21:18
10

Защитник «Зенита» Деян Ловрен дал комментарий после матча восьмого тура РПЛ против «Урала» (1:1). Хорват не удовлетворен игрой чемпионов.

«Знали, что это будет сложный матч. Чего мы не знали, так это что покажем сегодня такой футбол. Первые 20–25 минут нам отлично удались — забили гол, могли забить ещe. Но, к сожалению, этого не хватило. Если быть честным, сегодня мы не заслуживали победы. Все подборы были за футболистами «Урала». Мы были недостаточно хороши.

Мы должны сесть и обсудить это все вместе. И, определeнно, должны улучшать свою игру, потому что в матчах с большими командами этого не хватит. Мы должны проснуться, и как можно скорее. Начало сезона. У нас хорошая команда, очень качественные футболисты, но, если не будем действовать на поле как единое целое, одних индивидуальных качеств будет недостаточно.

Общались с главным тренером. У него свой взгляд на игру, и он абсолютно прав. Дальше уже наша задача — как следует работать, потому что мы не можем оставить это просто так. Должны стать лучше все вместе в каждом аспекте: в беге в первую очередь, в борьбе, командном духе — во всeм. У нас всe это есть, однако порой этого хватает на полчаса или час. Но матч длится 90 минут, так что нас должно хватать на 95», – сказал Ловрен пресс-службе «Зенита».

  • «Зенит» не победил в третьем гостевом матче подряд.
  • Команда лидирует в таблице.
  • «Урал» идет десятым.

Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Урал Зенит Ловрен Деян
Комментарии (10)
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Мага 13
1600541630
Ловрен здраво рассуждает, надо просыпаться, иначе Зенит в еврокубках может постигнуть участь московского Динамо.
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alp
1600543038
первый тайм норм.. Зенит начинает умирать во 2-м... и это пздц... про сегодняшние замены у меня вообще нет слов... одни буквы и те на х, п и б .... блеаадь
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Горкин Блеванов
1600543484
Особенно защите нужно просыпаться , проходной двор в штрафной
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NewLife
1600544520
Открытое письмо зюбе и Семаку. Выводы правильные, и если бы у Урала не было столько обрезов, все могло бы кончиться совсем неприлично.
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veter78
1600587459
Не в бровь, а в глаз
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aleks 265814
1600597247
нас должны уральцы вдуть, но судьи помогли ,набрали очко.
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Павелий
1600600379
Ловрен, Зенит не только не заслуживал победы над Уралом. Зенит вообще не заслуживает право играть в РПЛ. Только очищение через ФНЛ и прекращение владения ГОСУДАРСТВЕННОЙ компанией Газпром даст Зениту какие-либо права.
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Каратель помойников
1600600438
хоть один адекватный,видимо иммунитет на пердёж в болоте
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