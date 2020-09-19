Ловрен: «Зенит» не заслуживал победы над «Уралом». Мы должны как можно скорее проснуться»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен дал комментарий после матча восьмого тура РПЛ против «Урала» (1:1). Хорват не удовлетворен игрой чемпионов.

«Знали, что это будет сложный матч. Чего мы не знали, так это что покажем сегодня такой футбол. Первые 20–25 минут нам отлично удались — забили гол, могли забить ещe. Но, к сожалению, этого не хватило. Если быть честным, сегодня мы не заслуживали победы. Все подборы были за футболистами «Урала». Мы были недостаточно хороши.

Мы должны сесть и обсудить это все вместе. И, определeнно, должны улучшать свою игру, потому что в матчах с большими командами этого не хватит. Мы должны проснуться, и как можно скорее. Начало сезона. У нас хорошая команда, очень качественные футболисты, но, если не будем действовать на поле как единое целое, одних индивидуальных качеств будет недостаточно.

Общались с главным тренером. У него свой взгляд на игру, и он абсолютно прав. Дальше уже наша задача — как следует работать, потому что мы не можем оставить это просто так. Должны стать лучше все вместе в каждом аспекте: в беге в первую очередь, в борьбе, командном духе — во всeм. У нас всe это есть, однако порой этого хватает на полчаса или час. Но матч длится 90 минут, так что нас должно хватать на 95», – сказал Ловрен пресс-службе «Зенита».