«Верим, что эта ситуация сплотит нас и сделает сильнее». «Ротор» извинился перед фанатами за отмену матча с «Ростовом»

«Ротор» в официальном заявлении объяснил, почему матч восьмого тура РПЛ против «Ростова» не состоится. Волгоградцы извинились.
«Сине-голубые проведут ближайшее время на самоизоляции.
Нашим приоритетом является здоровье наших футболистов и игроков соперника, поэтому руководство клуба приняло решение в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора не лететь на выездную встречу с «Ростовом», которая должна состояться 19 сентября на «Ростов Арене».
Все сотрудники клуба продолжают регулярно сдавать тесты на наличие коронавирусной инфекции. Состояние заразившихся стабильное, болезнь протекает в легкой форме и футболисты находятся у себя дома.
Мы приносим извинения нашим болельщикам и надеемся на их понимание. С нетерпением ждем, когда ребята смогут продолжить борьбу в чемпионате. Верим, что эта ситуация сплотит нас и сделает только сильнее!
Берегите себя и своих близких!».
- В предыдущем матче против «Краснодара» «Ротору» присудили техническое поражение.
- Таким образом, ближайший матч для «Ростова» – игра Лиги Европы против «Маккаби» Хф.
- По всему миру от коронавируса умерло более 800 тысяч человек.