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    «Верим, что эта ситуация сплотит нас и сделает сильнее». «Ротор» извинился перед фанатами за отмену матча с «Ростовом»

    «Ротор» в официальном заявлении объяснил, почему матч восьмого тура РПЛ против «Ростова» не состоится. Волгоградцы извинились.

    «Сине-голубые проведут ближайшее время на самоизоляции.

    Нашим приоритетом является здоровье наших футболистов и игроков соперника, поэтому руководство клуба приняло решение в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора не лететь на выездную встречу с «Ростовом», которая должна состояться 19 сентября на «Ростов Арене».

    Все сотрудники клуба продолжают регулярно сдавать тесты на наличие коронавирусной инфекции. Состояние заразившихся стабильное, болезнь протекает в легкой форме и футболисты находятся у себя дома.

    Мы приносим извинения нашим болельщикам и надеемся на их понимание. С нетерпением ждем, когда ребята смогут продолжить борьбу в чемпионате. Верим, что эта ситуация сплотит нас и сделает только сильнее!

    Берегите себя и своих близких!».

    • В предыдущем матче против «Краснодара» «Ротору» присудили техническое поражение.
    • Таким образом, ближайший матч для «Ростова» – игра Лиги Европы против «Маккаби» Хф.
    • По всему миру от коронавируса умерло более 800 тысяч человек.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Ротора»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8270

      paracetamol 20 минут назад

      Переболеют и будут всех драть!

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