«Верим, что эта ситуация сплотит нас и сделает сильнее». «Ротор» извинился перед фанатами за отмену матча с «Ростовом»

«Ротор» в официальном заявлении объяснил, почему матч восьмого тура РПЛ против «Ростова» не состоится. Волгоградцы извинились.

«Сине-голубые проведут ближайшее время на самоизоляции.

Нашим приоритетом является здоровье наших футболистов и игроков соперника, поэтому руководство клуба приняло решение в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора не лететь на выездную встречу с «Ростовом», которая должна состояться 19 сентября на «Ростов Арене».

Все сотрудники клуба продолжают регулярно сдавать тесты на наличие коронавирусной инфекции. Состояние заразившихся стабильное, болезнь протекает в легкой форме и футболисты находятся у себя дома.

Мы приносим извинения нашим болельщикам и надеемся на их понимание. С нетерпением ждем, когда ребята смогут продолжить борьбу в чемпионате. Верим, что эта ситуация сплотит нас и сделает только сильнее!

Берегите себя и своих близких!».