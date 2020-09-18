Официально: матч «Ростов» – «Ротор» не состоится

РПЛ сообщила об отмене матча восьмого тура между «Ростовом» и «Ротором». Причина– вспышка коронавируса в составе волгоградцев.

«Ротор» уведомил РПЛ о невозможности принять участие в матче из-за случаев заражения коронавирусом среди представителей клуба», – информирует оперативный штаб лиги.