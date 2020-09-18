Официально: матч «Ростов» – «Ротор» не состоится

РПЛ сообщила об отмене матча восьмого тура между «Ростовом» и «Ротором». Причина– вспышка коронавируса в составе волгоградцев.
«Ротор» уведомил РПЛ о невозможности принять участие в матче из-за случаев заражения коронавирусом среди представителей клуба», – информирует оперативный штаб лиги.
- В предыдущем матче против «Краснодара» «Ротору» присудили техническое поражение.
- Таким образом, ближайший матч для «Ростова» – игра Лиги Европы против «Маккаби» Хф.
- По всему миру от коронавируса умерло более 800 тысяч человек.
Источник: телеграм-канал РПЛ