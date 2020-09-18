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Официально: матч «Ростов» – «Ротор» не состоится

18 сентября 2020, 09:33
24

РПЛ сообщила об отмене матча восьмого тура между «Ростовом» и «Ротором». Причина– вспышка коронавируса в составе волгоградцев.

«Ротор» уведомил РПЛ о невозможности принять участие в матче из-за случаев заражения коронавирусом среди представителей клуба», – информирует оперативный штаб лиги.

  • В предыдущем матче против «Краснодара» «Ротору» присудили техническое поражение.
  • Таким образом, ближайший матч для «Ростова» – игра Лиги Европы против «Маккаби» Хф.
  • По всему миру от коронавируса умерло более 800 тысяч человек.

Источник: телеграм-канал РПЛ
Россия. Премьер-лига Ростов Ротор
Комментарии (24)
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Lester84
1600412355
Ну наконец-то здравый смысл победил!
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vladimir-7
1600413783
Ну вот и Ростову подарят три очка, как Краснодару, следующий будет Локомотив. Нужно немного подтягивать лидеров прошлых боев.
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paracetamol
1600413919
Ростов отыграет за поражение от Сочи.
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morgan59
1600414661
Двумя руками ЗА! ПОДДЕРЖУ Ростов. Им скоро играть в ЛЕ. Рисковать снятием с турнира недопустимо.
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slavа0508
1600416552
Я одно не могу понять если матч не состоялся по причине коронавируса,,то какое может быть техническое поражение?????к чёрту тогда такой чемпионат ,,останавливать и не мучить попу,,,,,,
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dva064
1600416947
А если у Зенита игроки заболеют этой заразой,,,тоже будут лишать очков????или найдут другой выход????
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Январь 59
1600417380
Опыт прошлого сезона показал , что нужно быть осторожнее с "короной". Решайте этот вопрос своевременно. В зимний перерыв всех игроков привить , и что бы никто не болел.
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alp
1600420326
играть, конечно, нельзя.. но и техничу присуждать заболевшей команде не справедливо.... если болеет одна команда, то, такой матч надо перенести на резервный день.. две команды заболело - остановить чемп на 2 недели...... ну и , наконец, рассмотреть вариант, формата чемпа в 1 круг
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slavа0508
1600420613
Так тяжело и долго Ротор возвращался в вышку и на тебе ,,то в игре чуть не повезёт,,теперь эта зараза,,,,и решения РФС странные,,,,
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dva064
1600420901
По любому в октябре всех нас ждёт новый карантин,так к чему тогда все эти мучения,игра практически без зрителей,,лишения одних очков,,,,и прочее просто не стоило бы и начинать,,,,,
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