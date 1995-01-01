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    Официально: матч «Ростов» – «Ротор» не состоится

    РПЛ сообщила об отмене матча восьмого тура между «Ростовом» и «Ротором». Причина– вспышка коронавируса в составе волгоградцев.

    «Ротор» уведомил РПЛ о невозможности принять участие в матче из-за случаев заражения коронавирусом среди представителей клуба», – информирует оперативный штаб лиги.

    • В предыдущем матче против «Краснодара» «Ротору» присудили техническое поражение.
    • Таким образом, ближайший матч для «Ростова» – игра Лиги Европы против «Маккаби» Хф.
    • По всему миру от коронавируса умерло более 800 тысяч человек.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал РПЛ

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1794

      morgan59 12 минут назад

      Двумя руками ЗА! ПОДДЕРЖУ Ростов. Им скоро играть в ЛЕ. Рисковать снятием с турнира недопустимо.

      1
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      Рейтинг: +8270

      paracetamol 24 минуты назад

      Ростов отыграет за поражение от Сочи.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +12858

      vladimir-7 27 минут назад

      Ну вот и Ростову подарят три очка, как Краснодару, следующий будет
      Локомотив. Нужно немного подтягивать лидеров прошлых боев.

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      Рейтинг: +1794

      morgan59 > vladimir-7 9 минут назад

      Не уверен, что Ростов, Локо, и Краснодар рады трём легким очкам. Нагрузка в игре была бы не лишняя. Но решение об отмене игр вполне справедливое.

      0
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      Рейтинг: +4911

      Lester84 50 минут назад

      Ну наконец-то здравый смысл победил!

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