«Зенит» возобновил переговоры по полузащитнику «Удинезе» де Паулю

Чемпион России «Зенит» не оставляет попыток купить полузащитника «Удинезе» Родриго де Пауля. Как пишет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на итальянский ресурс Сalciomercato, начался новый раунд переговоров.
Была информация, что по игроку договорился «Лидс», но он отказался платить требуемые за де Пауля 35 миллионов евро.
- В прошлом сезоне Серии А забил семь мячей и сделал шесть ассистов в 34 играх.
- Transfermarkt оценивает игрока в 30 миллионов евро.
- Контракт де Пауля с «Удинезе» действует до лета 2024 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»