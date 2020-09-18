«Зенит» возобновил переговоры по полузащитнику «Удинезе» де Паулю

Чемпион России «Зенит» не оставляет попыток купить полузащитника «Удинезе» Родриго де Пауля. Как пишет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на итальянский ресурс Сalciomercato, начался новый раунд переговоров.

Была информация, что по игроку договорился «Лидс», но он отказался платить требуемые за де Пауля 35 миллионов евро.