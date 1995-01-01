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    «Зенит» возобновил переговоры по полузащитнику «Удинезе» де Паулю

    Чемпион России «Зенит» не оставляет попыток купить полузащитника «Удинезе» Родриго де Пауля. Как пишет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на итальянский ресурс Сalciomercato, начался новый раунд переговоров.

    Была информация, что по игроку договорился «Лидс», но он отказался платить требуемые за де Пауля 35 миллионов евро.

    • В прошлом сезоне Серии А забил семь мячей и сделал шесть ассистов в 34 играх.
    • Transfermarkt оценивает игрока в 30 миллионов евро.
    • Контракт де Пауля с «Удинезе» действует до лета 2024 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 08:15
    Комментарии21
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      Рейтинг: +8270

      paracetamol 22 минуты назад

      Нахр он нужен. Покупать надо в Латинской Америке аналог Барриоса или Сантоса!

      0
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      Рейтинг: +3481

      polt 32 минуты назад

      А как же Кузяев? Просит больше?

      0
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      Рейтинг: +1200

      ФК Пупсик 1 час назад

      Не знаю на счет этого пауля, но много за него просят.

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      Рейтинг: +2337

      Semenycch > ФК Пупсик 1 час назад

      30 лимонов реальная его стоимость.

      0
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      Рейтинг: +11446

      Garrincha58 1 час назад

      хрень полная то Тосун то Пауль кто следующий а подпишут опять какого нибудь ветерана чтобы Жиркову веселей было

      0
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      Рейтинг: +2337

      Semenycch 2 часа назад

      Очень сильный плеймейкер, напоминает Данни, но с прекрасным дальним ударом.

      0
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      Рейтинг: -707

      Аденн 2 часа назад

      лидс отказался платить таки бабки, а зловонный бЗенитец заплатит. Стыд и срам вонючкам.

      -1
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      Рейтинг: +2370

      vsespartak01 2 часа назад

      стыдно за зенит с такими трусливыми шакалами!

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      Рейтинг: +2370

      vsespartak01 2 часа назад

      ****** бомжам привет!

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      Рейтинг: +4064

      KPCCSPB > vsespartak01 2 часа назад

      Наташа о т ъ е б а н н а я, ты опять из конуры вылез? Забейся туда обратно, алкаш старый, у которого ни семьи, ни работы, да и жизнь мусор, которую ты глушишь рюмкамм, ублюдок никчёмный.

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      Рейтинг: +2370

      vsespartak01 > KPCCSPB 2 часа назад

      педроссио ты опять воняешь?я тебя вроде не задевал паскуда епаная!если ты считаешь себя шакалом и бомжом мы не против!опущеная на нет фекла с питера шла бы т на член бората,хотя он падалью не питается!рот закрыл,а то вафлю коронную схватишь!

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      Рейтинг: +4064

      KPCCSPB > vsespartak01 1 час назад

      Да петушара даже в инете х у й облизывакшь на коленках, в жизни я представляю, какая ты терпила, я же тебе как то предложил раз на раз, ты на очко присел, дырявый обморок, я тебе последние протезы выбью чертина обоссаная, потом из могилы достану и ещё раз обоссу. Научился кукарехрюкать в инете, больная х у е г л о т к а, потому что в жизни тебя все опускают со школы, ну не человек ты, так, особь ничтожная, которая может только в крысу что-то написать, кусок о т ъ е б а н н о г о недоразумения. Сиди в х у й свисти алкашка, а перед этим настреляй себе на чекушку, пробитый в ы б л я д о к.

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      Рейтинг: +2370

      vsespartak01 > KPCCSPB 1 час назад

      знаешь мне на тебя плевать и растереть,но ты свою историю на других бы не переводил!все у меня нормально и в жизни и в работе!а вот ты наверное последнюю рюмку выпиваешь и последним объедком заедаешь!злая ты собака с питера!как и большинство здешних .....!

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      Рейтинг: +2370

      vsespartak01 > KPCCSPB 1 час назад

      чмошник руки коротки ушлепок !вазы собака злая!иди на своих набрасывайся недомерок !фас тарзанка низкопробная!иди доедай отходы в миске пропойца!

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      Рейтинг: +4064

      KPCCSPB > vsespartak01 1 час назад

      Мокрощелка, у тебя жизнь параша, как и твоё мнение, его тут на х у ю вертят и твой рот заодно. Я сюда бухим не захожу, я занимаюсь спортом, а вот ты огрызок, всю жизнь пропил, поэтому у тебя и семьи нету. Судя по твоим высерам, ты мозг высморкал давным давно, когда ещё в школу собирался. Да и какая у тебя работа, если ты постоянно с пк пишешь даун, кому ты тут чешишь алкашка, работа у него норм, ухахаха, у тебя видимо и телефона нету, пк соседа старый забрал, чтобы анальных боли подавлять высерама на бомбардире. Знатная лицемерка, поэтому ты голову выше ширинки и не можешь поднять, потому что гнилой.

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      Рейтинг: +4064

      KPCCSPB > vsespartak01 1 час назад

      Есть ощущение, что тебя когда пьяного подобрали в канаве, то петушнули в бобике, теперь ты обиженка и плакса.

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      Рейтинг: +2370

      vsespartak01 > KPCCSPB 1 час назад

      из тебя спортсмен,как из аларма писатель!не пиши про себя и не жалуйся больше никому!ты в член никому не упирался мокрощелка псовая затраханная!надоело тебя лицезреть!исчезни ошибка аборта!спортсмен ******** в рот ,который на сайте непотребное орет!исчез быстренько,что бы исчез навсегда отсюда!

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      Рейтинг: +2370

      vsespartak01 > KPCCSPB 1 час назад

      тебя ощущают только псы ,чувствуя твою харю в своей опе!смойся с глаз пропитая мокрощелка!

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      Рейтинг: +4064

      KPCCSPB > vsespartak01 1 час назад

      Ахахаха, да по моей фотке видно, что я тебе голову снесу с леща. А по твоей писанине видно, что тебе кончили в ухо, и ты просто отупело. Тебе даже пособие не дают дауну, потому что ты не знаешь, как его оформить. Пока ты всю жизнь бухал и с о с а л х у й, люди делом занимались, а ты дырка, даже ртом себе не заработал на телефон, пропитуха жирная, тяжелее х у я *****, ты ничего не держал, шалава двухрублевая. Заметь, когда ты забился в конуру подвальную, тут стало меньше соплей, ты же типичная Наташка, которая только в позе ревёт, а когда до дела доходит, ты сквозишь. Я представляю, как тебя петушили в 90е, ты главная подстилка на районе была и бегала за бухлом собутыльникам, потому что нету ничего в тебе мужского, ты тёлка, к тому же и крыса. Ну помойка у тебя жизнь, ходишь в обносках соседа и дошики завариваешь. А самый прикол, что тебя никогда и никто за человека не считал и не слушал, ты же обиженное создание, я б тебе точно прям на лицо нассал, и ты бы ничего с этим не смог поделать.

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      Рейтинг: +4064

      KPCCSPB > vsespartak01 1 час назад

      Ахаха, пропитая и мокрощелка, это мои слова, которые я к тебе употребляю, ты даже это скрысила. Жертва о т ъ е б а н н а я. Тебя точно вме имеют по жизни, только не за деньги, тебе это в кайф, раком х у й облизывать.

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      Рейтинг: +4064

      KPCCSPB > vsespartak01 1 час назад

      Ты же реально лучше с о с а т ь будешь, чем по своей жирной морде получишь, а то что ты карлик жирный, инфа сотка. Да и девственник к тому же, тебе же ни одна алкашка собутыльника ни разу не дала, ты неудачник, фууу, прожил жизнь и не нашёл бабу, лооооооох, за то, побил рекорд Саши Грей, скок там тебе х у е в в рот за раз накидали, 8?

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