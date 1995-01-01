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    Журналист Романо: «Бавария» начала переговоры с «Аяксом» по Десту

    «Бавария» намерена купить у «Аякса» защитника Серджино Деста. Клубы ведут переговоры, пишет журналист Фабрицио Романо.

    «Бавария» начала переговоры с Аяксом по Серджино Десту (приоритетная цель мюнхенцев). Рональд Куман тоже хочет его – «Барселона» уже связывалась с его агентами, но ей нужно сначала продать кого-то из игроков, прежде чем подписывать новых», – сообщил инсайдер.

    • В прошлом сезоне Дест провел за «Аякс» 20 матчей, отдав четыре голевые передачи.
    • Рыночная стоимость 19-летнего футболиста – 18 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Фабрицио Романо

    Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - 1,8 миллиона человек.

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