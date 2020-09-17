Журналист Романо: «Бавария» начала переговоры с «Аяксом» по Десту

«Бавария» намерена купить у «Аякса» защитника Серджино Деста. Клубы ведут переговоры, пишет журналист Фабрицио Романо.
«Бавария» начала переговоры с Аяксом по Серджино Десту (приоритетная цель мюнхенцев). Рональд Куман тоже хочет его – «Барселона» уже связывалась с его агентами, но ей нужно сначала продать кого-то из игроков, прежде чем подписывать новых», – сообщил инсайдер.
- В прошлом сезоне Дест провел за «Аякс» 20 матчей, отдав четыре голевые передачи.
- Рыночная стоимость 19-летнего футболиста – 18 миллионов евро.
Источник: Твиттер Фабрицио Романо
Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - 1,8 миллиона человек.