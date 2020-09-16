Кубок России. «Тамбов» выиграл у «Машук-КМВ»

«Тамбов» в 1-м туре элитного раунда Кубка России встречался на выезде с пятигорским «Машук-КМВ» и одержал победу со счетом 2:1.

В следующей игре тамбовчане сыграют с брянским «Динамо».

Кубок России. 10 группа. 1 -й тур

Машук-КМВ (Пятигорск) – Тамбов – 1:2

Голы: 0:1 – Онугха, 22; 0:2 – Панченко, 81; 1:2 – Кренделев, 90+4.