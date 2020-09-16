Кубок России. «Тамбов» выиграл у «Машук-КМВ»

«Тамбов» в 1-м туре элитного раунда Кубка России встречался на выезде с пятигорским «Машук-КМВ» и одержал победу со счетом 2:1.
В следующей игре тамбовчане сыграют с брянским «Динамо».
Кубок России. 10 группа. 1 -й тур
Машук-КМВ (Пятигорск) – Тамбов – 1:2
Голы: 0:1 – Онугха, 22; 0:2 – Панченко, 81; 1:2 – Кренделев, 90+4.
- В элитном раунде 30 команд разбиты на 10 групп, в каждой выступает по команде из РПЛ, ФНЛ и ПФЛ. По итогам группового этапа 10 победителей выходят в 1/8 финала, где присоединятся к шести участникам еврокубков.
Источник: «Бомбардир»