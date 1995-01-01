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    Кубок России. «Тамбов» выиграл у «Машук-КМВ»

    «Тамбов» в 1-м туре элитного раунда Кубка России встречался на выезде с пятигорским «Машук-КМВ» и одержал победу со счетом 2:1.

    В следующей игре тамбовчане сыграют с брянским «Динамо».

    Кубок России. 10 группа. 1 -й тур

    Машук-КМВ (Пятигорск) – Тамбов – 1:2

    Голы: 0:1 – Онугха, 22; 0:2 – Панченко, 81; 1:2 – Кренделев, 90+4.

    • В элитном раунде 30 команд разбиты на 10 групп, в каждой выступает по команде из РПЛ, ФНЛ и ПФЛ. По итогам группового этапа 10 победителей выходят в 1/8 финала, где присоединятся к шести участникам еврокубков.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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