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    Журналист Егоров: «Ротор» собрался лететь на матч с «Ростовом», несмотря на десять коронавирусных больных в команде»

    «Ротор» собирается отправится на матч 8-го тура с «Ростовом», несмотря на вспышку коронавируса в команде, пишет журналист Сергей Егоров.

    «Нас ждет новый эпизод сериала «коронавирус в РПЛ».

    По моей информации, «Ротор» собирается лететь на матч 8-го тура с «Ростовом». Перед матчем 7-го тура с «Краснодаром» у «Ротора» было десять заболевших (девять игроков + один тренер). Галицкий уперся рогом, обзвонил всех и матч отменили.

    Перед матчем с «Ростовом» у «Ротора» те же 10 заболевших, но матч планируют сыграть. И «Краснодару», и «Ростову» скоро играть в еврокубках. Решение по матчу будет зависеть от Роспотребнадзора, но если волгоградский РПН не дал допуска (формулировка сайта РПЛ) «Ротору», то почему его должен дать РПН ростовский? И зачем в этой цепочке «клубы – РПН» нужна Премьер-лига?», – сообщил журналист.

    • Матч с «Краснодаром» был отменен, «Ротор» получил техническое поражение и штраф в 100 тысяч рублей.
    • Изначально сообщалось, что у волгоградцев семь заболевших коронавирусом.
    • В «Роторе» заявили, что новых инфицированных в команде нет.

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    Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова

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    Сегодня, 15:31
    Комментарии1
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      Рейтинг: +13674

      slavutiq70 5 минут назад

      Ну если отменили матч с Краснодаром,то как вообще могли приписать технарь Ротору?????Руководители лиги что у вас с головой??????

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