Журналист Егоров: «Ротор» собрался лететь на матч с «Ростовом», несмотря на десять коронавирусных больных в команде»

«Ротор» собирается отправится на матч 8-го тура с «Ростовом», несмотря на вспышку коронавируса в команде, пишет журналист Сергей Егоров.

«Нас ждет новый эпизод сериала «коронавирус в РПЛ».

По моей информации, «Ротор» собирается лететь на матч 8-го тура с «Ростовом». Перед матчем 7-го тура с «Краснодаром» у «Ротора» было десять заболевших (девять игроков + один тренер). Галицкий уперся рогом, обзвонил всех и матч отменили.

Перед матчем с «Ростовом» у «Ротора» те же 10 заболевших, но матч планируют сыграть. И «Краснодару», и «Ростову» скоро играть в еврокубках. Решение по матчу будет зависеть от Роспотребнадзора, но если волгоградский РПН не дал допуска (формулировка сайта РПЛ) «Ротору», то почему его должен дать РПН ростовский? И зачем в этой цепочке «клубы – РПН» нужна Премьер-лига?», – сообщил журналист.