У семерых игроков «Ротора» обнаружен коронавирус. Матч с «Краснодаром» под вопросом

«Ротор» объявил о выявлении у семи футболистов основной команды коронавируса.

Положительные тесты на COVID-19 сдали Илья Жигулев, Александр Саплинов, Бека Микелтадзе, Камиль Муллин, Николай Кипиани, Азат Байрыев и Александр Довбня.

«Мы незамедлительно приняли все меры по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции и поставили в известность руководство профильных ведомств, РФС и РПЛ. Мы желаем нашим парням здоровья и верим в их скорейшее возвращение в строй!

Матч против футбольного клуба «Краснодар» состоится! Надеемся на поддержку наших болельщиков в этой сложной ситуации! Берегите себя и своих близких!» – говорится в заявлении волгоградского клуба.

Матч «Ротор» – «Краснодар» запланирован на воскресенье, начало – 19:00 мск.

Команда по итогам шести туров занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.

UPD: РПЛ написала, что вопрос с проведением матча «Ротор» – «Краснодар» будет решен по итогам расследования, которое проводит Роспотребнадзор.