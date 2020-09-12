Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • У семерых игроков «Ротора» обнаружен коронавирус. Матч с «Краснодаром» под вопросом

У семерых игроков «Ротора» обнаружен коронавирус. Матч с «Краснодаром» под вопросом

12 сентября 2020, 18:42
10

«Ротор» объявил о выявлении у семи футболистов основной команды коронавируса.

Положительные тесты на COVID-19 сдали Илья Жигулев, Александр Саплинов, Бека Микелтадзе, Камиль Муллин, Николай Кипиани, Азат Байрыев и Александр Довбня.

«Мы незамедлительно приняли все меры по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции и поставили в известность руководство профильных ведомств, РФС и РПЛ. Мы желаем нашим парням здоровья и верим в их скорейшее возвращение в строй!

Матч против футбольного клуба «Краснодар» состоится! Надеемся на поддержку наших болельщиков в этой сложной ситуации! Берегите себя и своих близких!» – говорится в заявлении волгоградского клуба.

  • Матч «Ротор» – «Краснодар» запланирован на воскресенье, начало – 19:00 мск.
  • Команда по итогам шести туров занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.

UPD: РПЛ написала, что вопрос с проведением матча «Ротор» – «Краснодар» будет решен по итогам расследования, которое проводит Роспотребнадзор.

Источник: Официальный сайт «Ротора»
Россия. Премьер-лига Ротор Краснодар Байрыев Азат Довбня Александр Муллин Камиль Жигулев Илья Кипиани Николай Саплинов Александр Микелтадзе Бека
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
порт
1599925597
Кого на этот раз будут обвинять, если проиграют с крупным счётом? Нужно быть немного ответственней.
Ответить
Алехсбургер.
1599925929
Вертайте Ананидзе.. Иначе 10-1, Волга вспенилась уже от вашей непутёвости.
Ответить
portero
1599928782
Хреново... опять все без симптомов???
Ответить
slavа0508
1599930027
Одни играют ,,,,,,другие не играют с вирусом,,,,непонятно не чего,,,,,,,,,
Ответить
Кузьмич на трибуне
1599934417
Началось!!! В команде бардак, решили на корону прокосить?
Ответить
латунный сепаратист
1599934889
приплыли
Ответить
paracetamol
1599936656
Ротор плавят, как Оренбург недавно, в пердив!
Ответить
bob2-77
1599988544
уже есть инфа что анализ крови коронавируса у них не выявил
Ответить
Главные новости
Жеребьевка ЛЧ, будущее Барко, жесткое наказание для Талалаева и другие новости
02:00
Червиченко – о тренере РПЛ: «Сваливается в какой‑то неадекват»
01:40
«Динамо» заплатит 12 миллионов за вингера, забивавшего на ЧМ-2026
01:01
Определились все участники общего этапа Лиги конференций-2026/27
00:47
Семин высказался о новой дисквалификации Талалаева
00:35
Тюкавин пропустит московское дерби
00:21
1
Примера. «Барселона» вернула лидерство, обыграв «Атлетик» – 2:0
00:03
Клуб Второй лиги лишили финансирования из областного бюджета
Вчера, 23:57
Определились все участники общего этапа Лиги Европы-2026/27
Вчера, 23:48
Реакция Губерниева на противостояние Сафонова и Батракова в Лиге чемпионов
Вчера, 23:41
Все новости
Все новости
«Факел» избавился от защитника с 23 матчами за «Спартак»
01:26
Тюкавин пропустит московское дерби
00:21
1
Стала известна позиция «Балтики» по новой дисквалификации Талалаева
Вчера, 23:23
1
Аршавин собирался на концерт Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 23:08
1
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
Вчера, 22:43
В Госдуме прокомментировали слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 22:31
1
Булыкин оценил новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 22:25
1
Слуцкий: «У меня были очень пьющие футболисты!»
Вчера, 21:35
1
«Спартак» наказали за оскорбления «Зенита» и Соболева
Вчера, 21:27
7
Агент сказал, может ли Монтес остаться в «Локомотиве»
Вчера, 21:18
Колосков отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 20:56
Слуцкий ответил, какая максимальная сумма денег приходила ему на карту
Вчера, 20:36
2
Генич прокомментировал новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 20:31
6
Экс-спартаковец Филипенко сравнил цены в Москве и Минске
Вчера, 19:59
1
Аршавин оценил слова Дивеева о «Спартаке»
Вчера, 19:38
4
Заявление «Краснодара» о сроках восстановления Кривцова
Вчера, 19:18
9
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
Вчера, 18:56
Реакция Губерниева на слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 18:48
10
Динамовец Александров перешел в другой клуб РПЛ
Вчера, 18:40
Филипенко раскрыл, сколько ему платили в «Спартаке»
Вчера, 18:09
Глава КДК РФС объяснил наказание для Талалаева
Вчера, 17:58
1
«Краснодар» продлил контракт с «русским Холандом»
Вчера, 17:49
2
Аршавин заявил, что Мостовой перестал играть за «Зенит» по двум причинам
Вчера, 17:40
9
ВидеоТалалаева жестко наказали за оскорбительный жест во время матча с «Рубином»
Вчера, 17:17
33
«Динамо» объявило о переносе домашнего матча на «РЖД Арену»: подробности
Вчера, 16:55
5
«Факел» собирается арендовать игрока «Зенита»
Вчера, 16:36
2
Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола
Вчера, 16:20
7
ФотоВендел ответил на критику Орлова
Вчера, 16:04
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+