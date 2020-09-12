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    У семерых игроков «Ротора» обнаружен коронавирус. Матч с «Краснодаром» под вопросом

    «Ротор» объявил о выявлении у семи футболистов основной команды коронавируса.

    Положительные тесты на COVID-19 сдали Илья Жигулев, Александр Саплинов, Бека Микелтадзе, Камиль Муллин, Николай Кипиани, Азат Байрыев и Александр Довбня.

    «Мы незамедлительно приняли все меры по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции и поставили в известность руководство профильных ведомств, РФС и РПЛ. Мы желаем нашим парням здоровья и верим в их скорейшее возвращение в строй!

    Матч против футбольного клуба «Краснодар» состоится! Надеемся на поддержку наших болельщиков в этой сложной ситуации! Берегите себя и своих близких!» – говорится в заявлении волгоградского клуба.

    • Матч «Ротор» – «Краснодар» запланирован на воскресенье, начало – 19:00 мск.
    • Команда по итогам шести туров занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.

    UPD: РПЛ написала, что вопрос с проведением матча «Ротор» – «Краснодар» будет решен по итогам расследования, которое проводит Роспотребнадзор.

    Источник: Официальный сайт «Ротора»

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    12.09.2020 18:42
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +61

      bob2-77 13 сентября 2020, 12:15

      уже есть инфа что анализ крови коронавируса у них не выявил

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2007

      DMитрий 12 сентября 2020, 23:18

      Вот сразу видно кто бухает вместе и болтается где не попадя. Попахивает техничкой ребята. Или очередная попытка сыграть в дурака под одеялом?!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17785

      paracetamol 12 сентября 2020, 21:50

      Ротор плавят, как Оренбург недавно, в пердив!

      0
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      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист 12 сентября 2020, 21:21

      приплыли

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4098

      Кузьмич на трибуне > латунный сепаратист 12 сентября 2020, 21:28

      А на следующей неделе Ротору в Ростов ехать. Если привезут второй состав, как думаешь, сколько им Ростовчане положат?

      1
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      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист > Кузьмич на трибуне 14 сентября 2020, 18:13

      ростов не фк мрази тоесть сочи и второй состав это не дети

      0
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      Рейтинг: +4098

      Кузьмич на трибуне 12 сентября 2020, 21:13

      Началось!!! В команде бардак, решили на корону прокосить?

      1
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 12 сентября 2020, 20:00

      Одни играют ,,,,,,другие не играют с вирусом,,,,непонятно не чего,,,,,,,,,

      0
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      Рейтинг: +3629

      ФК Пупсик 12 сентября 2020, 19:54

      Я так и не пойму - с вирусом можно играть или нет? Или для каждой команды свои правила?

      0
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      Рейтинг: +67330

      portero 12 сентября 2020, 19:39

      Хреново... опять все без симптомов???

      1
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      Рейтинг: +3787

      Алехсбургер. 12 сентября 2020, 18:52

      Вертайте Ананидзе..
      Иначе 10-1,
      Волга вспенилась уже от вашей непутёвости.

      0
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      Рейтинг: +6311

      порт 12 сентября 2020, 18:46

      Кого на этот раз будут обвинять, если проиграют с крупным счётом? Нужно быть немного ответственней.

      2
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