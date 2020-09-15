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    В «Роторе» нет новых заболевших коронавирусом

    Игроки, тренеры и персонал «Ротора» прошли повторное тестирование на коронавирус.

    По результатам тестирований новых заболевших в команде не выявлено. У инфицированных болезнь проходит в легкой форме, они изолированы.

    В среду состоится заседание КДК РФС по несостоявшемуся матчу 7-го тура между «Ротором» и «Краснодаром» – он был отменен из-за вспышки коронавируса в волгоградской команде.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Ротора»

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    15.09.2020 22:10
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