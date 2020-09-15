В «Роторе» нет новых заболевших коронавирусом

Игроки, тренеры и персонал «Ротора» прошли повторное тестирование на коронавирус.
По результатам тестирований новых заболевших в команде не выявлено. У инфицированных болезнь проходит в легкой форме, они изолированы.
В среду состоится заседание КДК РФС по несостоявшемуся матчу 7-го тура между «Ротором» и «Краснодаром» – он был отменен из-за вспышки коронавируса в волгоградской команде.
- Положительные тесты на COVID-19 сдали семь футболистов «Ротора»: Илья Жигулев, Александр Саплинов, Бека Микелтадзе, Камиль Муллин, Николай Кипиани, Азат Байрыев и Александр Довбня.
- Команда идет в РПЛ на последнем месте.
Источник: Официальный сайт «Ротора»