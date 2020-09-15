В «Роторе» нет новых заболевших коронавирусом

Игроки, тренеры и персонал «Ротора» прошли повторное тестирование на коронавирус.

По результатам тестирований новых заболевших в команде не выявлено. У инфицированных болезнь проходит в легкой форме, они изолированы.

В среду состоится заседание КДК РФС по несостоявшемуся матчу 7-го тура между «Ротором» и «Краснодаром» – он был отменен из-за вспышки коронавируса в волгоградской команде.