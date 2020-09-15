Дуглас Сантос: «После ухода Ивановича руковожу защитой «Зенита» вместе с Ловреном»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос рассказал о своей роли в команде.

– Откуда у номинального защитника такая жажда забитых мячей?

— Мои задачи в команде — помогать в обороне и отдавать голевые передачи нападающим, но с первой игры в «Зените» я отметил для себя, что периодически у меня возникают возможности забить самому. Поэтому я продолжу бить по воротам, чтобы голов было еще больше.

— К слову, о позиции на поле. О вас сейчас говорят как о главном универсале «Зенита». Могли представить себе подобное, когда переезжали в Петербург год назад?

— Нет, я совершенно не думал, что смогу стать тем, кого будут выпускать на самые разные позиции. Однако доверие тренерского штаба и моих одноклубников придает мне сил, куража и уверенности в себе. От этого кажется, что нет ничего невозможного.

— В Бразилии и «Гамбурге» доводилось столь же часто менять позиции?

— В Бразилии я был только крайним защитником, в «Гамбурге» меня иногда ставили в центр поля, но с такой частотой, как здесь, я ни в одном другом клубе не пробовал себя в разных ролях.

— Ваша базовая роль — левый защитник. Периодически играете в опорной зоне и на фланге полузащиты. В матче с ЦСКА вышли в центре обороны. Насколько такая смена амплуа тяжела психологически?

— Это непросто, признаю. Я всегда анализирую свои действия на определенной позиции, чтобы была возможность привыкнуть и чтобы во время игры не было сюрпризов.

— Как вам игралось в паре с Деяном Ловреном?

— Мне здорово помогло то, что он говорит по-немецки. Деян постоянно поддерживал меня, мы отлично понимали друг друга и смогли провести достойный матч.

— По окончании сезона «Зенит» покинул Бранислав Иванович — капитан и шеф обороны. Кто руководит защитной линией сейчас?

— Ловрен и я, – сказал Сантос.