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    Дуглас Сантос: «После ухода Ивановича руковожу защитой «Зенита» вместе с Ловреном»

    Защитник «Зенита» Дуглас Сантос рассказал о своей роли в команде.

    – Откуда у номинального защитника такая жажда забитых мячей?

    — Мои задачи в команде — помогать в обороне и отдавать голевые передачи нападающим, но с первой игры в «Зените» я отметил для себя, что периодически у меня возникают возможности забить самому. Поэтому я продолжу бить по воротам, чтобы голов было еще больше.

    — К слову, о позиции на поле. О вас сейчас говорят как о главном универсале «Зенита». Могли представить себе подобное, когда переезжали в Петербург год назад?

    — Нет, я совершенно не думал, что смогу стать тем, кого будут выпускать на самые разные позиции. Однако доверие тренерского штаба и моих одноклубников придает мне сил, куража и уверенности в себе. От этого кажется, что нет ничего невозможного.

    — В Бразилии и «Гамбурге» доводилось столь же часто менять позиции?

    — В Бразилии я был только крайним защитником, в «Гамбурге» меня иногда ставили в центр поля, но с такой частотой, как здесь, я ни в одном другом клубе не пробовал себя в разных ролях.

    — Ваша базовая роль — левый защитник. Периодически играете в опорной зоне и на фланге полузащиты. В матче с ЦСКА вышли в центре обороны. Насколько такая смена амплуа тяжела психологически?

    — Это непросто, признаю. Я всегда анализирую свои действия на определенной позиции, чтобы была возможность привыкнуть и чтобы во время игры не было сюрпризов.

    — Как вам игралось в паре с Деяном Ловреном?

    — Мне здорово помогло то, что он говорит по-немецки. Деян постоянно поддерживал меня, мы отлично понимали друг друга и смогли провести достойный матч.

    — По окончании сезона «Зенит» покинул Бранислав Иванович — капитан и шеф обороны. Кто руководит защитной линией сейчас?

    — Ловрен и я, – сказал Сантос.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    15.09.2020 17:36
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +452

      lipatov32 15 сентября 2020, 22:48

      Дело было как тогда играли два говна!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 15 сентября 2020, 21:15

      Ты это Ракицкому не говори. Огреет)

      0
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 15 сентября 2020, 20:50

      Классный игрок, универсал!

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