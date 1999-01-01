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    Директор «Аталанты» Перкасси: «Не боимся ли, что вместо Алексея Миранчука приехал брат? Ну, Антон тоже хорош»

    Лука Перкасси, генеральный директор «Аталанты», прокомментировал трансфер в команду полузащитника Алексея Миранчука. Его купили у «Локомотива».

    «Мы гордимся этим трансфером, мы следили за Алексеем давно. На протяжении последних трeх сезонов. Не боимся ли мы, что приехал его брат? Ну, на крайний случай у нас будет Антон Миранчук, он тоже хорош.

    Уверены, что Алексей сможет себя проявить. Понятно, что всe будет непривычно, но он хороший парень и попал сюда в правильное время, чтобы развиваться», – сказал Перкасси Нобелю Арустамяну.

    • Футболист заключил с итальянским клубом контракт до 2024 года с опцией продления еще на один сезон.
    • Сумма сделки – 14,5 миллиона евро.
    • По информации Metaratings, Миранчук сможет дебютировать за новую команду не раньше октября.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал Nobel

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +16609

      bset 2 часа назад

      Охохо. Шутеечные вопросы от журналюх подъехали. Каждый раз удивляюсь, когда современная журналистика в очередной раз пробивает дно.

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