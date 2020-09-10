Директор «Аталанты» Перкасси: «Не боимся ли, что вместо Алексея Миранчука приехал брат? Ну, Антон тоже хорош»

Лука Перкасси, генеральный директор «Аталанты», прокомментировал трансфер в команду полузащитника Алексея Миранчука. Его купили у «Локомотива».
«Мы гордимся этим трансфером, мы следили за Алексеем давно. На протяжении последних трeх сезонов. Не боимся ли мы, что приехал его брат? Ну, на крайний случай у нас будет Антон Миранчук, он тоже хорош.
Уверены, что Алексей сможет себя проявить. Понятно, что всe будет непривычно, но он хороший парень и попал сюда в правильное время, чтобы развиваться», – сказал Перкасси Нобелю Арустамяну.
- Футболист заключил с итальянским клубом контракт до 2024 года с опцией продления еще на один сезон.
- Сумма сделки – 14,5 миллиона евро.
- По информации Metaratings, Миранчук сможет дебютировать за новую команду не раньше октября.
Источник: ютуб-канал Nobel