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    «РБ-Спорт»: «Аталанта» будет платить «Локомотиву» за Миранчука два года

    «Аталанта» заплатит «Локомотиву» за трансфер полузащитника Алексея Миранчука несколькими траншами, сообщает «Рейтинг букмекеров». Первый и самый крупный платеж составит 7,5 миллиона евро.

    «Локомотив» хотел сократить срок поступления полной суммы трансфера до полутора лет, «Аталанта» настаивала на сроке в два с половиной года. В итоге был согласован компромиссный срок в два года.

    • Футболист заключил с итальянским клубом контракт до 2024 года с опцией продления еще на один сезон.
    • Хавбек перешел в «Аталанту» из «Локомотива».
    • Сумма сделки – 14,5 миллиона евро.
    • По информации Metaratings, Миранчук сможет дебютировать за новую команду не раньше октября.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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