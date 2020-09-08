«РБ-Спорт»: «Аталанта» будет платить «Локомотиву» за Миранчука два года

«Аталанта» заплатит «Локомотиву» за трансфер полузащитника Алексея Миранчука несколькими траншами, сообщает «Рейтинг букмекеров». Первый и самый крупный платеж составит 7,5 миллиона евро.

«Локомотив» хотел сократить срок поступления полной суммы трансфера до полутора лет, «Аталанта» настаивала на сроке в два с половиной года. В итоге был согласован компромиссный срок в два года.