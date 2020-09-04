Metaratings: Алексей Миранчук не вернется в строй раньше октября

Дебют полузащитника Алексея Миранчука в составе «Аталанты» откладывается.

По информации Metaratings, травма футболиста оказалась серьезнее, чем предполагалось изначально.

На восстановление после надрыва мышцы задней поверхности бедра россиянину потребуется еще около месяца.

Вероятнее всего, Миранчук сможет вернуться в строй к следующей паузе на матчи сборных.