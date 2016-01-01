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    Metaratings: Алексей Миранчук не вернется в строй раньше октября

    Дебют полузащитника Алексея Миранчука в составе «Аталанты» откладывается.

    По информации Metaratings, травма футболиста оказалась серьезнее, чем предполагалось изначально.

    На восстановление после надрыва мышцы задней поверхности бедра россиянину потребуется еще около месяца.

    Вероятнее всего, Миранчук сможет вернуться в строй к следующей паузе на матчи сборных.

    • «Аталанта» купила хавбека у «Локомотива» за 14,5 миллиона евро.
    • Если Миранчук пропустит месяц, то не сыграет в трех матчах Серии А.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 14:43
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1447

      PAREVG. 41 минуту назад

      Очень жаль, хотелось посмотреть на его игру в составе Аталанты...
      Выздоравливай Алексей.

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