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  • Бикфалви подарил больнице Екатеринбурга автомобиль для выезда к пациентам

Бикфалви подарил больнице Екатеринбурга автомобиль для выезда к пациентам

9 сентября 2020, 17:23
18

Футболист «Урала» Эрик Бикфалви пожертвовал деньги на приобретение автомобиля для Центральной городской больницы Екатеринбурга №3. На этой машине медики будут выезжать к пациентам.

«Новый автомобиль – это подарок за спасенные жизни пациентов от новой коронавирусной инфекции и крайне необходимое средство передвижения для медицинских бригад неотложной помощи. Именно они выезжали на дом к пациентам и были на передовой.

Поэтому опыт борьбы с новой коронавирусной инфекцией показал, что дополнительный транспорт необходим как для медиков, так и для пациентов. Тем более что ожидается подъем обращений со стороны пациентов по заболеваемости сезонным гриппом и ОРВИ», – написала пресс-служба уральцев.

  • Бикфалви играет за «Урал» с 2017 года.
  • По итогам прошлого сезона фанаты команды признали Бикфалви лучшим игроком.
  • «Урал» идет в РПЛ 11-м.

Источник: официальный сайт «Урала»
Россия. Премьер-лига Урал Бикфалви Эрик
Комментарии (18)
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Skull_Boy
1599662325
Молодец, а где наши горе игрочишки, румын призент сделал, но не наши
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Suicide
1599664672
Не депутуты сделали свою работу, а румынский футболист подарок... Даже как-то неловко становится....
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_Marqella_
1599666428
молодец..._))
Ответить
PAREVG.
1599666722
Эрик конечно молодец, но зачем об этом сообщать на всю Россию??? Неужели нельзя доброе дело сделать не привлекая внимания ???
Ответить
Snek
1599667000
Это какой-то неправильный цыганин, обычно они воруют коней, а этот дарит :)))
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semm
1599673431
Молодец все бы так - вместо вечеринок с шампанским делает добрые дела
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rostislawawetlugina
1599679277
СEKС Знакoмcтвa: Бeсплaтно, Анoнимнo, без Шлюx и cодeржанoк, все фoтки рeальные, а дeвки Бeзоткaзные. Вoт сaйт ===----- https://bitu.ir/6WZ59K
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DOCTOR PENALTY
1599686929
Футболисты народ богатый, главное, чтобы это шло от души, а не для пиара. Но в любом случае респект ему!
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docndoc
1599730234
Спору нет - поступок вполне благородный. Однако я представить не могу, чтобы к примеру Аршавин взял и подарил лондонской больнице автомобиль. Нет, не потому, что он пожалел бы денег. Просто та же больница очень удивилась бы : "а зачем??? и так всего хватает.." Как-то стыдно: позиционируем себя как великую державу, а тут иностранные работники элементарные дыры затыкают..
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zigbert
1599747164
Молодец! Добрый поступок.
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