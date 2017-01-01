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    Бикфалви подарил больнице Екатеринбурга автомобиль для выезда к пациентам

    Футболист «Урала» Эрик Бикфалви пожертвовал деньги на приобретение автомобиля для Центральной городской больницы Екатеринбурга №3. На этой машине медики будут выезжать к пациентам.

    «Новый автомобиль – это подарок за спасенные жизни пациентов от новой коронавирусной инфекции и крайне необходимое средство передвижения для медицинских бригад неотложной помощи. Именно они выезжали на дом к пациентам и были на передовой.

    Поэтому опыт борьбы с новой коронавирусной инфекцией показал, что дополнительный транспорт необходим как для медиков, так и для пациентов. Тем более что ожидается подъем обращений со стороны пациентов по заболеваемости сезонным гриппом и ОРВИ», – написала пресс-служба уральцев.

    • Бикфалви играет за «Урал» с 2017 года.
    • По итогам прошлого сезона фанаты команды признали Бикфалви лучшим игроком.
    • «Урал» идет в РПЛ 11-м.

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    Источник: официальный сайт «Урала»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +9663

      Skull_Boy 22 минуты назад

      Молодец, а где наши горе игрочишки, румын призент сделал, но не наши

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