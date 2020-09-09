Бикфалви подарил больнице Екатеринбурга автомобиль для выезда к пациентам

Футболист «Урала» Эрик Бикфалви пожертвовал деньги на приобретение автомобиля для Центральной городской больницы Екатеринбурга №3. На этой машине медики будут выезжать к пациентам.

«Новый автомобиль – это подарок за спасенные жизни пациентов от новой коронавирусной инфекции и крайне необходимое средство передвижения для медицинских бригад неотложной помощи. Именно они выезжали на дом к пациентам и были на передовой.

Поэтому опыт борьбы с новой коронавирусной инфекцией показал, что дополнительный транспорт необходим как для медиков, так и для пациентов. Тем более что ожидается подъем обращений со стороны пациентов по заболеваемости сезонным гриппом и ОРВИ», – написала пресс-служба уральцев.