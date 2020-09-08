Депай: «Знаю об интересе «Барселоны». Поговорю с «Лионом»

Атакующий игрок «Лиона» Мемфис Депай знает, что им интересуется «Барселона». Игрок знаком главному тренеру каталонцев Рональду Куману по работе в сборной Нидерландов.

«Завтра пообщаюсь с «Лионом». Знаю об интересе «Барселоны», слышал от агента. Сам знаю не очень много», – цитирует Депая Goal.