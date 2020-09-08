Умтити может войти в сделку по переходу Депая в «Барселону»

«Барселона» рассматривает вариант с обменом защитника Самуэля Умтити на атакующего игрока «Лиона» Мемфиса Депая, пишет сайт Джанлуки Ди Марцио. Если это произойдет, каталонцам придется доплатить 20-25 миллионов евро.
Также нидерландцем интересуется «Рома». Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман знаком с Депаем по работе в сборной.
- «Барселона» не желает продолжать работу с Умтити.
- По информации Mundo Deportivo, у каталонского клуба нет предложений по 26-летнему футболисту.
- Умтити – действующий чемпион мира.
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио