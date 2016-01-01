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    Умтити может войти в сделку по переходу Депая в «Барселону»

    «Барселона» рассматривает вариант с обменом защитника Самуэля Умтити на атакующего игрока «Лиона» Мемфиса Депая, пишет сайт Джанлуки Ди Марцио. Если это произойдет, каталонцам придется доплатить 20-25 миллионов евро.

    Также нидерландцем интересуется «Рома». Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман знаком с Депаем по работе в сборной.

    • «Барселона» не желает продолжать работу с Умтити.
    • По информации Mundo Deportivo, у каталонского клуба нет предложений по 26-летнему футболисту.
    • Умтити – действующий чемпион мира.

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    Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио

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