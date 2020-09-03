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    «Барселона» может расторгнуть контракт с Умтити

    «Барселона» намерена избавиться от центрального защитника Самуэля Умтити.

    По информации Mundo Deportivo, у каталонского клуба нет предложений по 26-летнему футболисту.

    В связи с этим не исключено, что «Барса» расторгнет с французом контракт, рассчитанный еще на три сезона.

    Ранее сообщалось, что также бесплатно «Камп Ноу» могут покинуть хавбек Артуро Видаль и нападающий Луис Суарес.

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    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 13:56
    Комментарии1
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      Рейтинг: +9613

      Skull_Boy 2 часа назад

      Да уж у Барсы нереальные проблемы и отдавать нормальных игроков бесплатно, при этом оставлять никчемных, например как Роберто, в команде

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