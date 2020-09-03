«Барселона» может расторгнуть контракт с Умтити

«Барселона» намерена избавиться от центрального защитника Самуэля Умтити.

По информации Mundo Deportivo, у каталонского клуба нет предложений по 26-летнему футболисту.

В связи с этим не исключено, что «Барса» расторгнет с французом контракт, рассчитанный еще на три сезона.

Ранее сообщалось, что также бесплатно «Камп Ноу» могут покинуть хавбек Артуро Видаль и нападающий Луис Суарес.