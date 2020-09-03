«Барселона» может расторгнуть контракт с Умтити

Да уж у Барсы нереальные проблемы и отдавать нормальных игроков бесплатно, при этом оставлять никчемных, например как Роберто, в команде
«Барселона» намерена избавиться от центрального защитника Самуэля Умтити.
По информации Mundo Deportivo, у каталонского клуба нет предложений по 26-летнему футболисту.
В связи с этим не исключено, что «Барса» расторгнет с французом контракт, рассчитанный еще на три сезона.
Ранее сообщалось, что также бесплатно «Камп Ноу» могут покинуть хавбек Артуро Видаль и нападающий Луис Суарес.