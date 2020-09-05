Агент братьев Миранчуков: «В Европе следят за Антоном. Кто знает, что будет зимой»

Вадим Шпинев, агент братьев Миранчуков, не исключил, что вслед за Алексеем в европейский клуб перейдет и Антон.

«Думаю, всe будет хорошо. Да, будут трудности, будет непривычно. Но человек привыкает ко всему. Ребята взрослые. Каждый из них понимал, что такой момент наступит, и он настал.

Тем более кто знает, что будет зимой. Ведь в Европе за Антоном следят. Нельзя зарекаться. Да, «Локомотив» хотел бы сохранить Антона. Но в любой момент может поступить предложение, которое устроит всех», – сказал агент.

Алексей Миранчук в пятницу официально стал игроком «Аталанты».

В 2016 году Антон Миранчук уже выступал в Европе – на правах аренды за эстонскую «Левадию».

Агент Миранчука: «Опция с отступными 8 миллионов не рассматривалась из уважения к «Локомотиву»