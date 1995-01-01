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    Агент братьев Миранчуков: «В Европе следят за Антоном. Кто знает, что будет зимой»

    Вадим Шпинев, агент братьев Миранчуков, не исключил, что вслед за Алексеем в европейский клуб перейдет и Антон.

    «Думаю, всe будет хорошо. Да, будут трудности, будет непривычно. Но человек привыкает ко всему. Ребята взрослые. Каждый из них понимал, что такой момент наступит, и он настал.

    Тем более кто знает, что будет зимой. Ведь в Европе за Антоном следят. Нельзя зарекаться. Да, «Локомотив» хотел бы сохранить Антона. Но в любой момент может поступить предложение, которое устроит всех», – сказал агент.

    • Алексей Миранчук в пятницу официально стал игроком «Аталанты».
    • В 2016 году Антон Миранчук уже выступал в Европе – на правах аренды за эстонскую «Левадию».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1224

      Алехсбургер. 13 минут назад

      "Новичков" в Европе не любят...,а фамилия Шпинёв переводится слишком инвективно..
      Короче,пошёл нах.е.р..

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      Рейтинг: +921

      GreyDM 32 минуты назад

      Надо Лёхе авторитет в Аталанте зарабатывать-глядишь через годик и брата подтянет))

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