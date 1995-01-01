Агент Миранчука: «Опция с отступными 8 миллионов не рассматривалась из уважения к «Локомотиву»

ну да, ну да, из уважения к клуба, но и про себя не забыли, если всё прозрачно, пусть расскажется сколько из этих +7 лямов получил этот агент и Миранчук, 30% или пополам? :)
Вадим Шпинев, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, объяснил, почему его клиент не был куплен у «Локомотива» за фиксированную сумму отступных в размере 8 миллионов евро.
«Опция выкупа была. Футболист имел право покинуть клуб. Но эта опция нами не рассматривалась из огромного уважения футболиста к родному клубу.
Переговоры шли цивилизованно. Многие агенты знали, итальянцы знали, что есть опция. И они не понимали, почему цена такая, когда есть опция. Но мы постарались все объяснить, в «Аталанте» нас поняли.
Президент клуба отнeсся с пониманием, сказал: «Уважаю такие поступки и понимаю их». После этого мы обсуждали финальную сумму. Трансфер абсолютно прозрачный. Кикнадзе сам общался с президентом «Аталанты», они сами обсуждали все условия», – сказал Шпинев.
- Миранчук – воспитанник «Локо».
- За основную команду хавбек провел 228 матчей, забил 43 гола и сделал 45 ассистов.
- «Аталанта» купила его за 14,5 миллиона евро.