Агент Миранчука: «Опция с отступными 8 миллионов не рассматривалась из уважения к «Локомотиву»

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, объяснил, почему его клиент не был куплен у «Локомотива» за фиксированную сумму отступных в размере 8 миллионов евро.

«Опция выкупа была. Футболист имел право покинуть клуб. Но эта опция нами не рассматривалась из огромного уважения футболиста к родному клубу.

Переговоры шли цивилизованно. Многие агенты знали, итальянцы знали, что есть опция. И они не понимали, почему цена такая, когда есть опция. Но мы постарались все объяснить, в «Аталанте» нас поняли.

Президент клуба отнeсся с пониманием, сказал: «Уважаю такие поступки и понимаю их». После этого мы обсуждали финальную сумму. Трансфер абсолютно прозрачный. Кикнадзе сам общался с президентом «Аталанты», они сами обсуждали все условия», – сказал Шпинев.