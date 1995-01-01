Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    2 Тест: угадай футболиста по части имени
    Тест: угадай футболиста по части имени
    3 Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    Тест: угадай футболиста по его жене или подруге

    Агент Миранчука: «Опция с отступными 8 миллионов не рассматривалась из уважения к «Локомотиву»

    Вадим Шпинев, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, объяснил, почему его клиент не был куплен у «Локомотива» за фиксированную сумму отступных в размере 8 миллионов евро.

    «Опция выкупа была. Футболист имел право покинуть клуб. Но эта опция нами не рассматривалась из огромного уважения футболиста к родному клубу.

    Переговоры шли цивилизованно. Многие агенты знали, итальянцы знали, что есть опция. И они не понимали, почему цена такая, когда есть опция. Но мы постарались все объяснить, в «Аталанте» нас поняли.

    Президент клуба отнeсся с пониманием, сказал: «Уважаю такие поступки и понимаю их». После этого мы обсуждали финальную сумму. Трансфер абсолютно прозрачный. Кикнадзе сам общался с президентом «Аталанты», они сами обсуждали все условия», – сказал Шпинев.

    • Миранчук – воспитанник «Локо».
    • За основную команду хавбек провел 228 матчей, забил 43 гола и сделал 45 ассистов.
    • «Аталанта» купила его за 14,5 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:16
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2282

      Masteralex 49 минут назад

      ну да, ну да, из уважения к клуба, но и про себя не забыли, если всё прозрачно, пусть расскажется сколько из этих +7 лямов получил этот агент и Миранчук, 30% или пополам? :)

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98851
    #2
    zigbert
    78947
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru