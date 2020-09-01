Sport24: «Зенит» сделал Кузяеву новое предложение

Полузащитник сборной России Далер Кузяев может остаться в «Зените».

Петербургский клуб сделал предложение Кузяеву по новому контракту, сообщает Sport24. Игрок взял время на раздумья, рассчитывая на более выгодное предложение.

Ранее Кузяев не захотел подписывать новый контракт с «Зенитом», сообщал «Спорт-Экспресс».