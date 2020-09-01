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    Sport24: «Зенит» сделал Кузяеву новое предложение

    Полузащитник сборной России Далер Кузяев может остаться в «Зените».

    Петербургский клуб сделал предложение Кузяеву по новому контракту, сообщает Sport24. Игрок взял время на раздумья, рассчитывая на более выгодное предложение.

    Ранее Кузяев не захотел подписывать новый контракт с «Зенитом», сообщал «Спорт-Экспресс».

    • Сообщалось, что Кузяев может до конца недели стать игроком «Алавеса». Футболист ждет итогового предложения от испанского клуба.
    • Также хавбеком интересуются неназванные итальянские клубы.
    • С 31 июля россиянин находится в статусе свободного агента.
    • Кузяев с лета 2017 года выступал за «Зенит».
    • В его активе 94 матча, 12 голов и девять ассистов.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:11
    Комментарии18
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      Рейтинг: +1447

      Spartak Piter 2 минуты назад

      Да парень хочет убежать из СБГТ филиала ЛГБТ в футболе.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +468

      Спартак гуно знают все 20 минут назад

      Верните Халка и Витцеля.
      Тогда и в ЛЧ будет интересно!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18070

      DOCTOR PENALTY 31 минуту назад

      Дело не в том, что некуда бежать, а в том, что нигде не ждут.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1850

      Из Твери Леха 43 минуты назад

      Ооо, ему оказывается уже 27. Ну все, о европейской карьере можно забыть.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -151

      Стыдно за зенит 59 минут назад

      Грязные бомжи снова разворовывают бюджет страны.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +39

      KPCCБОМЖ 1 час назад

      А вот мы, КПССники, никаких предложений в семье не делаем. У кого утром (и не только утром) член встал, тот и муж.

      1
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      Рейтинг: +2270

      ziborock 1 час назад

      В Зените все друг другу предложения делают!)))

      1
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      Рейтинг: +182

      cevin cigan 1 час назад

      "Взял время на раздумие"...вот и поглядим,что в итоге выберет Кузяев,бабло или Европу?!

      0
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      Рейтинг: +2197

      neveldomha > cevin cigan 1 час назад

      Во во играть в основе за лидерство в чемпионате и за выход в финальную часть ЛЧ, или за выживание во второсортной команде в испанском чемпионате за смешную зарплату. Вот и посмотрим идиот он или же нет.

      1
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      Рейтинг: +338

      dragoon000320 > neveldomha 41 минуту назад

      за выход в финальную часть ЛЧ рассмешил :D

      0
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      Рейтинг: +11318

      Garrincha58 1 час назад

      зачем его папаша хитрый спецом пиарит своего сынка мол там и здесь его ждут а на самом деле никому этот игрочишка не нужен пусть идёт в Москву там его шибко ждут или Рубин папаша выбивает очередной контракт а выбьет как Дзюба и перестанет играть а то и вообще вечно травмированный будет

      0
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      Рейтинг: +6

      Грусть на Неве 1 час назад

      Далер хочет в футбол играть- молодой ещё, не испорченный. А в нашем болоте совсем сгнить можно, вот мы и сгнили все(

      2
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      Рейтинг: +2197

      neveldomha > Грусть на Неве 1 час назад

      Ну и расскажи о предложениях клубов по Кузяеву хотя бы из первой пятерки ведущих лиг. А дальше, если найдешь, можно и о футболе поговорить.

      0
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      Рейтинг: +412

      Фанат Рубина > neveldomha 46 минут назад

      Алавес, Галатасарай из последнего

      -1
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