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Sport24: «Зенит» сделал Кузяеву новое предложение

1 сентября 2020, 14:11
25

Полузащитник сборной России Далер Кузяев может остаться в «Зените».

Петербургский клуб сделал предложение Кузяеву по новому контракту, сообщает Sport24. Игрок взял время на раздумья, рассчитывая на более выгодное предложение.

Ранее Кузяев не захотел подписывать новый контракт с «Зенитом», сообщал «Спорт-Экспресс».

  • Сообщалось, что Кузяев может до конца недели стать игроком «Алавеса». Футболист ждет итогового предложения от испанского клуба.
  • Также хавбеком интересуются неназванные итальянские клубы.
  • С 31 июля россиянин находится в статусе свободного агента.
  • Кузяев с лета 2017 года выступал за «Зенит».
  • В его активе 94 матча, 12 голов и девять ассистов.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Кузяев Далер
Комментарии (25)
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Skull_Boy
1598959219
С каждым днем все хуже стыдно за Зенит
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Грусть на Неве
1598959273
Далер хочет в футбол играть- молодой ещё, не испорченный. А в нашем болоте совсем сгнить можно, вот мы и сгнили все(
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Garrincha58
1598959551
зачем его папаша хитрый спецом пиарит своего сынка мол там и здесь его ждут а на самом деле никому этот игрочишка не нужен пусть идёт в Москву там его шибко ждут или Рубин папаша выбивает очередной контракт а выбьет как Дзюба и перестанет играть а то и вообще вечно травмированный будет
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cevin cigan
1598959620
"Взял время на раздумие"...вот и поглядим,что в итоге выберет Кузяев,бабло или Европу?!
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KPCCБОМЖ
1598960558
А вот мы, КПССники, никаких предложений в семье не делаем. У кого утром (и не только утром) член встал, тот и муж.
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DOCTOR PENALTY
1598962631
Дело не в том, что некуда бежать, а в том, что нигде не ждут.
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Spartak Piter
1598964377
Да парень хочет убежать из СБГТ филиала ЛГБТ в футболе.
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qwera 1969
1598973138
Чего бегать, Зенит-это лучший вариант.....
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mamba9090909
1598977522
Что?!! Никто не взял?! И с кешбеком не берут?
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mamba9090909
1598984689
Многие пишут так, как будто у Кузяева куча вариантов, а он бедный растерялся и не знает, что выбрать.)) Зенит сделал ему предложение, а он взял время, якобы на раздумье, а на самом деле - вдруг что нибудь проклюнется.
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