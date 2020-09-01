Sport24: «Зенит» сделал Кузяеву новое предложение

Полузащитник сборной России Далер Кузяев может остаться в «Зените».
Петербургский клуб сделал предложение Кузяеву по новому контракту, сообщает Sport24. Игрок взял время на раздумья, рассчитывая на более выгодное предложение.
Ранее Кузяев не захотел подписывать новый контракт с «Зенитом», сообщал «Спорт-Экспресс».
- Сообщалось, что Кузяев может до конца недели стать игроком «Алавеса». Футболист ждет итогового предложения от испанского клуба.
- Также хавбеком интересуются неназванные итальянские клубы.
- С 31 июля россиянин находится в статусе свободного агента.
- Кузяев с лета 2017 года выступал за «Зенит».
- В его активе 94 матча, 12 голов и девять ассистов.
Источник: Sport24