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  • Карпин – об уходе Попова: «Мне никогда никто не будет говорить, кто и сколько должен играть»

Карпин – об уходе Попова: «Мне никогда никто не будет говорить, кто и сколько должен играть»

23 августа 2020, 16:20
22

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал слова полузащитника Ивелина Попова об уходе из клуба. Болгарин написал в инстаграме, что выбрал честь и достоинство, а не деньги.

– Сегодня интернет взорвал пост в инстаграме Ивелина Попова, в котором он раскрыл причину своего ухода из клуба. Вы смотрели этот пост? Как прокомментируете его слова?

– Я могу сказать то, что я знаю. Мне известно, что Ивелин пришел и сказал, что не может не играть каждую игру по 90 минут. Я ему сказал, что в «Ростове» такого не будет, у нас не один игрок не будет играть по 90 минут все игры – это раз. И второе – мне никогда никто не будет говорить кто, когда и сколько должен играть. Если он не готов к такому повороту событий, то мы всегда говорим, что клуб никого заставлять насильно не будет. Это сказано всем игрокам. Кого-то, что-то не устраивает – можете обращаться в клуб и решать с клубом вопросы контрактные.

– Он говорил в своем посте, что не боялся конкуренции и ушел не потому, что не был готов конкурировать за место в составе.

– Каждый пусть сам расценивает слова. Если он говорит, что должен играть 90 минут каждую игру, мне нечего сказать. Я сказал, что пока я тренер «Ростова» при мне такого не будет ни с одним игроком. Будь то Ивелин Попов, будь то Роман Еременко, будь это кто угодно.

Источник: официальный сайт «Ростова»
Россия. Премьер-лига Ростов Сочи Попов Ивелин Карпин Валерий
Комментарии (22)
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партизан84
1598189123
не знаю всей истории изнутри клуба, но считаю что главное слово должно быть за тренером.
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Krossmen73
1598189750
Понятно что оба вспылили и наговорили лишка,но всё же в любой команде главным остаётся главный тренер.И ему решать что,сколько и как будет играть его подопечный.Жаль что Попов так и не понял эту простую истину....
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MaxRnD
1598189972
В армии, на срочной, такие моменты (как у Ивелина) лечатся на раз, можно даже сказать, после первого месяца службы ...
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veter78
1598191695
Все правильно сказал
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ilichkadr
1598191835
Карпин прав на 100%, ибо только главный тренер отвечает за результат команды.
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NewLife
1598195896
Между игроком и тренером должно быть взаимопонимание, тогда не будут возникать такие ситуации. Характер Карпина не позволяет этого достичь, поэтому он никогда не станет топовым тренером. Если бы в коллективе тренера понимали, то никто бы не воражал быть заменненым для блага дела. Удачи Ивелину. Времена хоккейного Тарасова и футбольного Бескова давно прошли.
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FanatSerj
1598196042
не ну ладно бы Ивелин был бы Месси, вот тот может такое сказать, а тут же средний игрок на закате карьеры, да и не паспортист в придачу, откуда столько самомнения, не понятно. Тем более в Ростове уже отбор ЛЕ и в ней играть придется в графике по два матча в неделю и всем хватит мяч погонять. Понятно что тут и Карпин не эталон тактичности, но за ним этого никогда и не было.
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vikrub
1598196400
Карпин молодец. Тренер это тренер и он знает что делает. Особенно Валерий Георгиевич.
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Алехсбургер.
1598196457
Ну,крут,что говорить...одно слово,Георгиевич. В Спартак бы обратно,было бы архиинтересно..
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Кузьмич на трибуне
1598199383
А с каких это пор игрок указывает тренеру? Будет Попов тренером, будет тогда решать кому и сколько играть. Да ... Представляю Спартак 80х. Подходит к К.И.Бескову Калашников и говорит :" Я буду играть во всех матчах 90 минут. и без всяких замен!" или в Динамо Киев какой нибудь В.Хлус заявил бы такое Лобановскому. Помнится в начале 80х Вагиз Хидиятулин что то пытался высказать К.И.Бескову, так его на несколько лет упрятали во вторую лигу. А уровень Хидиятулина тогда был выше чем Попов в лучшие годы.
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