Карпин – об уходе Попова: «Мне никогда никто не будет говорить, кто и сколько должен играть»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал слова полузащитника Ивелина Попова об уходе из клуба. Болгарин написал в инстаграме, что выбрал честь и достоинство, а не деньги.

– Сегодня интернет взорвал пост в инстаграме Ивелина Попова, в котором он раскрыл причину своего ухода из клуба. Вы смотрели этот пост? Как прокомментируете его слова?

– Я могу сказать то, что я знаю. Мне известно, что Ивелин пришел и сказал, что не может не играть каждую игру по 90 минут. Я ему сказал, что в «Ростове» такого не будет, у нас не один игрок не будет играть по 90 минут все игры – это раз. И второе – мне никогда никто не будет говорить кто, когда и сколько должен играть. Если он не готов к такому повороту событий, то мы всегда говорим, что клуб никого заставлять насильно не будет. Это сказано всем игрокам. Кого-то, что-то не устраивает – можете обращаться в клуб и решать с клубом вопросы контрактные.

– Он говорил в своем посте, что не боялся конкуренции и ушел не потому, что не был готов конкурировать за место в составе.

– Каждый пусть сам расценивает слова. Если он говорит, что должен играть 90 минут каждую игру, мне нечего сказать. Я сказал, что пока я тренер «Ростова» при мне такого не будет ни с одним игроком. Будь то Ивелин Попов, будь то Роман Еременко, будь это кто угодно.