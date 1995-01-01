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    Карпин – об уходе Попова: «Мне никогда никто не будет говорить, кто и сколько должен играть»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал слова полузащитника Ивелина Попова об уходе из клуба. Болгарин написал в инстаграме, что выбрал честь и достоинство, а не деньги.

    – Сегодня интернет взорвал пост в инстаграме Ивелина Попова, в котором он раскрыл причину своего ухода из клуба. Вы смотрели этот пост? Как прокомментируете его слова?

    – Я могу сказать то, что я знаю. Мне известно, что Ивелин пришел и сказал, что не может не играть каждую игру по 90 минут. Я ему сказал, что в «Ростове» такого не будет, у нас не один игрок не будет играть по 90 минут все игры – это раз. И второе – мне никогда никто не будет говорить кто, когда и сколько должен играть. Если он не готов к такому повороту событий, то мы всегда говорим, что клуб никого заставлять насильно не будет. Это сказано всем игрокам. Кого-то, что-то не устраивает – можете обращаться в клуб и решать с клубом вопросы контрактные.

    – Он говорил в своем посте, что не боялся конкуренции и ушел не потому, что не был готов конкурировать за место в составе.

    – Каждый пусть сам расценивает слова. Если он говорит, что должен играть 90 минут каждую игру, мне нечего сказать. Я сказал, что пока я тренер «Ростова» при мне такого не будет ни с одним игроком. Будь то Ивелин Попов, будь то Роман Еременко, будь это кто угодно.

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    Источник: официальный сайт «Ростова»

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    Сегодня, 16:20
    Комментарии9
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      Рейтинг: +8296

      ilichkadr 4 минуты назад

      Карпин прав на 100%, ибо только главный тренер отвечает за результат команды.

      2
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      Рейтинг: +44

      veter78 6 минут назад

      Все правильно сказал

      0
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      Рейтинг: +2277

      Питерский князь 30 минут назад

      Карпин: "Я так скажу, я мясная блондинко, поэтому ни дня без скандала"!
      =)))

      0
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      Рейтинг: +40601

      MaxRnD 35 минут назад

      В армии, на срочной, такие моменты (как у Ивелина) лечатся на раз, можно даже сказать, после первого месяца службы ...

      2
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      Рейтинг: +4617

      Krossmen73 39 минут назад

      Понятно что оба вспылили и наговорили лишка,но всё же в любой команде главным остаётся главный тренер.И ему решать что,сколько и как будет играть его подопечный.Жаль что Попов так и не понял эту простую истину....

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2192

      Snek 44 минуты назад

      Ну с одной стороны правильно, нужно заставить игроков биться за клуб, чтобы выкладывались все на 110%, а Попов какую-то хрень прогнал, не можешь играть на таком уровне, иди в ФНЛ или к себе в Болгарию езжай.

      2
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      Рейтинг: +1767

      Дедуктор 47 минут назад

      Бред какой то. Причем, с обеих сторон. Пудель тоже мог бы поумней этот выпад пресечь. Сказал бы: Забивай в каждой игре по 1-2 гола, будешь играть по 90 мин. Не можешь забивать - играй так и столько как тебе тренер говорит. А посылать матом как это делают что Пудель, что Ганчар, что другие тренеришки - это глупая практика.

      0
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      Рейтинг: +4698

      САДЫЧОК 49 минут назад

      Это тот случай когда оба тренера и обе команды рады , что втюхали своих игроков !

      1
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      Рейтинг: +304

      партизан84 49 минут назад

      не знаю всей истории изнутри клуба, но считаю что главное слово должно быть за тренером.

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