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  • Попов – об уходе из «Ростова»: «Карпин давал понять: «Тебе платим деньги, закрываешь рот!». Но деньги не важнее, чем честь и достоинство»

Попов – об уходе из «Ростова»: «Карпин давал понять: «Тебе платим деньги, закрываешь рот!». Но деньги не важнее, чем честь и достоинство»

23 августа 2020, 14:35
20

Полузащитник Ивелин Попов оставил пост по поводу ухода из «Ростова». Он планировал завершить карьеру в Ростове-на-Дону.

«Уважаемые болельщики. Пришло время сказать и свою правду в связи с ситуацией! Никто не хочет уходить с места, где ему хорошо, тем более поучаствовав и добившись с командой такого хорошего результата. Да, я сложный человек, в плане того, что не могу сидеть, терпеть и молчать, если замечаю, как в семье что-то начинает происходить не так!

Люди меняются и перестают ценить своих, не только после поражения, но и в большинстве случаев после хороших результатов! Полностью понимаю, сколько грязи выливаться будет на меня, ну лучше умирать один раз, как мужик, чем сидеть и терпеть, как мышка! Не верьте в то, что я вeл переговоры за спиной клуба! Моя семья полностью устроила свою жизнь в Ростове и все мы думали, что я завершу свою карьеру здесь. Не верьте, что я ухожу из-за денег! Как сказал лично мне президент клуба Арташес Арутюнянц: «Ты дикий человек, как так за меньше денег уходить будешь!». Да, деньги важны, но не важнее, чем честь и достоинство!

Не верьте, что я уходил из-за замены! Если посмотрите на мою профессиональную жизнь, никогда не боялся конкуренции — наоборот, когда конкуренция по-честному, еще раз повторю — по-честному, я готов бороться и доказывать полностью! У меня было несколько разговоров с тренером, которые мне дали понять, что «капитан» — это просто слово: «Тебе платим денег, закрываешь рот и играешь!». Прошу прощения у всех, ну я как человек и как капитан, который должен защищать интересы команды и коллектива, никак не могу совместить это слово с мой моралью и «сложным характером»!

От всей души желаю удачи всем ребятам в Лиге Европы, а вам хочу сказать, что время расставит всe на свои места! Давайте не будем прощаться, а скажем «до свидания»! Уверен, что когда-нибудь будем снова вместе.

P.s. За полтора года уходит пятый капитан, задумайтесь», – написал болгарин.

Источник: инстаграм Ивелина Попова
Россия. Премьер-лига Ростов Сочи Попов Ивелин Карпин Валерий
Комментарии (20)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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subbotaspartak
1598183126
Удачи...
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BarStep
1598184300
Где-то подспудно я ему верю.. Эвелин честен во всём, он мне лично импонировал всегда и как игрок и как просто человек. Интересно, что скажет противоположная сторона, особенно, что действительно за полтора года в Ростове уходЯт уже пятого капитана...
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plehanov6
1598184356
Не могу поверить, что Карпин стал такой же курвой, как...многие!!! Что происходит?!
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paracetamol
1598184443
Чёт Валера намудрил с игроками. Керово Ростову будет!
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Хейтер Аларм
1598185903
Чет вообще не нашёл основной мысли в его словах -кучка какого то несвязанного обвинительного бреда. Если говоришь - то говори до конца, что в клубе происходит!
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Lester84
1598185984
Похоже за столько лет в России Попов так и не научился связно излагать свои мысли на русском. Ничего не понял, кроме того, что у Ивелина обидки
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MaxRnD
1598186774
Либо тренер авторитарен, либо в команде анархия и панибратство. Вон Вадик Евсеев так тот и люлей ввалить может, а не токма обложить
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Krossmen73
1598189424
Сложно судить о ситуации не зная всех нюансов проблемы,но на мой взгляд Попов попытался поставить себя на одну планку с Карпиным (что не допустимо).В команде должен быть один главный.И это тренер!Среди игроков Ивелин как более опытный мог и должен был помогать другим в организации игры и настрое.Но это всё должно быть только в одном русле с идеями и требованиями главного. Иначе получается бардак и раздрай...Спасибо Ивелин и удачи в поиске работы!
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Boeung777
1598193328
Он сам то понял, что сказал? Во всех командах с Ивелином были тёрки, но казалось, что Карпин обуздал его. А нет! Хотя, как игрок, отличный.
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nominum
1598198467
Никто не хочет уходить с места, где ему хорошо. Так Ивелин Попов дал понять, что в "Ростове" всё нормально. Ивелину удачи. Ростов с победой!!!
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