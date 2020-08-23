Попов – об уходе из «Ростова»: «Карпин давал понять: «Тебе платим деньги, закрываешь рот!». Но деньги не важнее, чем честь и достоинство»

Полузащитник Ивелин Попов оставил пост по поводу ухода из «Ростова». Он планировал завершить карьеру в Ростове-на-Дону.

«Уважаемые болельщики. Пришло время сказать и свою правду в связи с ситуацией! Никто не хочет уходить с места, где ему хорошо, тем более поучаствовав и добившись с командой такого хорошего результата. Да, я сложный человек, в плане того, что не могу сидеть, терпеть и молчать, если замечаю, как в семье что-то начинает происходить не так!

Люди меняются и перестают ценить своих, не только после поражения, но и в большинстве случаев после хороших результатов! Полностью понимаю, сколько грязи выливаться будет на меня, ну лучше умирать один раз, как мужик, чем сидеть и терпеть, как мышка! Не верьте в то, что я вeл переговоры за спиной клуба! Моя семья полностью устроила свою жизнь в Ростове и все мы думали, что я завершу свою карьеру здесь. Не верьте, что я ухожу из-за денег! Как сказал лично мне президент клуба Арташес Арутюнянц: «Ты дикий человек, как так за меньше денег уходить будешь!». Да, деньги важны, но не важнее, чем честь и достоинство!

Не верьте, что я уходил из-за замены! Если посмотрите на мою профессиональную жизнь, никогда не боялся конкуренции — наоборот, когда конкуренция по-честному, еще раз повторю — по-честному, я готов бороться и доказывать полностью! У меня было несколько разговоров с тренером, которые мне дали понять, что «капитан» — это просто слово: «Тебе платим денег, закрываешь рот и играешь!». Прошу прощения у всех, ну я как человек и как капитан, который должен защищать интересы команды и коллектива, никак не могу совместить это слово с мой моралью и «сложным характером»!

От всей души желаю удачи всем ребятам в Лиге Европы, а вам хочу сказать, что время расставит всe на свои места! Давайте не будем прощаться, а скажем «до свидания»! Уверен, что когда-нибудь будем снова вместе.

P.s. За полтора года уходит пятый капитан, задумайтесь», – написал болгарин.