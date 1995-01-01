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    Попов – об уходе из «Ростова»: «Карпин давал понять: «Тебе платим деньги, закрываешь рот!». Но деньги не важнее, чем честь и достоинство»

    Полузащитник Ивелин Попов оставил пост по поводу ухода из «Ростова». Он планировал завершить карьеру в Ростове-на-Дону.

    «Уважаемые болельщики. Пришло время сказать и свою правду в связи с ситуацией! Никто не хочет уходить с места, где ему хорошо, тем более поучаствовав и добившись с командой такого хорошего результата. Да, я сложный человек, в плане того, что не могу сидеть, терпеть и молчать, если замечаю, как в семье что-то начинает происходить не так!

    Люди меняются и перестают ценить своих, не только после поражения, но и в большинстве случаев после хороших результатов! Полностью понимаю, сколько грязи выливаться будет на меня, ну лучше умирать один раз, как мужик, чем сидеть и терпеть, как мышка! Не верьте в то, что я вeл переговоры за спиной клуба! Моя семья полностью устроила свою жизнь в Ростове и все мы думали, что я завершу свою карьеру здесь. Не верьте, что я ухожу из-за денег! Как сказал лично мне президент клуба Арташес Арутюнянц: «Ты дикий человек, как так за меньше денег уходить будешь!». Да, деньги важны, но не важнее, чем честь и достоинство!

    Не верьте, что я уходил из-за замены! Если посмотрите на мою профессиональную жизнь, никогда не боялся конкуренции — наоборот, когда конкуренция по-честному, еще раз повторю — по-честному, я готов бороться и доказывать полностью! У меня было несколько разговоров с тренером, которые мне дали понять, что «капитан» — это просто слово: «Тебе платим денег, закрываешь рот и играешь!». Прошу прощения у всех, ну я как человек и как капитан, который должен защищать интересы команды и коллектива, никак не могу совместить это слово с мой моралью и «сложным характером»!

    От всей души желаю удачи всем ребятам в Лиге Европы, а вам хочу сказать, что время расставит всe на свои места! Давайте не будем прощаться, а скажем «до свидания»! Уверен, что когда-нибудь будем снова вместе.

    P.s. За полтора года уходит пятый капитан, задумайтесь», – написал болгарин.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Ивелина Попова

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    Сегодня, 14:35
    Комментарии18
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      Рейтинг: +2168

      Гавроша 42 минуты назад

      Свинья и в ростове нагадила, стыдно за мазутный проект!!!

      0
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      Рейтинг: +4617

      Krossmen73 44 минуты назад

      Сложно судить о ситуации не зная всех нюансов проблемы,но на мой взгляд Попов попытался поставить себя на одну планку с Карпиным (что не допустимо).В команде должен быть один главный.И это тренер!Среди игроков Ивелин как более опытный мог и должен был помогать другим в организации игры и настрое.Но это всё должно быть только в одном русле с идеями и требованиями главного. Иначе получается бардак и раздрай...Спасибо Ивелин и удачи в поиске работы!

      1
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      Рейтинг: +16320

      bset 44 минуты назад

      А в чем, собственно, причина конфликта? Команда попала в ЛЕ, сам Попов сыграл в 25 матчах в прошлом сезоне в РПЛ. Небось зазвездился, вот и пришлось покинуть команду.

      1
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      Рейтинг: +10468

      Alimpasha 1 час назад

      А игрок то отличный,в любом клубе будет усилением

      3
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      Рейтинг: +40601

      MaxRnD 1 час назад

      Либо тренер авторитарен, либо в команде анархия и панибратство.
      Вон Вадик Евсеев так тот и люлей ввалить может, а не токма обложить

      3
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      Рейтинг: +4887

      Lester84 1 час назад

      Похоже за столько лет в России Попов так и не научился связно излагать свои мысли на русском. Ничего не понял, кроме того, что у Ивелина обидки

      -1
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      Рейтинг: +303

      Хейтер Аларм 1 час назад

      Чет вообще не нашёл основной мысли в его словах -кучка какого то несвязанного обвинительного бреда. Если говоришь - то говори до конца, что в клубе происходит!

      -2
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      Рейтинг: +1135

      Алехсбургер. 1 час назад

      "Да, я сложный человек, в плане того, что не могу сидеть, терпеть и молчать...."(с)
      Тогда до встречи в Зените..
      Там уже есть один крестник Карпина.
      Что характерно.перестал жаловаться на судьбу..))
      Давай,болгарский брат.давай..

      1
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      Рейтинг: +17940

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Серьёзные слова, Ивелин, надо говорить вовремя. Поезд уже ушёл. """"""""""""""

      0
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      Рейтинг: +692

      Граф2019 1 час назад

      сейчас Лавр лил воду... дети с трудом не заснули- дебилоид...

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