Гилерме – об эпизоде с Игнатьевым в матче 1-го тура: «Он бросился на меня с риском нанесения травмы»

Голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме прокомментировал эпизод с падением форварда «Рубина» Ивана Игнатьева в штрафной площади москвичей в матче 1-го тура РПЛ.
Сложная игра вчера! И один эпизод, который все обсуждают – непростой и очень неоднозначный.
Но если смотреть с этой точки зрения, становится ясно, что это не нарушение. Соперник, чувствуя, что потерял контроль над мячом, бросается на меня с риском нанесения травмы», – считает Гилерме.
- «Локо» обыграл «Рубин» со счетом 2:0.
- Главный тренер казанцев Леонид Слуцкий раскритиковал арбитра матча Сергея Иванова.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Инстаграм Маринато Гилерме