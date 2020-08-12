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  • Гилерме – об эпизоде с Игнатьевым в матче 1-го тура: «Он бросился на меня с риском нанесения травмы»

Гилерме – об эпизоде с Игнатьевым в матче 1-го тура: «Он бросился на меня с риском нанесения травмы»

12 августа 2020, 14:30
32

Голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме прокомментировал эпизод с падением форварда «Рубина» Ивана Игнатьева в штрафной площади москвичей в матче 1-го тура РПЛ.

Сложная игра вчера! И один эпизод, который все обсуждают – непростой и очень неоднозначный.

Но если смотреть с этой точки зрения, становится ясно, что это не нарушение. Соперник, чувствуя, что потерял контроль над мячом, бросается на меня с риском нанесения травмы», – считает Гилерме.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Инстаграм Маринато Гилерме
Россия. Премьер-лига Рубин Локомотив Гилерме Игнатьев Иван
Комментарии (32)
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СвинкаСправедливости
1597232128
Ну это ты бросился, парень. Бросился в ноги.
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serhio80
1597232799
думаем это чистейший пеналь
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мы_не_рабы
1597233693
Хорошая отмазка - риск нанесения травмы от вратаря, который бросается сам в ноги: то есть Игнатьев старается ударить по мячу, а ты бьёш его по ноге, и это не пенальти? Привет Слуцкому от Гилерми.
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starche
1597234821
Бред.
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Untitled-1
1597239644
Я не пойму почему игроки не признают свои ошибки после матчей. ну скажи:"да, пересмотрел эпизод, моя ошибка,был пенальти." только уважение заработаешь.
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тигрик
1597240771
Я или слепой или Гелерме не в порядке со зрением и осознанием реальности. Как я вижу он сам прыгает в ноги Игнатьева
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Синитсосит
1597244659
позор бомжам, #зинидсосать
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фанат джигурды
1597244763
Пенальти был. Про красную карточку- очень смешно.
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житель СПб
1597246584
Некрасиво для Гилерме - все было с точностью наоборот. Именно он бросился в ноги игроку - и как раз не в мяч, и не дал игроку добраться до мяча. Иначе - с высокой вероятностью был бы гол.
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Валерий2705
1597257439
Мартышка, правила учи, он мяч пробросил мимо тебя, специально, случайно вопрос десятый. Главное, что ты в мяч не сыграл, а владел им Игнатьев. Это пенка
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