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    Гилерме – об эпизоде с Игнатьевым в матче 1-го тура: «Он бросился на меня с риском нанесения травмы»

    Голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме прокомментировал эпизод с падением форварда «Рубина» Ивана Игнатьева в штрафной площади москвичей в матче 1-го тура РПЛ.

    Сложная игра вчера! И один эпизод, который все обсуждают – непростой и очень неоднозначный.

    Но если смотреть с этой точки зрения, становится ясно, что это не нарушение. Соперник, чувствуя, что потерял контроль над мячом, бросается на меня с риском нанесения травмы», – считает Гилерме.

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    Публикация от text (@marinatog1) 12 Авг 2020 в 3:30 PDT

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Инстаграм Маринато Гилерме

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +527

      balam 6 минут назад

      ****!!!чистый зверь!отстранить пожизненно

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      Рейтинг: +1514

      starche 32 минуты назад

      Бред.

      0
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      Рейтинг: +5708

      Борат 50 минут назад

      гилерма крайней степени невиновный !
      вот соболев тот 100% за майку мевлю тащил !
      позор поросям !
      гыгы

      0
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      Рейтинг: +2631

      afw13 > Борат 34 минуты назад

      боратик, футбол это не твоё, ты в очередной раз жидко обхезался, убогий))))

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      Рейтинг: +5708

      Борат > afw13 28 минут назад

      не понимаю твой петушиный язык, страпон тебе в зад и ступай с миром ! гыгы

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      Рейтинг: +3308

      мы_не_рабы 51 минуту назад

      Хорошая отмазка - риск нанесения травмы от вратаря, который бросается сам в ноги: то есть Игнатьев старается ударить по мячу, а ты бьёш его по ноге, и это не пенальти? Привет Слуцкому от Гилерми.

      2
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      Рейтинг: +3035

      TOMSON 53 минуты назад

      Гильерме даже мячика не коснулся, а уже рассказывает, как на него кто-то бросился. Контроль мяча потерян только после касания с вратарём.
      Это 100% пенальти и в добавок красная карточка, а он про неоднозначный эпизод. Трепло... Лучше молчал уже раз обделался.

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      Рейтинг: +2692

      serhio80 1 час назад

      думаем это чистейший пеналь

      2
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      Рейтинг: +1419

      СвинкаСправедливости 1 час назад

      Ну это ты бросился, парень. Бросился в ноги.

      1
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      Рейтинг: +2631

      afw13 > СвинкаСправедливости 35 минут назад

      я конечно не судья, но как по мне, так это пенальти и красная карточка вратарю, до мяча Гилерме не добрался и в принципе не мог до него дотянуться, фактически изначально шел на столкновение с игроком соперника.

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