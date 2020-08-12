Гилерме – об эпизоде с Игнатьевым в матче 1-го тура: «Он бросился на меня с риском нанесения травмы»

Голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме прокомментировал эпизод с падением форварда «Рубина» Ивана Игнатьева в штрафной площади москвичей в матче 1-го тура РПЛ.

Сложная игра вчера! И один эпизод, который все обсуждают – непростой и очень неоднозначный.

Но если смотреть с этой точки зрения, становится ясно, что это не нарушение. Соперник, чувствуя, что потерял контроль над мячом, бросается на меня с риском нанесения травмы», – считает Гилерме.

«Локо» обыграл «Рубин» со счетом 2:0.

Главный тренер казанцев Леонид Слуцкий раскритиковал арбитра матча Сергея Иванова.