Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Им дали миллион повторов, и все равно ошибки, которые видны с трибуны. Они держат нас за идиотов». Слуцкий выступил на тему судейства

«Им дали миллион повторов, и все равно ошибки, которые видны с трибуны. Они держат нас за идиотов». Слуцкий выступил на тему судейства

11 августа 2020, 22:35
94

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после матча первого тура РПЛ против «Локомотива» (0:2) выступил с речью на тему судейства. По мнению тренера, Сергей Иванов отработал недостаточно хорошо. Видео доступно ниже.

Слуцкий потребовал, чтобы клубам и всей футбольной общественности были объяснены правила работы VAR.

  • Слуцкого во врем матча с «Локомотивом» удалили.
  • В составе «Рубина» Иванов также удалил защитника Силвие Бегича.
  • Результативная ошибка также была допущена судьями в матче «Спартак»«Сочи» (2:2).
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Рубина»
Россия. Премьер-лига Рубин Локомотив Слуцкий Леонид
Комментарии (94)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
derrik2000
1597174921
Хорошее интервью. Правильные мысли высказал Слуцкий Жаль, что видео не до конца.
Ответить
dim29
1597175089
уж насколько Слуцкий спокоен,но даже у него нервы сдали. Да здравствует чемпионат водокачки.
Ответить
JTherry
1597175096
разогнать бы этот судейский корпус (Иванова, Вилкова, Лампочкина, Казарцева, Еськова, Турбина и др.) к чертям собачьим, столько бабла потратила РФС на ВАР, а его использовать никто не может, будто глаза свои продали газпрому... все свои задницы берегут, и боятся лицензию потерять... и ведь, все-равно, кто-то ее лишится... неужто все клубы терпеть будут этот судейский беспредел в угоду одному клубу?
Ответить
ivany4
1597175137
О как!!! Оказывается не только Спартак не устраивает судейство. Или что, Слуцкого тоже в нытики запишем?? И забудем очередную "случайность".
Ответить
inzek
1597175195
а говорят, что только спартачи плачут! вот! другие клубы тоже недовольны! значит, не все так гладко, как нам заливают
Ответить
GreyDM
1597175498
Ща вспомнил визги некоторых комментаторов и журналюг: "Почему от России только одна бригада на международных турнирах судит, а от европейских стран по 3-5? Это несправедливо!" Мля!!! ВОТ ПОЧЕМУ!!! и это лишь за 1-й тур!!!
Ответить
мы_не_рабы
1597177144
Как и говорил ранее, ВАР будет работать только тогда, когда каждая команда, хотя бы два раза за тайм, получит возможность просмотра ВАР и переговоры судей будут слышать зрители. Иначе этот без предел будет продолжаться, и не только в нашем чемпионате.
Ответить
BANNIKOV1970
1597180526
Слуцкий молодец,а иванов ещё дерьма подкинул себе и подобным,пора цирк с чёрными клоунами закрывать
Ответить
_Marqella_
1597201113
Что же вас как саранчи развелось,долбанный Федун,я же говорила,создайте прицендент и это как клубок покатиться...Пеналь в ворота Локо был 100%,сейчас каждый тренер начнёт говорить о судействе....Вот не хочется конечно говорить,но Федун кусок говна,это он заварил эту кашу!!!
Ответить
smagin
1597203203
Слуцкий дело говорит, 500 повторов с разных сторон и ракурсов и всё ровно тупят, а после матча подгоняют правила под эпизод, в одинаковых ситуациях оценивают по разному.
Ответить
Главные новости
Слуцкий: «У меня были очень пьющие футболисты!»
21:35
1
Батраков двумя словами описал итоги жеребьевки Лиги чемпионов
21:03
2
Слуцкий ответил, какая максимальная сумма денег приходила ему на карту
20:36
1
Генич прокомментировал новую дисквалификацию Талалаева
20:31
5
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
20:13
3
«ПСЖ» Сафонова сыграет в ЛЧ с «Галатасараем» Батракова
19:50
Заявление «Краснодара» о сроках восстановления Кривцова
19:18
7
Реакция Губерниева на слова президента УЕФА о снятии бана с России
18:48
9
Динамовец Александров перешел в другой клуб РПЛ
18:40
Фото«Астон Вилла» подписала 7-кратного чемпиона Германии
18:26
Все новости
Все новости
«Спартак» наказали за оскорбления «Зенита» и Соболева
21:27
1
Агент сказал, может ли Монтес остаться в «Локомотиве»
21:18
Колосков отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
20:56
Экс-спартаковец Филипенко сравнил цены в Москве и Минске
19:59
1
Аршавин оценил слова Дивеева о «Спартаке»
19:38
2
Заявление «Краснодара» о сроках восстановления Кривцова
19:18
7
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
18:56
Реакция Губерниева на слова президента УЕФА о снятии бана с России
18:48
9
Динамовец Александров перешел в другой клуб РПЛ
18:40
Филипенко раскрыл, сколько ему платили в «Спартаке»
18:09
Глава КДК РФС объяснил наказание для Талалаева
17:58
1
«Краснодар» продлил контракт с «русским Холандом»
17:49
2
Аршавин заявил, что Мостовой перестал играть за «Зенит» по двум причинам
17:40
8
ВидеоТалалаева жестко наказали за оскорбительный жест во время матча с «Рубином»
17:17
33
«Динамо» объявило о переносе домашнего матча на «РЖД Арену»: подробности
16:55
5
«Факел» собирается арендовать игрока «Зенита»
16:36
2
Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола
16:20
7
ФотоВендел ответил на критику Орлова
16:04
11
«Краснодар» нашел замену для Диего Косты в Аргентине
15:38
ЦСКА продлил контракт с самым дорогим защитником команды
15:03
2
«Балтика» сделала предложение по игроку сборной Марокко
14:55
Орлов ответил, должен ли «Зенит» уволить Семака
14:35
16
Погребняк высказался о чемпионских перспективах «Зенита»
14:18
6
Орлов поставил еще один диагноз «Зениту»
13:59
6
Экс-игрок «Спартака» хотел сбежать из клуба: «Забирайте меня назад»
13:48
3
Аршавин определил команду РПЛ с наибольшими шансами на титул
12:47
8
ФотоРПЛ обновила логотип в честь юбилея
12:31
10
Назначения судей на 6-й тур РПЛ
12:17
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+