«Им дали миллион повторов, и все равно ошибки, которые видны с трибуны. Они держат нас за идиотов». Слуцкий выступил на тему судейства

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после матча первого тура РПЛ против «Локомотива» (0:2) выступил с речью на тему судейства. По мнению тренера, Сергей Иванов отработал недостаточно хорошо. Видео доступно ниже.
Слуцкий потребовал, чтобы клубам и всей футбольной общественности были объяснены правила работы VAR.
- Слуцкого во врем матча с «Локомотивом» удалили.
- В составе «Рубина» Иванов также удалил защитника Силвие Бегича.
- Результативная ошибка также была допущена судьями в матче «Спартак» – «Сочи» (2:2).
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: твиттер «Рубина»