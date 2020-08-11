«Им дали миллион повторов, и все равно ошибки, которые видны с трибуны. Они держат нас за идиотов». Слуцкий выступил на тему судейства

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после матча первого тура РПЛ против «Локомотива» (0:2) выступил с речью на тему судейства. По мнению тренера, Сергей Иванов отработал недостаточно хорошо. Видео доступно ниже.

Слуцкий потребовал, чтобы клубам и всей футбольной общественности были объяснены правила работы VAR.

Слуцкого во врем матча с «Локомотивом» удалили.

В составе «Рубина» Иванов также удалил защитника Силвие Бегича .

. Результативная ошибка также была допущена судьями в матче «Спартак» – «Сочи» (2:2).