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    «Им дали миллион повторов, и все равно ошибки, которые видны с трибуны. Они держат нас за идиотов». Слуцкий выступил на тему судейства

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после матча первого тура РПЛ против «Локомотива» (0:2) выступил с речью на тему судейства. По мнению тренера, Сергей Иванов отработал недостаточно хорошо. Видео доступно ниже.

    Слуцкий потребовал, чтобы клубам и всей футбольной общественности были объяснены правила работы VAR.

    • Слуцкого во врем матча с «Локомотивом» удалили.
    • В составе «Рубина» Иванов также удалил защитника Силвие Бегича.
    • Результативная ошибка также была допущена судьями в матче «Спартак»«Сочи» (2:2).

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    Источник: твиттер «Рубина»

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    11.08.2020 22:35
    Комментарии50
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      Рейтинг: +1407

      BANNIKOV1970 13 минут назад

      Слуцкий молодец,а иванов ещё дерьма подкинул себе и подобным,пора цирк с чёрными клоунами закрывать

      2
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      Рейтинг: +49

      футулёр 22 минуты назад

      Ну а дальше то что..? Потрындят по Матчу пару дней и ,,ну ладно, играем дальше..'' Чтобы колыхнуть хорошо проблемку уводи команду с поля, как Тарасов в 17той легенде...Гарантированно попадёт во все спортновости европы. Игроки если херово играют, бегают легионеры, тренеров наших нет, берут из-за бугра, с судейством видимо порядок..)

      0
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      Рейтинг: +332

      kliker > футулёр 21 минуту назад

      Дальше расстрел Иванова на красной площади.

      4
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      Рейтинг: +49

      футулёр > kliker 19 минут назад

      ))) за пулемёт Тедеско и Слуцкого

      1
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      Рейтинг: +4325

      Рубинище 22 минуты назад

      Низкая квалификация и ещё предвзятость- эти судьи каждый год тур за туром убивают наш чемпионат. давно пора их всех убрать.Эти уже присосались к кормушке и делают как им надо

      3
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      Рейтинг: +2870

      Cleaner 30 минут назад

      Леонид, береги нервы, первый тур только, а уже красную схлопотал. Ты же знаешь ситуацию с судейством, относись ко всему проще.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6277

      Сильвербой 41 минуту назад

      Да хоть 2 миллиона им дай просмотров, хоть 3 миллиона их на полиграфе проверяй! Кто их проверяет? РФС их проверяет, а кто руководит РФС, вот и все...Никаких проверок никто не делает, ссут в глаза, кругом пиз...жь, понаделали себе дочерних клубов, , что хотят творят! Гинеру нужно не Егорову было предлагать застрелиться, а Дюкову!

      0
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      Рейтинг: +5684

      Борат 47 минут назад

      Я не понял - рубин снимается с чемпионата или нет ? Гыгы

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +747

      SEREGA 64 > Борат 37 минут назад

      УРЮК ТЫ ТУПОРЫЛЫЙ ДЕБИЛ

      6
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      Рейтинг: +10

      net zenit1967 > Борат 37 минут назад

      ну конечно курчавенький наш!

      1
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      Рейтинг: +5684

      Борат > SEREGA 64 10 минут назад

      Я твой петушиный язык не понимаю, иди с миром и страпоном в ж-пе ! Гыгы

      -1
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      Рейтинг: +3301

      мы_не_рабы 1 час назад

      Как и говорил ранее, ВАР будет работать только тогда, когда каждая команда, хотя бы два раза за тайм, получит возможность просмотра ВАР и переговоры судей будут слышать зрители. Иначе этот без предел будет продолжаться, и не только в нашем чемпионате.

      4
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      Рейтинг: +4552

      vladik12 > мы_не_рабы 1 час назад

      В других чемпионатах система работает нормально и полезно. Только у нас не хватает ума нормально настроить и пользоваться.
      Страна дураков.

      3
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      Рейтинг: +3301

      мы_не_рабы > vladik12 57 минут назад

      И в других чемпионатах такая же хрень, просто это от нас далеко и не касается.

      4
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      Рейтинг: +4552

      vladik12 > мы_не_рабы 54 минуты назад

      Ну, мы же наблюдаем. Ты видишь много треша с VAR за рубежом? Я - нет.

      2
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      Рейтинг: +10

      net zenit1967 > vladik12 36 минут назад

      аларму с боратом надо!в раз настроють!!

      0
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      Рейтинг: +890

      Alex Flash 1 час назад

      Теперь на повторы каждого матча надо сажать Кашшаи с бригадой. Пусть сидят и не вдвоем ,а впятером за круглым столом выносят вердикт

      2
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      Рейтинг: +2265

      nemolod 1 час назад

      Цитата ЛВС все четко объясняет - МИЛЛИОН ПОВТОРОВ И ВСЕ РАВНО ОШИБКИ
      КОТОРЫЕ ВИДНЫ С ТРИБУНЫ! Все вопросы к качеству работы арбитров,но не к VAR!
      (Никто же на заводе не ругает станок с ЧПУ,а спрашивают за брак с тех,кто на нем работает и кто их обслуживает)

      4
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      Рейтинг: +3849

      Zubo 1 час назад

      есть или нет ВАРа, мир устроен так что болельщика не убедить, сначала больные на голову кричали что нужен ВАР, теперь идиоты кричат что ВАР не нужен, смотри не смотри , болельщики всё равно думают что только они правы, хоть им тысячи просмотров покажи, он тупо будет смотреть на тебя и говорить своё

      4
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