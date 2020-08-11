РПЛ. «Зенит» всухую победил вернувшийся «Ротор»; чемпион не проигрывает с сентября

«Зенит» в первом туре РПЛ справился с выходцем из ФНЛ. В обоих голах поучаствовал Себастьян Дриусси.

Зенитовцы не проигрывают в РПЛ с сентября. «Ротор» вернулся в высший дивизион после 16-летнего отсутствия.

Чемпионат России. РПЛ. 1-й тур

Ротор (Волгоград) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Дзюба, 22; 0:2 – Дриусси, 79.

«Ротор»: Довбня, Байрыев (Николаев, 81), Пискунов, Кожемякин, Степанов, Гогуа, Олейник, Песегов (Жигулев, 63), Султонов (Микелтадзе, 82), Макаров, Муллин (Серченков, 70).

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Сантос (Круговой, 82), Ловрен, Оздоев, Барриос (Мусаев, 82), Малком (Жирков, 71), Дриусси (Мостовой, 87), Дзюба, Азмун (Ригони, 70).

Предупреждения: Степанов, 49 – Караваев, 41.

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