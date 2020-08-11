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РПЛ. «Зенит» всухую победил вернувшийся «Ротор»; чемпион не проигрывает с сентября

11 августа 2020, 19:56
147

«Зенит» в первом туре РПЛ справился с выходцем из ФНЛ. В обоих голах поучаствовал Себастьян Дриусси.

Зенитовцы не проигрывают в РПЛ с сентября. «Ротор» вернулся в высший дивизион после 16-летнего отсутствия.

Чемпионат России. РПЛ. 1-й тур

Ротор (Волгоград) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Дзюба, 22; 0:2 – Дриусси, 79.

«Ротор»: Довбня, Байрыев (Николаев, 81), Пискунов, Кожемякин, Степанов, Гогуа, Олейник, Песегов (Жигулев, 63), Султонов (Микелтадзе, 82), Макаров, Муллин (Серченков, 70).

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Сантос (Круговой, 82), Ловрен, Оздоев, Барриос (Мусаев, 82), Малком (Жирков, 71), Дриусси (Мостовой, 87), Дзюба, Азмун (Ригони, 70).

Предупреждения: Степанов, 49 – Караваев, 41.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ротор Зенит
Комментарии (147)
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tushkanlz
1597165191
«Ротору» - удачи! Питер - с победой!
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knikos
1597165389
Молодёжь-то ничё так ! Круговой ворвался прямо на поле . А по мне лучший Барриос . Маго , похоже , вернулся , снова очень хорошо сыграл . А какой пас отдал ! В общем , с дежурной победой нас ! Класс несопоставим .
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житель СПб
1597165614
Ну вот сегодня судья не дал 2 явных желтых карточки Ротору (впрочем, и Зениту можно было дать еще одну), и не поставил явный пенальти в конце игры - когда Дзюбе перед его ударом по воротам "для воспитания" ударили ногой по ребрам в штрафной. И что - тоже требовать пожизненного отстранения судей?!
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knikos
1597165946
Все трансферы , проведённые при Семаке - все 100%-е ! И с Ловреном попал в точку !
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piligrim1986
1597166249
ну так ему помогают не проигрывать
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Сильвербой
1597166350
Вот интересно, почему когда Зенит забивает голы из вне-игры, у судей и у ВАР тоже, сразу в глазах мутнеет и они них..я не видят! Вот почему??? Ну о какой честной борьбе в чемпионате может идти речь!!! Ну для кого вы играете это ******, и зачем?
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Продюсер Азамат
1597167939
не ну разнылись все тут, не дают нормально прочухать победу, у нашего бамжевика офсайдов не бывает, кто не согласен пусть плюнет мюлеру в помойку, там уже в раздевалке началось а я тут
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S.K.V.
1597168047
Зенит с победой на классе!
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Синитсосит
1597170495
стыдно за синит, позорный оффсайд, судите как зенит
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Andrering87
1597185839
дзюба же был в офсайде в моменте с первым голом!!! Опять началось!!!
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