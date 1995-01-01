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    РПЛ. «Зенит» всухую победил вернувшийся «Ротор»; чемпион не проигрывает с сентября

    «Зенит» в первом туре РПЛ справился с выходцем из ФНЛ. В обоих голах поучаствовал Себастьян Дриусси.

    Зенитовцы не проигрывают в РПЛ с сентября. «Ротор» вернулся в высший дивизион после 16-летнего отсутствия.

    Чемпионат России. РПЛ. 1-й тур

    Ротор (Волгоград) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Дзюба, 22; 0:2 – Дриусси, 79.

    «Ротор»: Довбня, Байрыев (Николаев, 81), Пискунов, Кожемякин, Степанов, Гогуа, Олейник, Песегов (Жигулев, 63), Султонов (Микелтадзе, 82), Макаров, Муллин (Серченков, 70).

    «Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Сантос (Круговой, 82), Ловрен, Оздоев, Барриос (Мусаев, 82), Малком (Жирков, 71), Дриусси (Мостовой, 87), Дзюба, Азмун (Ригони, 70).

    Предупреждения: Степанов, 49 – Караваев, 41.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 19:56
    Комментарии148
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      Рейтинг: +1379

      ААМ 45 минут назад

      Победа есть победа, но игра не очень. Чувствуется усталость Зенита.

      4
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      Рейтинг: -18

      Синитсосит 46 минут назад

      стыдно за синит, позорный оффсайд, судите как зенит

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +1823

      Гавроша 52 минуты назад

      Всех с победой!!! Надо третье золото подряд брать!!!!

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5792

      ivany4 > Гавроша 42 минуты назад

      Сколько Спартак подряд брал золото, столько ваш режим в РФС не продержится!!!
      Не в обиду, а в назидание (хочешь рассмешить Бога - расскажи о своих мечтах), и для осознания (проигнорировавший обман - будет жестко наказан).

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3918

      BarStep > Гавроша 41 минуту назад

      Согласился..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +283

      Drapik > ivany4 20 минут назад

      В еврокубках играют не только "режимные" клубы. Когда последний раз кто-то играл в полуфинале еврокубков? Давно? Или хотя бы в 1/4? Часто? Хрен. Сейчас все клубы слабые, а Зенит сильнейший среди слабых, но тоже слабый. Грызитесь за судейство дальше

      2
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      Рейтинг: +5792

      ivany4 56 минут назад

      Правильно вираж сказал:
      Те кто в инете "топит" за Зенит, это долб**** а не наши болельщики. Мы за чистый футбол, и уважаем доказанные претензии.

      Так что можно не обращать внимание на всех этих недоумков, не тратьте на них время и нервы. А они пусть продолжают накручивать рейтинг популярности Спартака в медиа пространстве.
      БортоАлармы, продолжайте, нам важен ваш голос!!!

      0
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      Рейтинг: +701

      Ивантеевец 1 час назад

      Даже если во втором голе было вне игры ошибка Довбни решающую роль сыграла. Сыроват пока Ротор, его уровень реально проверить на играх с Тамбовом, Ахматом, Уралом и другими середняками.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +300

      dim29 1 час назад

      шапито продолжается,да здравствует чемпионат РПЛ-самый лучший чемпионат в мире!!!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -99

      alarm_иг > dim29 1 час назад

      Да это не шапито. Этот стационар надолго

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +300

      dim29 > alarm_иг 1 час назад

      «В момент атаки «Зенита» сначала шла подача на Дзюбу. Он находился в офсайде, но вступил в единоборство с 28-м номером. Гол Дзюбы «Ротору» забит не по правилам, его следовало отменить, такое нельзя засчитывать! На повторе прекрасно видно положение вне игры – у Дзюбы торчит колено и плечо, так что мяч «Зенита» засчитывать было нельзя. Почему не вмешался VAR? Там видимо Смешарики сидят: Лосяш – Турбин, Бараш – Сафьян», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -99

      alarm_иг > dim29 1 час назад

      Читал уже на сэ. Скорее смегазики... Гыгы Нене, смеп*доразики

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6555

      alarm > dim29 1 час назад

      ты не федота-блогера читай, который визжит для хайпа - а просто зайди на свинячий ВВ. ни хрюка про офсайд (а там визг стоял бы страшный, уверяю).

      6
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      Рейтинг: +300

      dim29 > alarm 1 час назад

      всё с вами уже давно всем ясно,вам хоть ссы в глаза,божья раса.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5813

      alp > dim29 1 час назад

      дай ссылку где видно что дзюба забивает с офсайда. на том, что сейчас в ютубе дзюбу не видно во время паса.

      4
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      ...
      Рейтинг: +6555

      alarm > dim29 1 час назад

      ты даже не понимаешь значение того, что написал (кстати, с одной эпичной ошибкой). так что тебе точно полезно сцать в глаза, может увидишь. гы-гы

      6
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      ...
      Рейтинг: +300

      dim29 > alarm 1 час назад

      куда мне до Вас.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5813

      alp > dim29 48 минут назад

      ссылку дай, пожалуйста.

      0
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      Рейтинг: +300

      dim29 > alp 27 минут назад

      в перерыве матча показывали,смотри

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8003

      ilichkadr > dim29 13 минут назад

      Ну, а 2-й гол забит по правилам или у тебя есть претензии?

      0
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      Рейтинг: +672

      S.K.V. 1 час назад

      Зенит с победой на классе!

      5
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      Рейтинг: -42

      Продюсер Азамат 1 час назад

      не ну разнылись все тут, не дают нормально прочухать победу, у нашего бамжевика офсайдов не бывает, кто не согласен пусть плюнет мюлеру в помойку, там уже в раздевалке началось а я тут

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -99

      alarm_иг 1 час назад

      Представим на секундочку, что играли Спартак и сочи и первый гол забил допустим Соболев. И сейчас бы радужные питорские пердаки разрывались от негодования, что там был метровый офсайд, предоставляя фотоотчеты с конских сайтов. Гыгы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5813

      alp > alarm_иг 1 час назад

      яп с удовольствием представил, что спартак снялся с чемпа.... но федун оказался треплом...

      12
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      Рейтинг: -99

      alarm_иг > alp 1 час назад

      Ну вот он снялся, мы то останемся троллить синит, а вы кого?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5813

      alp > alarm_иг 1 час назад

      ваше нахождение здесь стало бы бессмысленным.

      4
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      Рейтинг: -99

      alarm_иг > alp 1 час назад

      Ахахахаа. Даладнаааа...

      1
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      Рейтинг: +5813

      alp > alarm_иг 1 час назад

      епстепственно ))) ты тока представь, что спартак снялся и, естественно, расформировался - игроки не будут сидеть и ждать - расползуться.. содержать мертвый клуб федун точно не будет.. заявлятся в чемп сербии ? ))) это не скорое занятие.. может, через год, да и то, если уефа разрешит........ и вот, прикинь, какой это будет позор для спартака и спартаковских болельщиков? ты же сам со стыда сгоришь.

      5
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      Рейтинг: +5813

      alp > alarm_иг 1 час назад

      что, и за Зенит будешь в европе болеть? ))

      3
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      Рейтинг: -99

      alarm_иг > alp 1 час назад

      Вот поэтому и не снимется. Там просто детский лепет был на эмоциях. И если что, мне рпл как то по боку, и я не являюсь болельщиком какого либо клуба. Только сборная и еврокубки.

      0
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      Рейтинг: -99

      alarm_иг > alp 56 минут назад

      Посмотрим...) Вот в финале 2008 на смене был, мы от радости орали. Хотя ни одного зенитного болелы не было среди нас 4-х. При этом 2е были гр-не другого государства из бывшего СССР.

      3
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      Рейтинг: +1844

      Питерский князь 1 час назад

      Админы, у меня долго будет чемпионат Украины висеть?
      Накуй мне чемпионат полулюдей?

      6
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      Рейтинг: +6555

      alarm > Питерский князь 1 час назад

      у меня белорусы постоянно)

      5
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      Рейтинг: +1822

      vsespartak01 > alarm 1 час назад

      просто у вас обеих обострение алармоборатизма!передай своему клону стеджу аларму,что он как и ты ******* и дерьмо,как и питерский гейлорд!

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      Рейтинг: -42

      Продюсер Азамат > Питерский князь 1 час назад

      пацаны, родненькие вы здесь, я скучал, а где Борат? слушайте вот я подумал, а как бы назывался наш клуп в белоруссии и украине, я бы сказал цебамжевик, не парьтесь представляйте и радуйтесь гыгы

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